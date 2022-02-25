Главная » Новости Украины и Новороссии

Юрий Селиванов: Стадия избиения младенцев

394 0

Юрий Селиванов: Стадия избиения младенцев

Украинская армия, в условиях господства в воздухе российской авиации, полностью утратила боеспособность и, фактически, превратилась в стадо баранов отправленных на бойню

Из киевского незалежного лепрозория с утра поступили свежие клинические новости. Местный, заигравшийся в  президента клоун, подписал указ   о создании Ставки верховного главнокомандующего. Верховным, разумеется, станет он сам,  а её координатором назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.То есть ставка верховного главнокомандующего Украины в лице первых двух лиц представлена профессиональным комедиантом и бывшим зоотехником.

А теперь, уже без всяких шуток, о том, насколько это граничит с полным безумием. Понятно, что эти два мутных кадра ровно ничего не понимают в военном деле. И никакие генералы им в этом не помощники. Если начальник тупой, ему хоть кол на голове теши.

Для так называемой «украинской армии» это самый настоящий похоронный звон. И вот почему:

24.02.2022, 20:17: «Силы Народных милиций ДНР и ЛНР продвинулись на 6-8 км в глубину Донбасса. Это стало возможным благодаря огневой поддержке артиллерии и армейской авиации. Военнослужащие делают все необходимое, чтобы освободить свою землю от украинских карателей».

Ключевая фраза данного сообщения «при поддержке армейской авиации». Разумеется, речь идет о российских ВКС. Поскольку у ЛДНР военной авиации нет.

Со вчерашнего дня её нет и у киевского режима. Все, что имелось, было в течение нескольких минут уничтожено прямо на аэродромах  и вместе с аэродромами ударами российских ОТР «Искандер» и КР «Калибр».

Кроме того, в течение вчерашнего дня и тем же дистанционным способом были полностью обнулены и зенитно-ракетные  и радиотехнические  войска Украины.

Что это означает для еще остающегося в живых личного состава так называемой «украинской армии»? Если совсем коротко, сие означает,  что это уже не армия, даже в кавычках, а банальное стадо жертвенных баранов, предназначенных на заклание.

Ибо не надо быть маршалом Жуковым, чтобы понимать элементарное. А именно то, что армия, лишенная воздушного прикрытия и не имеющая средств для защиты от авиации противника, боевой силой в принципе быть не может. В таких условиях, приличный шахматист останавливает часы и признаёт свое поражение, не дожидаясь пока ему объявят мат прямо в рейхсканцелярии.

Но что могут понимать в этих материях  клоун вкупе с зоотехником? Ровно ничего! Они могут только мычать и примерять бутафорские маршальские мундиры, пытаясь «косить», таким незатейливым способом, под действительно великих деятелей истории.

   Тем временем, ситуация с бывшей украинской армией превращается из войны с ней в форменное избиение младенцев в самом прямом смысле этого слова. Фактически, это совершенно беззащитное пушечное мясо, которое уже в ближайшие часы будет перемолото без остатка. Если, конечно, не догадается раньше запросить пощады.

А в это время, потерявший всякую связь с реальностью киевский «главковерх», вальяжно предлагает Путину вступить с ним в переговоры, «пока еще не поздно». Фактически, в переговоры с полным банкротом,  которому впору застрелиться от полной безвыходности. Но так поступил бы реальный государственный деятель, Но не скоморох, у которого даже пистолет из бутафорского реквизита.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2022/02/25/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5/
Метки: всу, кризис на украине, статьи, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Игра в перевооружение армии
Путин о искусственном интеллекте и ВЛАСТЕЛИНЕ МИРА
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru