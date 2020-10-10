Система базовых приоритетов российской внешней политики выстроена определённым образом. И она не будет размениваться на частные интересы отдельных региональных игроков, как бы им этого не хотелось

Публикация в турецких новостных СМИ фотографии, удостоверяющей, что Турция стала первым в мире обладателем универсальной версии пусковой установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», оснащенной, одновременно, двумя типами ракет — дальнего и среднего радиуса действия, произвела эффект разорвавшейся бомбы в головах тех политических и военных экспертов, которые вот уже вторую неделю живописуют ужасы якобы неминуемой турецкой агрессии на Кавказе, с перспективой, ни много ни мало, скорого восстановления Оттоманской империи по всему периметру её исторических границ.

Дописались уже до того, что, дескать, сама Россия породила этого монстра, а теперь, видите ли, не знает, что с ним делать. На таком апокалипсическом фоне слова из песни Владимира Высоцкого «Все мозги разбил на части, все извилины заплел», вполне адекватно, на мой взгляд, характеризует состояние умов той части экспертного сообщества, которая склонна рассматривать ситуацию в режиме нарастающей паники. Если не её сознательного нагнетания.

Но поскольку вопрос о том, что паника отнюдь не способствует адекватному восприятию действительности, обсуждению не подлежит, попытаемся обойтись без неё в оценке реального состояния российско-турецких отношений в контексте нынешней ситуации в Закавказье.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни о каком турецком завоевании всего Южного Кавказа не может быть и речи. А если этим жупелом кое-кто активно пользуется, то надо внимательно посмотреть, кто именно. Чтобы не оказалось так, что Россию пытаются втемную подписать на то, что ей точно не нужно.

Правильный же ответ заключается в том, что Турция уже давно там – на Южном Кавказе находится, поскольку, целиком и полностью, опирается на занимающий весьма значительную часть этого региона протурецкий, в какой-то степени, Азербайджан. И в этом факте виновата не столько Турция, сколько мы сами. Потому что не надо было разваливать собственную страну – Советский Союз. А турки всего лишь подобрали то, что мы, по глупости, бросили. Точно так же, кстати, другие осколки СССР подобрали прочие чужеземные охотники до нашей земли. С тех пор прошло уже три десятка лет. И та же Турция давно и прочно обосновалась в Азербайджане, частью которого, между прочим, по мнению той же Армении, является и территория Нагорного Карабаха. Нравится нам или нет, но это очевидный факт.

Так что те, кто сегодня кликушествует о «турецкой экспансии», малость припоздали, всего-навсего на три десятилетия. А потому им стоит слегка поостыть. А заодно понять, что остающийся неподконтрольным Баку Нагорный Карабах отнюдь не та величина в мировой политике, ради которой Турция готова поставить на карту всё, что у неё есть.

Это проблема сугубо регионального масштаба и решать её двум конфликтующим сторонам. Никто больше все всем мире за них это делать не станет. Что же касается моральной и материальной поддержки, то это немного другой вопрос. Тот же Эрдоган отлично умеет произносить пламенные речи, которые, впрочем, его ни к чему не обязывают. А турецкий военно-промышленный комплекс уже давно наладился торговать с «азербайджанскими братьями» всевозможным стреляющим добром. И, кстати говоря, далеко не он один. Так что в этом смысле ничего особенно нового точно не происходит.

Что же касается разговоров о дальнейшей турецкой агрессии в общем направлении на север, то вот здесь, извините, вынужден не согласиться с паническими прогнозами некоторых аналитиков, обладающих чересчур богатой фантазией. Данная ситуация полностью описывается известным выражением – «Он бы конечно взял, да кто же ему даст?!».

Безусловная «красная линия» для турок начинается сразу за Карабахом. Это границы самой Армении и, само собой разумеется, Российской Федерации. Дальше которых Анкара не полезет, просто потому, что турки отнюдь не идиоты и, тем более, не самоубийцы. А мы давайте все-таки останемся реалистами, трезво оценивающими ситуацию.

Церемониться с турками, в том гипотетическом случае, если они совсем потеряют голову, конечно, никто не будет. И та же Россия, в целях законной самообороны, вполне может, при необходимости, распечатать и свой ядерный арсенал. Тем более, что НАТО точно не станет подписываться на обмен ядерными ударами с РФ в порядке поддержки хрустальной турецкой мечты о воссоздании мировой империи под властью Блистательной порты. Ничего этого не будет, потому что не может быть никогда.

И получается, что всё пресловутое «турецкое нашествие», если подтереть кое-кому эмоциональные сопли, сводится всё к тому же злополучному Нагорному Карабаху. Который для Турции, конечно же, имеет некое символическое значение. Но далеко не такое, чтобы лечь за него костьми. Тем более, что там и без турок есть кому этим заниматься.

Именно поэтому спешу успокоить некоторых начальников паники насчет того, что «Шеф все пропало!» и «Не тем мы свои ракеты продали!». У такого изощренного стратега, каковым, вне всяких сомнений, является Президент России, таких дилетантских «проколов» в принципе не бывает. А если некоторые последователи пикейных жилетов из славной столицы еврейского казачества города Черноморска пытаются анализировать его действия в стиле «Эрдоган — это голова, я бы ему палец в рот не положил!», то им стоит расслабиться и выпить кефиру. Ибо, как сказал в том же бессмертном произведении знаменитый сын турецко-поданного, «Все учтено могучим ураганом!».

И если Путин решил, что русские ракеты должны быть в Турции, причем в самой богатой комплектации, следовательно, он знает, что делает. И думаю, что догадываюсь, чем именно он руководствуется. Турция большая, динамичная и бурно развивающаяся страна, которая дана России Всевышним в качестве вечного соседа. Которых, как известно, не выбирают. Хотелось бы, конечно, чтобы отношения двух больших соседних держав, с очень непростой совместной историей, складывались без сучка и задоринки. Но так просто не бывает. Однако то, что сближает две великие нации и побуждает их к взаимной сдержанности и дальнейшему сотрудничеству, объективно гораздо важней, чем то, что эти отношения напрягает.

Во всяком случае, никакие Сирия, Ливия, не говоря уже о Нагорном Карабахе, не в состоянии компенсировать Турции те колоссальные стратегические и геополитические, если не сказать экзистенциальные потери, которые она неизбежно понесет в случае катастрофического разрыва с Россией. Просто потому, что тогда она точно останется один на один с Западом, не имея ни малейшей возможности ему адекватно противостоять.

Страна, которую десятками лет изводили всевозможными претензиями и под самыми бредовыми предлогами не пускали даже на порог Евросоюза, страна, которая едва не стала жертвой американских происков на Ближнем Востоке, с их идеей Великого Курдистана за счет половины Турции, страна, где западные «партнеры» не считают зазорным даже устраивать государственные перевороты, такая страна слишком натерпелась для того, чтобы возвращаться на ту же орбиту. Для Турции точка невозврата в отношениях с Западом уже давно пройдена. Уж больно он для неё чужд и дискомфортен.

И Путин не был бы Путиным, если бы этого не понимал и отталкивал бы турок, побуждая их двигаться в том же направлении. Не будет он этого делать никогда, просто потому, что это противоречит коренным интересам самой России. По сравнению с чем российские зенитно-ракетные системы на турецкой службе не более, чем жест доброй воли и приглашение к дальнейшему диалогу во всех сферах и по всем направлениям. И, уж конечно, никакой Карабах этому стратегическому, во всех смыслах, партнерству помешать не способен. Как бы этого кое-кому не хотелось.

И тот факт, что новейшие российские ракеты «засветились» на вооружении Турции именно в тот момент, когда в Москве начались реальные переговоры по купированию и прекращению очередной закавказской войны, а сам Президент Путин, впервые за всё время этой острой фазы, обратился к обеим сторонам с весьма настойчивым предложением немедленно прекратить огонь, отнюдь не случайное совпадение. Но еще одно подтверждение жесткой неизменности стратегических приоритетов России. И говорит оно, прежде всего, о том, что Москва никому не позволит манипулировать государственными интересами РФ. Указанная система приоритетов сбалансирована и выстроена вполне определенным образом. И те региональные игроки, которые рассчитывают в неё вписываться и впредь, особенно те у которых другого выхода просто нет, обязаны с ними в полной мере считаться. Исключения из этого золотого правила геополитики в принципе не предусмотрены.

Юрий Селиванов, специально для News Front



Источник: https://news-front.info/2020/10/09/yurij-selivanov-protiv-geopoliticheskoj-logiki-ne-popresh/