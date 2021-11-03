Все авиационно-космические, радиолокационные и другие комплексы НАТО будут разом выведены из строя средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) России, – с таким паническим заявлением выступила во вторник французская газета Atlantico, комментируя размещение российских станций в Калининграде.

«В начале октября, – пишет автор статьи Ксавье Рофе, – новый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» с дальностью действия около 3000 км был развернут в Калининграде, в самой западной части России. Для справки: Лиссабон находится, если лететь по прямой, как раз всего в 3 тысячах километров от Калининграда. Это значит, что вся Западная Европа находится под прицелом. Таким образом, теперь силам НАТО грозит полный паралич и невозможность вовремя отреагировать. В частности, высокотехнологичные американские истребители F-35 могут быть прикованы к земле, лишенные жизненно важной спутниковой связи».

Речь идет, – объясняет Atlantico, – об оружии, которое выводит из строя электронные системы противника, не уничтожая их. Удару средствами РЭБ могут подвергнуться военно-воздушные или военно-морские базы противника, но не только они: по сути, все современные военные объекты и орудия могут быть выведены из строя при эффективной работе вражеских систем РЭБ. Цель достигается в результате блокирования сигнала над заданной территорией. Иногда эта территория может быть огромна, но соль замысла РЭБ даже не в этом. Соль в том, чтобы блокировать все спутниковые волны, всю сотовую связь (VHF-UHF), все радиоприемники, системы GPS и т.д.

По мнению официальных экспертов, множество комплексов «Мурманск-БН», один из которых уже стоит на страже важнейшего в стратегическом плане Кольского полуострова, скоро будут развернуты на уязвимых направлениях по всем протяженным российским границам.

Например, Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой, которая блокирует радиоволны на территории площадью около 3000 кв. км в районе Черного моря.





Почему они паникуют

Atlantico – издание проатлантического толка уже не в первый раз нагнетает панику насчет российского «сверхоружия». Мол, европейская общественность увязла в ложных стереотипах о том, что арсенал России сводится к ржавым танкам и ядерным ракетам в ветхих ангарах.Такая стратегическая слепота может обернуться катастрофой. В действительности российское оружие гораздо более высокотехнологично, чем можно было бы представить.

«Недавние военные учения при участии НАТО в Польше “Зима 2020″ – яркий тому пример, – отметило издание. – Симуляция военного конфликта с Россией показала, что уже в ходе первой недели польская армия прекратила бы свое существование. Потери личного состава и техники достигли бы от 60 до 80%. Не помогли бы ни поддержка НАТО, ни Patriot с истребителями F-35».

По мнению экспертов, такое разгромное поражение обусловлено высокотехнологичным арсеналом «на грани научной фантастики», созданным в России за последнее десятилетие.

Это десятки оружейных систем и средств радиоэлектронной борьбы, которые прошли проверку в боевых условиях, в том числе в Сирии. В то время как у армий Франции, Германии и Великобритании подобного вооружения нет.

Atlantico напоминает, как в апреле 2014 года эсминец «Дональд Кук» с 96 крылатыми ракетами Tomahawk и 50 противовоздушными ракетами на борту вошел в Черное море. Но вдруг над ним пролетел тактический бомбардировщик Су-24, оснащенный комплексом «Хибины», и корабль ослеп и оглох. Умер «электронный мозг», отвечающий за управление оружием, радарами и другими системами. А в апреле 2018 года похожая история произошла с двумя французскими фрегатами, которые прибыли в Средиземное море, чтобы «наказать» Башара Асада ракетным обстрелом.





Непроницаемый щит

Конечно, и у американцев кое-что есть. Так, НАТО располагает системой контроля поля боя Aegis. Однако когда в Сирию прибыли вооруженные силы России со своими средствами РЭБ «Красуха-4», ситуация там кардинально изменилась. Был создан непроницаемый для НАТО купол радиусом в 300 километров. У них отказывали радары слежения и целеуказания, исчезала связь со спутниками-шпионами, глохли радио, сотовая связь, каналы управления дронами, переставал работать Wi-Fi.

В радиоэлектронном противоборстве очень тяжело что-то противопоставить многочисленным российским системам. Таким, как «Москва-4», «Борисоглебск-2», «Свет-КУ», «Ртуть-БМ2, «Инфауна». Это «невидимые щиты», не позволяющие врагу увидеть взлет и приземление самолетов, пуск ракет, делает вывод французское издание.

Впрочем, паника французской газеты не лишена оснований. Эффективность РЭБ России уже давно признают американцы. Российская система ведения радиоэлектронной борьбы в разы превосходит американскую, она может нанести серьезный ущерб войскам США и опыта борьбы с ней у американцев нет, пишет портал военной аналитики США Defence News. А по мнению командующего сухопутными силами НАТО в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Российская армия обладает серьезными подразделениями РЭБ, которые могут привести в бездействие работу сетей оперативного командования и управления войсками. Американский командующий назвал способности Российской армии вести РЭБ «заоблачными».

«Наша главная проблема состоит в том, что мы не воевали в условиях подавления связи на протяжении нескольких десятилетий, поэтому понятия не имеем, как в такой ситуации действовать. У нас отсутствует тактика и алгоритм действий, мы совершенно не подготовлены к ведению боевых действий в условиях отсутствия связи», – признал бывший начальник управления РЭБ сухопутных войск США Лори Бакхут.





Реакция будет «соответствующая»

Понятно, что нагнетаемая западными СМИ истерия насчет «фантастических» российских РЭБ не случайна. Ведь это же – чисто оборонительные системы, чего же их бояться? Они опасны только для тех, кто собирается напасть на Россию или устраивает провокации вблизи ее морских и сухопутных границ.

Пугают Запад эти системы потому, что они дают ясно понять всем, кто с аппетитом давно присматривается к российским просторам и их богатствам, что их агрессивные замыслы обречены на провал. Россия способна отвадить любого агрессора, даже не прибегая к своим ядерным силам сдерживания.

Несмотря на огромный военный бюджет, армия США оказалась бессильна перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Электронные глушители России могут парализовать и даже исказить сигнал GPS. К такому выводу приходят эксперты китайского издания Sina.

Причиной сложившегося положения вещей китайские аналитики назвали расформирование после распада СССР большинства наступательных подразделений в армии США, связанных с РЭБ. Зато Пентагон активно развивал ВВС, практиковал применение бомб и управляемых ракет с точным наведением по GPS. После войны в Ираке американские военные инженеры разработали новое поколение устойчивых к помехам спутников и приемников, на некоторых из них были даже установлены направленные в космос антенны. «Но и русские не сидели сложа руки, они тут же изобрели новое поколение GPS глушителей, полностью блокирующих работу приемников», – пишет Sina.

Выступая в понедельник на встрече с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин констатировал, что Запад не оставляет попыток «сломать» паритет, разворачивая вооружение вблизи российских границ.

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», – отметил президент, напомнив о разработке Россией еще более эффективных средств обороны.





