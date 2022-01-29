Номинальный глава киевского режима Зеленский явно опасается того, что комбинация с «российской агрессией» разыгрывается за океаном с явным прицелом на его скорейшее устранение

Сообщения о том, что Владимир Зеленский внезапно сделался миротворцем и во главе хора записных киевских русофобов стал категорически отрицать неизбежность российской агрессии – эту, между прочим, главную мантру западной пропаганды и официальной политики Вашингтона, многих не на шутку озадачило. Как же так? Ведь это явно выпадает из привычной схемы, согласно которой уж кому- кому, но самому киевскому режиму война с Россией в первую очередь и нужна.

И это, разумеется, совершено верно. Просто потому, что нет и не может быть иного выхода, кроме как утопить всех и вся в крови, для режима изначально чужеродного Украине, глубоко вражеского её народу и, к тому же абсолютно несостоятельного в экономическом отношении.

Но все это, так сказать, стратегический уровень понимания ситуации, доступный далеко не всем киевским бонзам. Кроме него существует еще и «тактический», то есть проще, говоря, мелкошкурный, который гораздо ближе и уровню мышления и личным интересам нынешних украинских сатрапов.

И они прекрасно понимают, включая самого Зеленского, что может произойти, если такая война действительно начнется. Как говорится, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы осознать, что в этом случае от так называемой «украинской армии» останется мокрое место, а сам Зеленский, вместе со своей шоблой, будет немедленно назначен главным ответственным за все это безобразие. Со всеми так сказать вытекающими…

Мы уже как-то писали, а точнее еще две недели назад, что именно в такой логике как раз и следует понимать нынешнюю ситуацию и такие, казалось бы, странные пируэты киевского местоблюстителя. Которые начались как раз тогда — в середине января. Повторим здесь фрагмент этого текста, чтобы вам не рыться в архивах:

«Как и следовало ожидать, в Киеве с восторгом восприняли американскую идею о введении против России «небывалых санкций». Но с одной существенной поправкой. Если в конгрессе США возможность введения таких санкций, которые в Москве уже назвали равнозначными полному разрыву отношений, оговаривают условием – «в случае вторжения России на Украину», то киевский местоблюститель Зеленский вкладывает в эту тему прямо противоположный смысл. В состоявшейся накануне телефонной беседе с британским премьером Джонсоном он недвусмысленно дал понять, что киевский режим гораздо больше устроило бы введение таких «адских» санкций в превентивном порядке, то есть до начала «российского вторжения», которого может и вовсе не быть. Об этом сообщил офис Зеленского на своем официальном сайте: «Глава государства [в разговоре с Джонсоном] заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной; нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля». Подоплека таких разночтений вполне очевидна. Киевский режим желает, как всегда, и рыбку съесть и косточкой не подавиться. А именно предлагает Западу самостоятельно разобраться с Россией политико-экономическими методами без того, что сам Киев влезал в очень страшное, а точнее гибельное для него прямое военное столкновение с Россией. Но эта украинская «хитрость» настолько примитивна и очевидна, что даже туповатые западные политиканы на неё точно не купятся. Потому что, при всей их недалекости, они, как отче наш, знают главное – киевская власть является целиком и полностью зависимым от Америки холуем. И должна выполнять то, что ей скажут, а не отлынивать от работы. В общем, у киевского хвоста вряд ли получится на этот раз вертеть американской собакой. … США сугубо не интересно, нападет Россия на самом деле, или не нападет…. А поскольку шансов на то, что первым начнет Путин совсем немного, Зеленскому, практически, прямым текстом дают установку, что начинать следует ему. И тогда гора вкусных объедков с барского стола Киеву обеспечена … Сигнал оказался настолько прозрачным и легко читаемым, что даже дилетант Зеленский уяснил, откуда ветер дует. И поскольку от этого ветерка сильно потянуло могильной сыростью, то он срочно засуетился. И ввиду явной невозможности достучаться до самого Вашингтона, он стал названивать британскому премьеру. В расчете, что тот не замедлит передать его идею о «превентивных» санкциях против Москвы дальше по команде… Однако надежду на то, что он будет услышан и понят за океаном, Зеленскому лучше сразу оставить. Не для того его нанимали и не для того приводили к власти весь киевский режим, чтобы в решающий момент позволить ему отскочить в сторону. Позиция США сформулирована совершенно четко. Россия должна напасть и точка. А как именно это «российское нападение» будет организовано Киевом, американского шерифа совершенно не волнует. Потому что это уже дело киевских индейцев, которым обещано много огненной воды и разноцветных стеклянных бус.

В том, что главной целью этого «хитрого плана Вашингтона» может быть отнюдь не Россия, а сам нынешний глава киевского режима, до Зеленского окончательно дошло после того, как в город Киев срочно вернулся его так сказать официальный дублер – Петр Порошенко. И вернулся не просто так, но с явной охранной грамотой от Вашингтона, что очевидным образом следует из его крайне наглого поведения и даже демонстративного засыпания в ходе судебного заседания. Дескать, плевать он хотел на все эти «понты» и на самого Зеленского в том числе.

У американских кураторов был миллион возможностей не отправлять в Киев, тем более в такой и без того острой для Зеленского ситуации, своего засланного казачка. Но они поступили строго наоборот. Умысел чего читается более чем отчетливо.

В украинское политпространство запущена «торпеда», которая, в случае неизбежного военного поражения Киева на Донбассе, немедленно врежется в борт нынешнего киевского режима и не оставит ему никаких шансов выплыть.

Антизеленская «революция», организованная в таких экстремальных декорациях, неизбежно приведет к власти, вместо нынешних аморфной публики – «политологов», адвокатов, лицедеев и прочей несерьезной публики, самых натуральных бандитов «старого закала». Типа того же Порошенко, с его непременными сообщниками, вроде Авакова, Турчинова и прочей отпетой киевской сволочи на которой клейма негде ставить.

В чем здесь интерес Америки, вообще не вопрос. Вместо трухлявого, утратившего даже видимость популярности и явно недееспособного клоунского режима, США получат в свое распоряжение власть самых натуральных головорезов. Которые и войну с Россией поведут с утроенной силой и учинят в стране такой террор, что не останется даже намека на угрозу полного сноса этой целиком проамериканской марионеточной власти.

В итоге все вкусные «плюшки и сахарные косточки» обещанные Вашингтоном якобы Зеленскому, эстафетой перейдут к новой-старой банде укроправителей, которых не надо будет учить, куда и на что эти возможности употребить.

И тогда Америке действительно не нужно будет размещать свои ракеты и войска на территории Украины, что для неё всегда будет чревато нехорошими последствиями. Сам киевский режим, усиленный проверенными кадрами и обеспеченный американским финансированием, будет вполне способен довести до логического конца многие из своих милитаристских затей с целью причинения максимального вреда России. Того же Турчинова хлебом не корми, дай только довести до ума все свои замыслы с ракетами «Нептун», «Гром-2», «Коршун», «грязными» ядерными бомбами и тому прочим.

Почему все это должно не нравиться американским ястребам, которые спят и видят, как они сживут со света Россию, решительно непонятно.

А самому Зеленскому это не нравится только по одной причине. А именно потому, что реализация данного вашингтонского «хитрого плана» явно не предусматривает сохранения самого Зеленского на посту президента Украины. Как впрочем, вполне возможно, и его дальнейшего физического существования. Любой бы на его месте в такой ситуации засуетился. Что мы и видим.

Сумеет ли этот политический дилетант и явный фрик вывернуться в последний момент из той западни, которую для него приготовили заокеанские «кураторы» — большой вопрос. Притом, что, как признал на днях Энтони Блинкен, американские спецслужбы практически полностью контролируют внутреннюю ситуацию на Украине, они вполне могут обойтись и без согласия Зеленского на крупную военную провокацию на Донбассе (читай против России). А пану клоуну, поверившему, по своей недалекости, в реальность превращения заурядного шута в полноценного и полновластного главу государства, придется на практике убедиться в том, что это был только мираж.

Юрий Селиванов, специально для News Front