Краткий сценарий возможной национальной катастрофы, от которой мы совершенно не застрахованы

Перед вами сайт русской редакции германской правительственной медиа-корпорации «Немецкая волна». Не сразу даже поймешь, что это «волна» немецкая, потому что сайт почти полностью забит текстами про Россию. Судя по масштабу, интенсивности и градусу истерического накала публикуемых здесь материалов, а это на 90% яростная и примитивная антипутинская кричалка, это издание уверено, что все драматические события в РФ еще впереди.

Запад не планирует так быстро сворачивать «российскую революцию», как кое-кому, возможно, кажется. И продолжает психологическую накачку той живой силы, которая рассматривается им как таранное бревно для сноса ненавистного ему «режима Путина». Никакие факты и аргументы здесь в расчет уже не берутся. Это просто дикий вой, рассчитанный на испуг бараньего стада, которое в таком крайнем состоянии побоится отстать от вожаков и побежит туда, куда ему скажут.

«Немецкая волна» лишь один из массы подобных примеров. Аналогичный вой и барабанный бой издает сегодня вся пропагандистская машина Запада и её местные «либеральные» подголоски. А это явный признак решимости стоящих за ними сил продолжать натиск и наращивать удары по РФ.

А теперь о том, что из всего этого может, не дай Бог, выйти. Прежде всего, необходимо четко понимать, что доведение массы юнцов до невменяемого состояния это особая технология, нацеленная на максимальное обострение ситуации в стране. Вполне очевидно, что разговаривать на языке логики и здравого смысла с накачанной такими «доброжелателями» и дошедшей до нужной им кондиции толпой — все равно, что пытаться воспитывать фонарный столб. Нравится нам или нет, но это, так сказать. медицинский факт.

Здесь, к сожалению, эффективны совершенно иные методы убеждения. На то и сделан главный расчет внешних заказчиков и местных организаторов этого злодейства. Потому что «иные методы убеждения» это, не что иное, как применение силы. Не оставить властям иного пути, кроме этого, основная задача текущего момента. Если это получится, тогда неизбежно появятся кровь и трупы. Чем больше трупов, тем сильней будет ответная реакция, переходящая в стадию неуправляемой и цепной. И тем будет лучше для сценаристов этого кровавого «маппет-шоу». Технология производства «небесных сотен» отработана уже в десятках стран и практически никогда не давала осечки.

Переход так называемых уличных протестов в «горячую» фазу будет означать фактический перевод страны в состояние гражданской войны. При том количестве материально заинтересованных в таком развитии событий лиц а также просто ослепленных ненавистью и болезненными фантазиями даунов, готовых «крушить собачьи головы» на которые им укажут, это практически гарантированный результат.

Начало силового противостояния неизбежно приведет к резкой дестабилизации социально-политической ситуации. Под вопросом окажется целостность и дееспособность системы государственного управления и силовых структур. Расчет противником делается именно на то, что полиция, армия, ФСБ и тому прочие на почве идейных разногласий и личных амбиций передерутся и между собой и внутри себя.

Именно на достижение этой цели сейчас направлена активная пропагандистская демонизация органов правопорядка и художественные инсценировки с ряжеными, срывающими с себя погоны полиции.

В такой непредсказуемой и опасной ситуации наверняка найдется немало регионов, которые увидят правильный выход в максимальном обособлении и в дистанцировании от дестабилизированного и непредсказуемого центра. То есть, фактически, от Российской Федерации. При этом, одним регионам может не понравиться так называемый «зажим демократии», а другим, строго наоборот, разгул вседозволенности и паралич центральной власти. Обособление в любом случае станет для них единственным выходом.

Как и во время любого бардака обязательно найдется немало жучков и просто уголовных элементов, которые захотят «половить рыбку в мутной воде». Начнутся перебои с поставками товаров первой необходимости, в том числе искусственно организованные. Так уже было в начале 90-х годов, когда разваливали Советский Союз. Рынок немедленно отреагирует стремительным ростом цен.

Биржевые спекулянты, тесно связные с западными финансовыми центрами, наверняка воспользуются ситуацией для того, чтобы сыграть на обрушении рубля. То есть уже на этом этапе рядовые граждане будут обчищены практически подчистую.

Если хаотическая ситуация будет нарастать, а она будет нарастать, если власти не смогут, или не захотят принимать адекватные угрожающей обстановке меры и в результате произойдет развал силовых структур, политический и экономический хаос будет дополнен разгулом бандитизма и резким падением уровня личной безопасности всех граждан. Вплоть до захвата реального контроля над отдельными регионами вооруженными бандами мародеров, которые установят террористический режим и перейдут к прямому грабежу населения. В целом ситуация будет все больше напоминать обстановку период гражданской войны в России 1918-20 гг. со всеми угрозами, которые с этим связаны – вплоть до массового голода и эпидемий.

В создавшейся обстановке и ввиду фатальной неспособности погрязших в междоусобной грызне центральных и местных властей поддерживать элементарную деятельность систем жизнеобеспечения страны, «озабоченное мировое сообщество будет вынуждено прийти на помощь многострадальному российскому народу».

На международном уровне будут приняты решения, согласно которым главным условием оказания такой помощи РФ «в целях обеспечения общей безопасности» станет переход её военного и, прежде всего, ракетно-ядерного потенциала под международный контроль. А также размещение «международных полицейских и миротворческих сил» в регионах, представляющих особую опасность. Данные решения будут неоднозначно восприняты в РФ, однако часть регионов, наиболее пострадавших от кризиса, может в безвыходной ситуации, согласиться на такое иностранное «посредничество». Которое по своему реальному статусу мало чем будет отличаться от прямой военной оккупации.

«Международные силы» для поддержания стабильности и безопасности на российской территории, формируются уже в настоящее время практически по всем западным, юго-западным и южным границам РФ. В их состав будут включены военно-полицейские подразделения государств Балтии, Польши, Украины и Румынии, Грузии ряда других. Указанные государства будут максимально мотивированы к участию в данных «мероприятиях» своими историческими территориальными претензиями на существенную часть российских и белорусских земель.

Сама Российская Федерация, в своем прежнем государственном формате, скорее всего, будет сочтена «мировым сообществом» излишне громоздким и плохо управляемым образованием, которое подлежит поэтапному расформированию. Указанный процесс демонтажа РФ может быть существенно ускорен в практически неизбежном случае провозглашения отдельными регионами и территориями страны своего государственного суверенитета.

«Мировое сообщество» вряд ли будет сильно возражать, поскольку такое развитие событий, как расчленение большого и сильного государства, способного эффективно конкурировать с другими «центрами силы», вряд ли кого-нибудь в этих центрах сильно опечалит.

Тем более, что, благодаря этому, у них появится прекрасная возможность установить «отношения нового типа» с осколками бывшей страны, которые окажутся настолько слабы и немощны, что будут вынуждены сотрудничать с мировыми державами (читай с Западом) на самых кабальных условиях.

Прежде всего, речь, разумеется, пойдет о гигантских природных ресурсах России, которые будут вывозиться из бывшей РФ практически за бесценок. А поступающие в оплату за них ничтожные суммы будут направляться на содержание туземных администраций с их аппаратом подавления. На поддержание нормальной жизнедеятельности населения, особенно его избыточной части, финансовые средства будет рекомендовано не тратить.

В целях упорядочения демографической ситуации будет продолжена политика дальнейшей «оптимизации» системы образования, здравоохранения и культуры, вплоть до их приведения к минимальным значениям, исключающим рост населения и его способность к организованному сопротивлению новым властям. Максимально востребованными окажутся западные специалисты по «урегулированию» социально-демографической ситуации на данных территориях. Такие, как гражданка США Ульяна Супрун, получившая на Украине прозвище «Доктор смерть».

В целом, с учетом факта полной ненужности «мировому сообществу» российского промышленного потенциала, обслуживающее его избыточное население и, прежде всего, «особо опасный для мировой цивилизации и генетически ущербный» государствообразующий русский народ, будет сокращаться опережающими темпами, примерно в тех темпах и пропорциях, которые были определены «Генеральным планом Ост» имперского министерства восточных территорий Третьего рейха в редакции 1941 года.

Еще примерно через пятьдесят лет последние упоминания о существовании на этой планете Российского государства и Русской цивилизации, об их историческом пути, победах и достижениях будут удалены из учебников и учебных программ всех школьных и университетских курсов, из всей остальной доступной широким массам литературы, а также из всемирного интернета. Все это будет переписано на других людей, государства и этносы.

Действующая модель этого процесса «перезагрузки истории» уже сегодня в миниатюрном формате реализуется на Украине, где все представители русской науки и культуры, равно как их открытия и изобретения, либо записаны в актив заново написанной «украинской истории», либо изъяты из неё вообще.

Кстати говоря, население той части территории исторической России, которая ныне называется Украиной, уже сегодня проходит стадию массовой эвтаназии именно по тому сценарию, который описан выше, как вероятное будущее самой РФ. Более того, этот сценарий неизбежно станет реальностью в том случае, если у нас не найдется сил, чтобы остановить уже начавшийся бег к пропасти. Пишу об этом с горькой уверенностью человека, который на протяжении своей жизни уже пережил две подобные катастрофы. И третьей точно не хочу.

Юрий Селиванов, специально для News Front