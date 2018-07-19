Подземелье «Сатаны». Почему Россия не откажется от шахтных ядерных ракет (ФОТО)

Главным ударным аргументом Ракетных войск стратегического назначения России на протяжении уже более 40 лет остаются тяжелые баллистические ракеты Р-36 М «Воевода» (по классификации НАТО SS-18 Satan).

Спрятанные в укрепленных подземных шахтах, эти 200-тонные МБР — основная причина головной боли специалистов противоракетной обороны США. «Выковырнуть» их невозможно даже превентивным ядерным ударом по району базирования. Об основных преимуществах шахтных ракетных комплексов — в материале РИА Новости.

Ядерный гигант

Ракетные войска стратегического назначения России готовы осуществить одновременный пуск нескольких десятков ракет Р-36 М. Каждая оснащена десятью разделяющимися боевыми блоками с индивидуальным наведением на цель и может забросить на вражескую территорию термоядерный заряд мощностью от пяти до восьми мегатонн. Помимо реальных боезарядов, «Сатана» несет множество ложных тяжелых и легких блоков, которые дезинформируют системы ПРО противника при подлете боеголовок к целям.

Поднять нагрузку массой почти девять тонн и доставить ее на расстояние более десяти тысяч километров способен только такой мощный носитель, как «Сатана». У твердотопливных ракет подвижных грунтовых комплексов «Тополь» и «Ярс» это не получится. Неудивительно, что при заключении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1) США делали акцент на сокращении числа именно тяжелых жидкостных ракет шахтного базирования. В арсенале СССР к тому времени находилось более трехсот ракет типа «Сатана». По договору требовалось уничтожить ровно половину.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Подготовка к запуску ракеты РС-20 («Воевода»)

Уйти под землю

До 1960-х стратегическое ракетное оружие в СССР размещалось на открытых стартовых комплексах, пусковые сооружения почти не маскировали.

Но с развитием систем разведки и наблюдения ракеты и все технологическое оборудование в буквальном смысле слова «зарыли» в землю. Первые шахтные комплексы предназначались для долговременного хранения ракет Р-12У и Р-14У.

Одноступенчатые ракетные комплексы средней дальности позволяли отправлять ядерные «посылки» на две и четыре тысячи километров соответственно. Ракетная шахта представляла собой колодец глубиной 30 метров и диаметром около шести. На дне устанавливали стартовый стол, несущие конструкции и системы вентиляции, поддерживающие постоянные температуру и влажность. Сверху все накрывалось многотонной бетонной «крышкой», так называемым защитным устройством, которое при необходимости сдвигалось в сторону по рельсам.

В таком бункере ракеты хранились долгие годы и находились в постоянной боевой готовности. Шахты модернизировали и совершенствовали под каждый новый тип ракет, повышалась степень их защищенности. Например, у более современных подземных стартовых столов для баллистических ракет УР-100 были уже шарнирные системы быстрого открытия — перед пуском «крышка» весом более ста тонн автоматически откидывалась за 30 секунд. Ракеты заправляли топливом на заводе-изготовителе и «упаковывали» в специальные транспортно-пусковые контейнеры, после чего опускали в шахты. И они находились там до окончания срока эксплуатации.

© РИА Новости / Сергей Казак Перейти в фотобанк Запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома «Байконур»

Непробиваемый сейф

Шахтная установка стратегического комплекса «Воевода» — еще более сложная конструкция. Впервые в мире здесь применили схему так называемого минометного старта. Твердотопливный газогенератор создает повышенное давление в нижней части транспортно-пускового контейнера и выталкивает 200-тонную ракету на высоту около 20 метров. После этого запускается двигатель первой ступени, и ракета ложится на боевой курс.

По словам ветерана РВСН, доктора технических наук Петра Белова, Р-36 М наиболее опасны для противоракетной обороны США, поскольку в шахтах их уничтожить практически невозможно.

«Воеводы» настолько хорошо защищены, что им не страшен даже массированный ядерный удар по позиционному району.

«Для разрушения шахтных установок необходимо чрезвычайно сильное воздействие. Наши шахты проектировались под избыточное давление до ста атмосфер, — рассказал РИА Новости Белов. — Для сравнения: стекла в домах вылетают при давлении 0,05 атмосферы, а здание разрушается при 0,2 атмосферы. Кроме того, предусматривалась и ситуация, когда защитное устройство засыпано грунтом. Для расчистки имеются специальные продувочные устройства, работающие на пороховых зарядах: сдуют все, что оказалось над крышей». Шахты для ядерных ракет обычно «высверливаются» в плотном грунте. Внутри цилиндра на маятниках подвешивается транспортно-пусковой контейнер с боевым оснащением и системами управления. Это делают для того, чтобы в случае деформации шахты ракета не повредилась и могла беспрепятственно выйти наружу.

В момент пуска система амортизации жестко блокируется. Схожая конструкция и у командного пункта, из которого управляют целой группой ракет, размещенных в нескольких километрах друг от друга. Связь поддерживается через проводные подземные каналы. Обитаемый контейнер диаметром три метра поделен по высоте на 12 отсеков с различным оборудованием, дизель-генераторами, системами вентиляции и охлаждения.

Два нижних отсека занимает боевой расчет. Ракетный комплекс полностью автономен — при начале боевых действий он может самостоятельно функционировать трое суток. Даже учитывая то, что места расположения всех шахтных установок сегодня хорошо известны потенциальному противнику, поразить шахту прямым попаданием одиночного ядерного заряда непросто. «Американцы добились высочайшей точности оружия. Но эта точность достигается при пусках вдоль параллелей Земли.

При полете через Северный полюс на баллистическую ракету влияют силы Кориолиса. А оценить их воздействие не представляется возможным, так как ни мы, ни американцы не стреляли баллистическими ракетами по территории друг друга», — пояснил Белов. При этом, по его словам, нет смысла нацеливать несколько боевых блоков на одну шахту — они в любом случае не подойдут к цели одновременно, а взрыв первого блока погубит боеголовки, которые подлетают следом. Что касается обычных крылатых ракет, то их скорость слишком мала, чтобы долететь до шахтных установок в центральной части страны — собьют системы ПВО или самолеты-перехватчики. Даже если некоторым и удастся прорваться через заслоны зенитных систем, для разрушения одной «крышки» шахты потребуется до десяти ракет.

© РИА Новости / Сергей Казак Подготовка к запуску конверсионной ракеты «РС-20 Днепр»

Альтернативы нет

После заключения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) Россия уничтожила сотни шахтных установок с тяжелыми ракетами. Их затапливали водой, заливали бетоном, сами ракеты утилизировали. Сейчас на вооружении РВСН около 50 ракет Р-36 М «Воевода» и несколько десятков УР-100. Кроме того, в арсенале ракетчиков — шахтные модификации легких «Тополей-М». В последние годы РВСН делают ставку на подвижные или, как их еще называют, грунтовые системы — ПГРК «Ярс». Считается, что мобильность обеспечивает высокую живучесть — ракетные комплексы замаскированы и постоянно перемещаются, причем, благодаря высокой проходимости, могут обойтись без дорог.

Но есть и обратная сторона медали — если железобетонную стационарную шахту удастся вывести из строя лишь прямым попаданием тяжелого проникающего боеприпаса, то уничтожить подвижный комплекс способна даже немногочисленная диверсионная группа с гранатометами. Или, к примеру, мощная противотанковая мина, заложенная на пути следования. Поэтому в составе каждого комплекса предусмотрены специализированные боевые машины и личный состав подразделений охраны, которые повсюду сопровождают установки. По мере того как расширяются возможности диверсионных групп, эти машины совершенствуются.

Впрочем, полностью отказываться от стационарных заглубленных пусковых установок никто не собирается — вместе с ПГРК ракетные соединения получают также шахтные версии «Ярсов». Кроме того, в ближайшие годы на боевое дежурство заступит преемник «Воеводы» — тяжелый комплекс нового поколения РС-28 «Сармат». Его дальность превышает 11 тысяч километров, ракета может нести от десяти до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая. Пусковые шахты новых ракет будут максимально защищены физически — для полного уничтожения одной шахты понадобится не менее семи ядерных ударов высокой точности.

Николай Протопопов

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