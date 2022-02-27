Вооруженные силы России полностью блокировали города Херсон и Бердянск
Вооруженный силы России полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», – сказал он на брифинге.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси состоялся, об этом в воскресенье сообщил республиканский ЦИК.
К полудню основного дня голосования по референдуму явка граждан на участки для голосования составила 52,85%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии…
п.с. где там Избиратель,я не встала из-за компа ,нужно было решать проблемы свои.