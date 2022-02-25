Украинская армия, в условиях господства в воздухе российской авиации, полностью утратила боеспособность и, фактически, превратилась в стадо баранов отправленных на бойню

Из киевского незалежного лепрозория с утра поступили свежие клинические новости. Местный, заигравшийся в президента клоун, подписал указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. Верховным, разумеется, станет он сам, а её координатором назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.То есть ставка верховного главнокомандующего Украины в лице первых двух лиц представлена профессиональным комедиантом и бывшим зоотехником.

А теперь, уже без всяких шуток, о том, насколько это граничит с полным безумием. Понятно, что эти два мутных кадра ровно ничего не понимают в военном деле. И никакие генералы им в этом не помощники. Если начальник тупой, ему хоть кол на голове теши.

Для так называемой «украинской армии» это самый настоящий похоронный звон. И вот почему:

24.02.2022, 20:17: «Силы Народных милиций ДНР и ЛНР продвинулись на 6-8 км в глубину Донбасса. Это стало возможным благодаря огневой поддержке артиллерии и армейской авиации. Военнослужащие делают все необходимое, чтобы освободить свою землю от украинских карателей».

Ключевая фраза данного сообщения «при поддержке армейской авиации». Разумеется, речь идет о российских ВКС. Поскольку у ЛДНР военной авиации нет.

Со вчерашнего дня её нет и у киевского режима. Все, что имелось, было в течение нескольких минут уничтожено прямо на аэродромах и вместе с аэродромами ударами российских ОТР «Искандер» и КР «Калибр».

Кроме того, в течение вчерашнего дня и тем же дистанционным способом были полностью обнулены и зенитно-ракетные и радиотехнические войска Украины.

Что это означает для еще остающегося в живых личного состава так называемой «украинской армии»? Если совсем коротко, сие означает, что это уже не армия, даже в кавычках, а банальное стадо жертвенных баранов, предназначенных на заклание.

Ибо не надо быть маршалом Жуковым, чтобы понимать элементарное. А именно то, что армия, лишенная воздушного прикрытия и не имеющая средств для защиты от авиации противника, боевой силой в принципе быть не может. В таких условиях, приличный шахматист останавливает часы и признаёт свое поражение, не дожидаясь пока ему объявят мат прямо в рейхсканцелярии.

Но что могут понимать в этих материях клоун вкупе с зоотехником? Ровно ничего! Они могут только мычать и примерять бутафорские маршальские мундиры, пытаясь «косить», таким незатейливым способом, под действительно великих деятелей истории.

Тем временем, ситуация с бывшей украинской армией превращается из войны с ней в форменное избиение младенцев в самом прямом смысле этого слова. Фактически, это совершенно беззащитное пушечное мясо, которое уже в ближайшие часы будет перемолото без остатка. Если, конечно, не догадается раньше запросить пощады.

А в это время, потерявший всякую связь с реальностью киевский «главковерх», вальяжно предлагает Путину вступить с ним в переговоры, «пока еще не поздно». Фактически, в переговоры с полным банкротом, которому впору застрелиться от полной безвыходности. Но так поступил бы реальный государственный деятель, Но не скоморох, у которого даже пистолет из бутафорского реквизита.

Юрий Селиванов, специально для News Front