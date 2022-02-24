Воспитание мальчиков и девочек. В чем разница?
Воспитывать мальчика или девочку, какая разница. Дети они и есть дети, зачем делать различие между воспитанием того или другого?
Участники: Елена Счастливая, Александр Иванов, Василий Савушкин, Алексей Орлов
Давайте разбираться:.
Почему мальчиков и девочек важно воспитывать по-разному.
Как растить детей, чтобы вырастали мужественные мужчины и женственные женщины.
Какие научные обоснования способствуют видеть различие в подходах в воспитанию мальчика и девочки.
Рассмотрим какие существуют доказательства на практике, показывающие, что это так и есть.
Ссылка на конференцию
https://life-move.ru/kids?gcao=28032&gcpc=d8299
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#воспитаниедетей
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.