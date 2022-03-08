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Радио Аврора 07.03.2022

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Итоги Недели 07.03.2022

С другой стороны, американцы заговорили об эмбарго на нефть и энергоносители, точнее на газ. К чему может привести это эмбарго? Я вам могу сказать, газ действительно, практически, не закупают американцы у нас, а вот нефть закупают тяжёлую. Поскольку надо смешивать нефть, она же из легкой нефти, для того, чтобы хорошо производится бензин разных сортов. А вот из тяжёлой различного рода топливо, в том числе и для самолетов, и для кораблей, и для других промышленных нужд. Но тяжёлое топливо они как всегда закупали в Венесуэле. По каким-то причинам канадские пески нефтенесущие, там тоже есть тяжёлая нефть, не используются. После того как американцы арестовали золотовалютные резервы Венесуэлы и устроили там Мадуро очередного «Гуайдо», полностью разругавшись. Сможет ли договорится американское правительство с Мадуро?

Я думаю, что Мадуро согласиться снова продавать свою нефть Соединенным Государствам Америки. Ну, естественно не просто так, а после отмены ареста венесуэльских активов, потому что он будет именно продавать нефть, а не дарить. Я думаю, что Российская Федерация по этому поводу возражать не будет. Сейчас, насколько мне известно, Венесуэла поставляет свою нефть по большой части в те страны Латинской Америки, куда эта нефть идёт от имени Российской Федерации. Ну это вообще обычная практика при поставках товара на такие сверхдальние дистанции. Контракт заключает одна страна, а реально поставки идут из другой. Мы аналогичным образом, из своих запасов покрываем некоторые венесуэльские контракты. Я не думаю, что хоть у нас, хоть у Венесуэлы есть сильное желание напакостить Соединенным Государствам. Но вот разблокировать активы, это даже не то, что условие, это технически необходимая акция. Поскольку ещё раз повторю, речь идёт о продаже, а не о дарении.

Получается, что Путин определенным образом поддерживая Мадуро в тот период, когда у него был конфликт с Соединенными Штатами, когда они ему устраивали «полный Гуайдо». Сегодня, де факто, заставило американцев приползти с извинениями к Венесуэле. Получается, что мы немножечко, так сказать, топчемся на заднем дворе у Соединённых Штатов или нет? Можно ли считать это нашей победой такой определенной?

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-07-03-2022/
Метки: аврора, антироссийские санкции, последние выпуски, эмбарго
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