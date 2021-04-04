Провокацией большой войны внутри Русского мира Соединенные Штаты Америки подпишут себе не подлежащий обжалованию смертный приговор

Кто бы и что не говорил, но ставки на Донбассе сегодня высоки, пожалуй, как никогда. Киевский режим попал в ловушку перманентного невыполнения условий собственной капитуляции, известных как Минские соглашения второй фазы. И сегодня он уже полностью осознает, что для него это, фактически, смертельная западня. Потому что пока он будет кочевряжиться и выпендриваться по этому поводу, война, нестабильность и разруха на Украине будут только нарастать. А это будет все больше подрывать и без того шаткие основы его финансово-экономической и социально-политической стабильности. То есть для Киева вывод «Так дальше жить нельзя!» очевиден на все сто процентов.

Единственный выход для него в этой ситуации – сломать окончательно и уже бесповоротно Минский договор и навязать другой стороне такие условия, которые позволят, наконец, украинской власти хотя бы начать выкарабкиваться из той ямы, где она сейчас находится и которая грозит стать для неё могилой.

Расчеты Киева продиктованы его отчаянным положением и поэтому в принципе не могут быть достаточно взвешенными и прочно обоснованными. В таких ситуациях авантюра – единственный выход, а главное правило «Или пан, или пропал!». Тем более, что пропасть в этом случае киевским местоблюстителям интересов Америки обещал лично Путин. А он обычно свое слово держит.

На что рассчитывают сторонники «решающего удара» в Киеве?

В основном, на довольно эфемерные и отнюдь не гарантированные возможности. Здесь и надежды на собственную армию, которая отнюдь не доказала за семь лет войны, что на неё вообще можно надеяться. На слабое и непродолжительное сопротивление ЛДНР, которым, дескать, так надоело воевать, что они запросят мира при первом же серьезном натиске. Надеются, конечно, и на то, что нужные Киеву «башни Кремля» окажутся более проворными и успешными, чем ненужные ему. И, конечно же, главная надежда на то, что Россия не решится идти наперекор Западу и слишком далеко заходить в отношении Украины.

Все это, конечно же, гадание на кофейной гуще и расчет на пресловутый авось. Но выше уже было сказано, что кроме авантюры Киеву вообще объективно рассчитывать больше не на что. Их главная надежда и опора — Вашингтон только что дал своим холопам в очередной раз от ворот поворот, когда, вместо реальных гарантий безопасности и защиты от «российской агрессии», пробурчал свое обычное «мысленно с вами» и пообещал подкинуть еще немножко «Джавелинов». Америка таким способом четко дала понять своим украинским барбосам, что никто за них таскать каштаны из огня не будет. И Киеву точно не светит быть тем хвостом, который сможет крутить американской собакой.

Короче, режиму четко дано понять – в яме сидите вы, а не мы. И шевелиться, чтобы выбраться из неё надо вам, а не нам. Поэтому, как говорится, вперед и с песней. В этом и заключен основной месседж Байдена, который сообщил Зеленскому, что «Америка в эти дни вместе с Украиной». Вот только роли у них немножко разные. Примерно как у наездника и кобылы.

Что вся эта свистопляска означает для России? Понятно, что ничего хорошего и ставки тоже очень высоки. Хотя, конечно, и не в таком летальном контексте, как для Киева. Тем не менее, очередная попытка перманентно агонизирующего украинского режима добиться своего силой оружия, которая наверняка приведет к новым тысячам жертв, в том числе и среди граждан Российской Федерации, окончательно поставит Москву перед фактом существования у неё под боком действующего очага войны и источника постоянного кровопролития. Терпеть существование коего бесконечно долгое время нет никакой возможности. Тем более, что этот очаг, подпитываемый западным мировым лагерем, будет и впредь разгораться все сильней.

Именно по этой причине, степень решимости РФ покончить с данной злокачественной опухолью у своих границ за последние полтора-два года существенно возросла. Даже весьма существенно. Тем более, что у Москвы есть понимание весьма мрачных перспектив, в рамках которых состояние перманентной войны между двумя основными частями Русского мира будет поддерживаться Западом ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы этот Русский мир полностью угробить. Включая, разумеется, и ту его часть, которая именуется Украиной.

Перспектива вполне реальная и все более кровавая, по мере дальнейшего продления этой ситуации. И требующая от руководства РФ принятия действительно далеко идущих решений.

Не факт, конечно, что эти решения будут обязательно найдены на военно-силовом «треке». В Москве, очевидно, хорошо понимают изначальную нежизнеспособность проекта «Украина-анти-Россия», который может существовать только за счет Запада или РФ. И готовы, во избежание пролития рек русской крови с обеих сторон, что крайне нежелательно не только по гуманным, но и по политико-стратегическим соображениям, дать процессу прийти к своему логическому финалу естественным путем. Однако такой выбор зависит от воли Москвы только частично. И у противников России всегда есть возможность навязать ей самый нежелательный вариант.

Именно поэтому весьма важен вопрос о том, каковы ставки в этой геополитической «игре» для самой Америки? На первый взгляд, вроде бы ничего особенно страшного для неё нет. Ну, подумаешь, очередная локальная война по американскому сценарию! Мало ли таких уже было?

Но если в США понимают ситуацию столь упрощенно, то они очень рискуют крупно просчитаться. Потому что большая война между двумя частями одного русского народа, если она будет навязана нам Западом, станет, в конечном счете, войной на уничтожение самого Запада. США во всяком случае. Русские таких вещей еще никому не прощали. И если их подтолкнут к краю пропасти, то лететь в неё будут все скопом и впереди всех сама Америка.

США, по большому счету, существуют уже больше двухсот лет не в последнюю очередь потому, что их прежним правителям до сих пор хватало ума всегда иметь в лице России своего союзника. Или соперника, но в рамках строго определенных правил. Но если Америка откажется от этого золотого принципа своей внешней политики и пойдет в отношении России по беспределу еще дальше (начало этому было положено вероломным захватом Украины в 2014 году), то я не поставлю за будущее США даже одного рубля. Фактическое объявление войны России, причем не только одной РФ, но и всему безбрежному Русскому колоссу, это смертный приговор англосаксонской «цивилизации» как таковой. Американцы просто элементарно не знают, с кем они связались. И что русские в этом случае не успокоятся пока не возьмут очередной рейхстаг, на этот раз вашингтонский.

Сильно сомневаюсь, что Америка в своем нынешнем безбожном, расхристанном и раскоряченном состоянии окажется способной противостоять этому натиску. И дело тут совсем не в ядерных ракетах, как кто-то, наверняка, подумал. Они, скорее всего, даже не взлетят.

Те, кто уже имел глупость в своей истории заиметь русских в качестве смертельных врагов, могут рассказать наивным и малоопытным в этом отношении «пиндосам», чем заканчиваются подобные «эксперименты». Не хочу даже фантазировать на эту безбрежную тему, настолько коварство русских, которых очень сильно задели за живое, безгранично изобретательно по отношению к их врагам. Никому не пожелаю оказаться в числе таковых. Отступать до изнеможения по старой смоленской дороге, а затем сдохнуть в руинах собственной рейхсканцелярии, это еще самые невинные варианты, которые суждены супостатам земли русской. Впрочем, Александр Блок написал об этом еще сто лет назад:

А если нет — нам нечего терять,

И нам доступно вероломство!

Века, века вас будет проклинать

Больное позднее потомство!

Или кто-то, может быть, думает, что страна, создавшая первую в мире и лучшую вакцину против КОВИДа, не в состоянии создать еще что-нибудь столь же качественное, но со знаком минус для США?

Ясно одно, Россия в этом случае уничтожит Америку именно той яростью, которую они сейчас сами же и провоцируют. Глупые американские люди думают, что если они не знают каких-то правил, то такие правила вообще не существуют. Но это фатальное и смертельно опасное заблуждение! И главное из этих никогда и никем не отменяемых правил гласит: «Не будите русского медведя!». А если все-таки его разбудили, тогда в силу вступает правило номер два: «Кто не спрятался, я не виноват!» Бедная Америка! Она еще никогда в своей истории не сталкивалась с последствиями практического применения этих двух правил.

Юрий Селиванов, специально для News Front