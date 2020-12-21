Лестница эскалации конфликта Германа Кана в приложении к современному этапу развития международных отношений

В 1965 году в США вышла в свет книга «Об эскалации: метафоры и сценарии». Она была написана Германом Каном — основателем и директором одного из главных «мозговых центров» американской внешней политики – Гудзоновского института.

В этой работе была впервые представлена так называемая «Лестница эскалации конфликта», которую Кан разработал применительно к тогдашней геополитической ситуации, основным содержанием которой было противостояние двух сверхдержав – СССР и США. Автор исходил из того, что фатальная непримиримость участников этой конфронтации, в конечном счете, последовательно пройдя целый ряд ступеней на его «лестнице эскалации», может привести Человечество на грань полного уничтожения.

Сегодня ситуация в мире, на первый взгляд, совершенно иная. Нет больше противостояния антагонистических идеологий. Нет больше носителя и оплота одной из них – Советского Союза. И, казалось бы, эта «адская лестница» также утратила свою актуальность, полностью и навсегда.

Во всяком случае, так наверняка кажется многим нынешним апологетам «конца истории», которые настолько уверились в наступлении вечного царствия либерального благолепия, что даже в интернете практически невозможно найти никаких следов помянутой Лестницы, которую раньше в обязательном порядке изучали во всех гуманитарных вузах.

Но я, все-таки, взяв «лопату» побольше и копая поглубже, её обнаружил. И теперь с удовольствием предлагаю вашему вниманию не просто как достаточно редкую находку, но и как некую геостратегическую модель, полностью сохранившую, на мой взгляд, свою актуальность. Да, да, именно так! Несмотря на отсутствие Советского Союза и прочих сугубо внешних атрибутов той якобы уникальной в своем роде по степени непримиримости ситуации.

Сейчас мы как раз и займемся тем, что будем сопоставлять нынешние мировые реалии с тем, что якобы навсегда кануло в вечность.

Но для начала вот она, та самая «Лестница эскалации конфликта» от Германа Кана, которую некоторые беспочвенные оптимисты явно преждевременно поспешили списать в архив. А поскольку это именно Лестница, то читать её следует по восходящей – от первой ступеньки к последней, то есть снизу вверх.

Лестница эскалации конфликта Г.Кана

Последствия

44. Хаотическая бессмысленная войне на всеобщее уничтожение

43. Некоторые другие виды контролируемой всеобщей войны

42. Разрушительное нападение на гражданское население

41. Нарастающие обезоруживающе удары

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

40. Эквивалентный ответный залп

39. Ограниченная война против городов

ВОЙНА ПРОТИВ ГОРОДОВ

38. Повторная контрсиловая атака

37. Контрсиловая атака

36. Обезоруживающая атака

35. Война против военного потенциала

ОСНОВНАЯ ФАЗА ВСЕОБЩЕЙ ВОЙНЫ

34. Ограниченная контрсиловая война

33. Ограниченная война против инфраструктуры

32. Официальное объявление “всеобщей” войны

ПОРОГ ВСЕОБЩЕЙ ВОЙНЫ

31. Взаимные репрессии

30. Полная эвакуация (приблизительно 95%)

29. Демонстративное нападение на население

28. Демонстративное нападение на собственность

ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ АТАКИ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

27. Демонстративное нападение на военных

26. Демонстративная атака на внутреннюю инфраструктуру

ПОРОГ ДЛЯ АТАКИ НА ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРОТИВНИКА

25. Эвакуация (приблизительно 70%)

24. Необычные, провокационные и значительные контрмеры

23. Локальная ядерная война

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ КРИЗИСЫ

22. Объявление ограниченной ядерной войны

21. Локальная ядерная война- демонстративная акция

ПОРОГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

20. Мирное глобальное эмбарго или блокада

19.” Оправданная » контрсиловая атака

18. Зрелищное шоу или демонстрация силы

17. Ограниченная эвакуация (приблизительно 20%)

16. Ядерные “ультиматумы”

15. Преддверие ядерной войны

14. Объявление ограниченной обычной войны

ИНТЕНСИВНЫЙ КРИЗИС

13. Большая составная эскалация

12. Большая обычная война (или действия)

11. Состояние супер-готовности

10. Провокационный разрыв дипломатических отношений

НА ПОРОГЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

9. Драматические военные столкновения

8. Беспокоящие акты насилия

7. «Легальные» притеснения-реторсии (ответные принудительные действия) в рамках традиционного кризиса

6. Значительная мобилизация

5. Демонстрация силы

4. Ужесточение позиций — противостояние воль

СТАДИЯ «РАСКАЧИВАНИЯ ЛОДКИ»

3. Публичные и официальные заявления

2. Политические, экономические и дипломатические жесты

ПРЕДКРИЗИСНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ

1. Демонстративные или мнимые кризисы

РАЗНОГЛАСИЯ — ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Цитируется по работе Г.Кана: Kahn, H. (1965a). On Escalation – Metaphors and Scenarios Pall Mall Press, London,

А теперь нам остается только сопоставить эти предначертания американского теоретика конфликтологии с тем, что реально происходит в современном мире. И, таким способом, установить на какой именно ступени этой «Лестницы эскалации» находится современное Человечество, в том числе и мы с вами.

Начнем сначала:

1. Демонстративные или мнимые кризисы.

Этого «добра» в современном мире сколько угодно. Типовыми примерами такого рода являются практически все так называемые антироссийские «кризисные ситуации» формата «highley likely», то есть «нам так кажется», которые Запад производит большими сериями и превратил ныне чуть ли не в основу своей текущей политики. Здесь и легендарные «отравления «Новичком», и вездесущие «русские хакеры», которые хозяйничают даже в Белом доме, и сплошное вмешательство РФ в американские выборы, следов которого, правда, никто не обнаружил. И так далее в том де духе. То есть кановская «ступень номер один» уже давно и успешно пройдена.

Идем дальше.

3. Публичные и официальные заявления

2. Политические, экономические и дипломатические жесты

Не открою вам Америку, если скажу, что и с этими ступеньками у наших американских «партнеров» всё «полный окей». Каких только обвинительных вердиктов против России они не выдвигали за последние годы на всех мыслимых и немыслимых уровнях. Буквально вчера, например, тамошний госсекретарь Майкл Помпео — далеко не последняя фигура в американской политической иерархии, объявил Россию врагом США. Что касается «жестов» то редкий американский политик, неважно из какого он лагеря, или пентагоновский генерал обходятся без того, чтобы не повысить свой рейтинг за счет демонстрации своей решимости «разобраться» со строптивой РФ. Так что эти ступеньки уже позади.

9. Драматические военные столкновения

8. Беспокоящие акты насилия

7. «Легальные» притеснения-реторсии (ответные принудительные действия) в рамках традиционного кризиса

6. Значительная мобилизация

5. Демонстрация силы

4. Ужесточение позиций — противостояние воль

Демонстрация твердолобой непримиримости, или то, что в Кан называет «противостоянием воль» зашла сегодня так далеко, что даже во времена предыдущей «холодной войны» ничего такого не наблюдалось. Во всяком случае, в те времена СССР и США стремились наладить хоть какой-то диалог по ключевым вопросам военной безопасности, совместно находили пути выхода их острейших военно-политических кризисов (например – Карибского) и последовательно создавали договорную базу по предотвращению гонки самых опасных вооружений и ядерной войны.

Сегодня картина прямо противоположная. По инициативе Вашингтона планомерно ликвидируется вся договорно-правовая база в военно-стратегической области, созданная на протяжении десятилетий. Один за другим уничтожаются по воле США основные соглашения по военной безопасности: Договор по ПРО, Договор по ракетам средней и меньшей дальности в Европе, Договор по открытому небу. Сейчас под угрозой фундаментальный Договор о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3).

Демонстрация силы, особенно непосредственно у границ РФ стала повседневной нормой деятельности вооруженных сил США и НАТО. Бесконечные военные маневры, развертывание «передовых сил», создание оперативных штабов и запасов оружия – все это реальности нашего времени.

Что касается «легальных притеснений», то мне просто не хочется утомлять вас перечислением бесконечных недружественных актов Запада по отношению к РФ, начиная от практически бандитских захватов российского дипломатического имущества за границей и заканчивая попытками блокировать российские газопроводы в Европе. Ну и конечно санкции, санкции и еще раз санкции, которым несть числа. Вплоть до откровенного хулиганства в виде запрета спортсменам России выступать не спортивных аренах под флагом своей стран.

Что же касается «драматических военных столкновений», то до хронической стрельбы на поражение пока, слава Богу, дело не дошло, однако все остальное, что самой грани этого, уже было. Вплоть до угрозы таранного столкновения российского военного корабля с американским эсминцем, вздумавшим проверить прочность морской границы РФ на Дальнем Востоке.

Как видим, «Лестница эскалации» Германа Кана вполне адекватна реалиям международной ситуации и через 55 лет после ее изобретения. И современный мир вполне уверенно преодолел уже целых 9 ступенек из 44-х возможных на пути к полному Армагеддону.

А из этого следует, что все теоретические построения некоторых безбрежных оптимистов о «радикально изменившемся и стремительно подобревшем мире», в котором, дескать, уже нет прежних фатальных угроз, летят к черту. Потому что фактически ничего не изменилось. И выходит, что главным «драйвером» этого неизменного противостояния являются не догматы «непримиримых идеологий», но нечто куда более существенное и неизменное. А именно существование на этой планете исторических цивилизаций, в том числе Западной и Русской, коренные интересы которых имеют свойство сталкиваться независимо от тех «измов», которые они в данный момент официально исповедуют.

А что же дальше? Какая следующая ступенька находится прямо перед нами? Если верить тому же эксперту, то следующей стадией является уже «Порог ядерной войны».

Кто-то наверняка скажет – «Да ладно вам! Кончайте нагнетать истерию! Ничего этого не будет!». Возможно и так. Вот только на чем основан такой беспочвенный оптимизм? Только на том, что пока в вашу форточку не залетела ядерная бомба? А кто сказал, что этого не случится в будущем? Особенно если дела и дальше пойдут так же неказисто, как нынче.

Во всяком случае, девять ступенек вверх по Лестнице эскалации мы уже прошли в точном соответствии с выкладками Германа Кана 55-летней давности. И думаю, что надо сказать ему спасибо уже за то, что он предупредил нас о существовании еще 35 ступеней, достижение даже не последней из которых будет означать наступление фатальных последствий для всего Человечества. Пока мы уверенно идем вверх по этим ступеням и одновременно продолжаем опускаться вниз в смысле нарастающей утраты своих шансов на дальнейшее существование на этой планете.

Юрий Селиванов, специально для News Front