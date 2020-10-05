Процесс информационного стирания целых наций и цивилизаций в ноль в современном мире полностью автоматизирован и может иметь фатальные последствия для тех из них, кто не придает должного значения этой угрозе

Информационная атака Запада против России планомерно продолжается и поэтапно расширяется. На данном этапе она вступила в очередную, наиболее агрессивную фазу. В её рамках Запад уже не ограничивается одним только внедрением собственных идеологических установок в российское общественное сознание через чрезвычайно разветвленную и технически совершенную систему массовой пропаганды. Судя по всему, эта задача считается тамошними стратегами вполне решенной.

Сегодня в самом разгаре следующая, еще более радикальная стадия этой атаки. Организационно-материальные ресурсы для которой готовились, развертывались и наращивались в течение ряда лет. И сегодня, наконец, они позволяют Западу атаковать своего противника по всему фронту с прицелом на его полное уничтожение. То есть на окончательное выдавливание из полностью контролируемого им мирового информационного поля последних оплотов инакомыслия, вплоть до его самых мелких остатков.

Указанная задача перешла в фазу активной реализации несколько месяцев назад, когда одним ударом крупнейший в мире и принадлежащий, естественно, США видеохостинг Ютуб был моментально и без всякого объяснения массово «зачищен» от всех информационных каналов, так или иначе связанных с российскими интернет-СМИ государственно-патриотического, и, следовательно, антизападного направления. Миллионы подписчиков, миллиарды просмотров и огромное количество уникальных видеоматериалов был уничтожены в один момент, одним нажатием кнопки некими темными личностями, которые никому не обязаны давать никакого отчета!

При этом, что особенно характерно, эти порождения темного виртуального закулисья, полностью и абсолютно безнаказанно наплевали на фундаментальные свободы граждан Российской Федерации, в том числе и на охраняемые законом права в сфере интеллектуальной собственности. Каковые, находясь на территории РФ, они обязаны соблюдать. Или платить за их нарушение колоссальные штрафы. Однако, насколько мне известно, никто из виновников такого прямого и дерзкого покушения на основу основ Российской Конституции, каковой, безусловно, является свобода слова и информации, никакой ответственности не понес. И американский Ютуб, с легкостью избавившийся от нежелательных российских вещателей, как ни в чём не бывало, продолжает продвигать на территории РФ американские «ценности» и стричь своих подписчиков и клиентов на десятки миллиардов российских рублей.

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Осознав свою полнейшую безнаказанность, западные стратеги информационной войны перешли к следующей фазе этой зачистки. Которая, как сейчас это уже становится очевидным, задумана как тотальное уничтожение, причем в мировом масштабе (ровно то же самое происходит одновременно и в других странах) любого антизападного инакомыслия.

Судя по всему, на Западе вполне закономерно пришли к выводу, что такая стратегия ведения психологической войны куда более перспективная, чем отстаивать свои ценности в конкурентном информационном поле. И как только, благодаря полностью монополизированному Западом глобальному интернету, у него появилась такая техническая возможность, этап ведения бесконечных идеологических дискуссий было окончательно завершен. И начался новый — полного физического выключения всех, кто, так или иначе, шагает не в ногу с Западом.

В настоящий момент ровно та же самая спецоперация проводится в социальных сетях. В частности, на крупнейших из них – Фейсбук и Твитер. Маски сброшены полностью. И, грубо говоря, если твой «контент» хотя бы чуть-чуть не совпадает с западными прописями, тебе на этой площадке уже не жить.

Уничтожение идеологических и информационных конкурентов идет без всяких реверансов и даже намеков на какое-то соблюдение демократических и вообще правовых норм. Все это отброшено полностью и, похоже, что навсегда. Не нравится кто-нибудь той же теневой виртуальной власти и его уже здесь нет.

Именно так произошло с международным информационным агентством Ньюс-Фронт, которое сначала попало в доклад американского госдепа об «информационных врагах Америки», а потом тут же «выпало» сначала с Ютуба, а теперь уже с Твиттера и Фейсбука.

Подчеркиваю, речь идет не о каких-то отдельных материалах, темах или авторах, которых, допустим, уличили в чем-то действительно предосудительном. Ничего подобного — обнуляют всех чохом, без разбору. По вполне первобытному «правилу» коллективной ответственности. «Вас только что стерли!» — этот мем из известного голливудского боевика уже стал приговором для сотен журналистов, работающих в этой и других редакциях. Одним нажатием кнопки они перестали быть теми, кто имеет право на публичное высказывание своей точки зрения и на защиту своих убеждений. То есть, по большому счету перестали считаться в этих западных мировых сетях полноценными людьми.

Вообще говоря, всё то, что выше описано, больше всего напоминает не пресловутую демократию, а самый обыкновенный фашизм. И это совершенно не удивительно. Потому что Запад на протяжении многих веков своей истории был по сути именно фашистским феноменом.

Потому что фашизм это, прежде всего, непрерывная агрессия, подавление всех несогласных, с последующим их ограблением и уничтожением. Иногда поголовным. И не суть важно, что технические приемы и методы этого фашистского разбоя и мракобесия в разные времена были различными. Были костры для еретиков, резервации для целых народов и концлагеря для политических оппонентов. А сейчас ровно того же эффекта можно мгновенно добиться одним нажатием кнопки. Сначала заткнуть рот всем недовольным, таким образом изолировать их от всего мира, а затем обратить в рабство или уничтожить.

Со времен такого же фашистского древнего Рима, считавшего все окрестные народы дикими животными, изменились только технологии подавления. Они стали намного более совершенными. Но никак не сама суть этой фашистской породы.

Фашизм начинается там, где заканчивается уважение к людям. А это уважение в принципе невозможно там, где не действуют писаные права, которые обязаны все соблюдать. И тогда становится возможным стопроцентный произвол, вроде стирания и отдельного человека и целых народов в ноль даже без малейшего объяснения причин. Именно в этой стадии и находится современный Запад. И, по сути, находился всегда. Хотя иногда и прикидывался, по сугубо тактическим соображениями, единственным в мире «оазисом демократии». Но даже это была только легко считываемая ложь, которую без труда различали все, кто вникал в его звериную сущность. Именно поэтому у Запада, в конечном счете, по мере его нынешнего глобального ослабления не осталось иного выбора, кроме как затыкать рты всем, кто его понимает его истинную сущность. И если даже это будет почти все Человечество он и его попытается заткнуть.

На следующем этапе, в чем уже можно не сомневаться, после зачистки основных платформ информационного сопротивления, они займутся и всеми остальными. Выжигать их интернета будут любого индивидуума, кто позволит себе хоть раз употребить неправильные слова по отношению к мировому властелину. Причем, даже не пытайтесь с этим спорить. Потому что не с кем — процесс уже полностью автоматизирован и общаться вам суждено только с бездумными роботами. И конец будет ровно такой, о котором уже сегодня многие в сети пишут, как о свершившемся факте:

Тимур Суворов: Скоро в фейсе можно будет постить только истории про геев и лизбиянок

Яна Щениовски: ФБ в последнее время сообщает, что показывает только «наиболее актуальные» публикации и комментарии… В сети сплошная поваренная книга и еврейские смешные и несмешные анекдоты.

Есть в этом мире люди и даже целые страны, которые вовремя и уже довольно давно осознали, что тотальное информационное господство Запада это, не что иное, как обязательная увертюра к его агрессии в физическом мире. И принимают самые жесткие меры, чтобы не допустить этой агрессии ни под каким видом. Даже если она будет обернута в самую красивую упаковку, на которую так падки простые души. Робкая надежда на то, что мы еще успеем вскочить на подножку последнего вагона этого уходящего в будущее поезда, еще остается. Но если не успеем, то никакого будущего нам не светит. А сотрут нас в ноль даже более основательно, чем древних хеттов – простым нажатием кнопки. От хеттов, по крайней мере, глиняные таблички с клинописью остались. Правда и те, в основном, в Британском музее.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/10/04/yurij-selivanov-vremya-zapasatsya-glinyanymi-tablichkami/