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Вооруженные силы России полностью блокировали города Херсон и Бердянск

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Вооруженный силы России полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», – сказал он на брифинге.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xhXNY3Vr-dc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 21636 18122
    марина 17 мин. назад

      МИНСК, 27 фев — Sputnik. Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси состоялся, об этом в воскресенье сообщил республиканский ЦИК.

      К полудню основного дня голосования по референдуму явка граждан на участки для голосования составила 52,85%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии…
      п.с. где там Избиратель,я не встала из-за компа ,нужно было решать проблемы свои.

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