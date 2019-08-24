Как американец исследовал методику воспитания детей в СССР

По примеру персонажа рассказа А.П. Чехова некоторые из них твердили: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Даже через 4 года после появления в околоземном пространстве первого спутника эти люди отказывались верить в запуск советских обитаемых космических аппаратов.





Так, после полета Германа Титова главный редактор влиятельного журнала U.S. News&World Report Дэвид Лоуренс утверждал в своих публикациях: в корабле «Восток-2» находился магнитофон с записями голосов, которые транслировались по радио и выдавались за переговоры между космонавтом и пультом управления полетом.

В то же время трезвомыслящие американцы пришли к выводу, что их страна отстала от Советского Союза в ряде важнейших областей науки и техники, а это отставание стало следствием невнимания к развитию образования в США.



В нашу страну устремились американские педагоги, старавшиеся узнать побольше о советской системе образования. Они вынуждены были признать, что советская школьная программа предусматривает гораздо более глубокое изучение математики, физики, химии и других наук, чем в американских школах.



По советскому примеру в американских школах стали вводить больше научных дисциплин.

Однако некоторые американские ученые увидели, что разница между двумя странами в подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни не сводится к количеству уроков, посвященных алгебре, геометрии, физике.



Среди них был профессор Ури Бронфенбреннер. Задача, которую он поставил перед собой, была сформулирована на обложке его книги: «У американцев и русских два различных подхода к образованию детей.

Русская система образования производит более образованных детей, и они становятся более совершенными гражданами. Почему?»



Свой ответ У. Бронфенбреннер изложил в книге «Два мира детства: США и СССР». Хотя эта книга впервые вышла в свет в 1970 году, ее содержание является актуальным для нашего времени, когда стали очевидными последствия разрушения советской системы воспитания детей и насаждения западных стандартов общественной жизни.

Путешествие Ури Бронфенбреннера в мире советского детства

Как настоящий ученый, профессор Бронфенбреннер добросовестно проработал многочисленные исследования по методам образования и воспитания советских детей.



В своей книге он ссылался на пособия видных советских педагогов. Их рекомендации внедрялись в практику воспитательной работы. Профессор обратил особое внимание на труды А.С. Макаренко, которые он высоко оценил и которые легли в основу советской педагогики.

В книге Бронфенбреннера приведены перечни основных направлений воспитательной работы, изложенные в пособиях для преподавателей и воспитателей.



Задачи по воспитанию детей от 7 до 11 лет включали «понимание, что такое хорошее и плохое поведение». (Профессор не упомянул соответствующего стихотворения Маяковского, которое было известно всем советским детям.)

Далее были перечислены:

«Правдивость, честность, доброта. Атеизм: наука против предрассудков. Самодисциплина. Прилежание в труде и заботе о собственности. Дружба со школьными товарищами. Любовь к своей местности и своей Родине.

Интерес и тяга к знаниям и трудовым навыкам. Прилежание в учебе. Организация умственной и физической работы. Стремление применить свои знания и способности в жизни и работе. Аккуратность. Вежливость и сердечность.



Приличное поведение на улице и в общественных местах. Культурная речь. Осознание прекрасного в природе, поведении людей и творческом искусстве. Художественное творчество. Забота об укреплении собственного тела.



Соблюдение норм санитарии и гигиены. Спортивная и физкультурная подготовка». (Поскольку этот текст из книги Бронфенбреннера является переводом с английского языка, в отдельных формулировках, взятых профессором из русского оригинала, могут содержаться неточности. – Прим. авт.)

Свою книгу У. Бронфенбреннер проиллюстрировал рисунками из пособий по воспитанию октябрят.



На одном из рисунков для детей младшего возраста был запечатлен мальчик, который помогал одеть свою маленькую сестренку. Надпись под рисунком гласила: «Почему Федя считается хорошим братом?» Очевидно, дети, рассмотрев картинку, должны были ответить на этот вопрос.



На другой картинке мама явно ругала мальчика и хвалила девочку, которые только что вошли в квартиру. В отличие от брата, девочка вытерла ноги перед порогом дома.

Профессор включил в книгу пять правил для октябрят:

«1. Октябрята – будущие пионеры.

2. Октябрята – прилежны, хорошо учатся, любят школу, уважают взрослых.

3. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.

4. Октябрята – честные и правдивые ребята.

5. Октябрята – хорошие друзья, читают, рисуют и весело живут».

В книге были помещены фотокопии плакатов, иллюстрирующих 10 заповедей пионера. Под первым плакатом, на котором были изображены пионеры в строю под пионерским знаменем, была подпись: «Пионер чтит память тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и процветание Советской Родины».

Второй плакат изображал мальчика славянской внешности с красным галстуком на шее. Слева от него была девочка, похожая на китаянку, также с красным галстуком. Справа же расположился чернокожий мальчик. У него также был красный галстук. Подпись гласила: «Пионер дружит с детьми всех стран мира».

На третьем плакате пионер с мелом в руке стоял у классной доски и писал цифры арифметической задачи. Этот рисунок иллюстрировал заповедь «Пионер прилежно учится, дисциплинирован и вежлив».

На четвертом плакате пионер и пионерка находились у станка и орудовали какими-то инструментами. Надпись гласила: «Пионер любит трудиться и бережет народное добро».



На пятом плакате мальчик с красным галстуком читал малышу книжку, на обложке которой было написано: «Сказки». Из подписи к плакату следовало: «Пионер – хороший товарищ, заботится о младших, помогает старшим».

Драматическая сценка была изображена на шестом плакате: женщина провалилась в прорубь, а пионер, держащий в руках палку, помогал ей выбраться на лед. На плакате было написано: «Пионер растет смелым и не боится трудностей».



Конфликтную ситуацию запечатлел седьмой плакат. Мальчик в школьной форме с красным галстуком что-то горячо говорил, указывая пальцем на явно смущенного одноклассника. За спиной юного оратора на стене был портрет Павлика Морозова. Подпись гласила: «Пионер говорит правду, он дорожит честью своего отряда».





У. Бронефенбреннер вкратце рассказал историю Павлика Морозова и о том, как он и его младший брат были убиты кулаками.

Полуголый мальчик весело улыбался, растирая спину полотенцем. Этот рисунок иллюстрировал восьмую пионерскую заповедь: «Пионер закаляет себя, каждый день делает физкультурную зарядку».



На девятом плакате была изображена улыбающаяся пионерка, которая держала в руках белого кролика. Слева от девочки были деревья и кусты. На плакате была надпись: «Пионер любит природу, он защитник зеленых насаждений, полезных птиц и животных».



Больше всего рисунков было на десятом плакате. Помимо пионера и пионерки тут были изображены различные сценки, которые должны были проиллюстрировать десятую заповедь: «Пионер – всем пример!»

Бронфенбреннер привел также задачи, которые были поставлены подросткам от 16 до 18 лет:

«Коллективизм, верность долгу, чести и совести, укрепление силы воли, терпения, стойкости. Коммунистическое отношение к труду и общественной собственности. Социалистический гуманизм. Советский патриотизм и пролетарский интернационализм.



Понимание общественного значения образования. Упорство и инициативность в занятиях. Укрепление своих сил в умственной деятельности (совершенствование планирования собственной работы, развитие трудовых навыков, самокритика и т.д.).



Усвоение норм социалистического общежития. Хорошие манеры и соблюдение норм общественного поведения. Эстетическое восприятие природы, общественной жизни и творений искусства. Максимальное развитие физических навыков. Освоение правил личной гигиены и санитарных норм. Физкультурная подготовка и участие в спорте. Освоение навыков туризма на лоне природы».

Но профессор не ограничился изучением теории, педагогических наставлений и наглядных пособий для октябрят и пионеров. В течение нескольких лет У. Бронфенбреннер посещал ясли, детские сады, школы, учреждения внешкольной работы в городах и селах нескольких советских республик.



Он присутствовал на заседаниях педсоветов и школьных уроках, на заседаниях советов пионерских отрядов и на комсомольских собраниях.



То, что наблюдал профессор, было так непохоже на Америку, что он постарался как можно подробнее описать непривычные для его страны особенности воспитания советских детей.

Порой профессору не хватало английских слов для того, чтобы точно охарактеризовать советские методы обращения с детьми.



Профессор был вынужден написать латинскими буквами слово «воспитание», полного аналога которого нет в американской жизни. Бронфенбреннер обратил особое внимание на трудовое воспитание детей и подростков.



Он рассказал, что в советских детских садах игры детей имеют целью ознакомить их с различными занятиями взрослых. Дети «лечили» кукол, играли в «магазин». Помимо игр воспитанники детсадов участвовали в уходе за садовым участком.



Это воспитание продолжалось и в школе. Бронфенбреннер подробно перечислил обязанности дежурного по классу и проиллюстрировал этот перечень соответствующими фотографиями.

У. Бронфенбреннер констатировал, что воспитанием советских детей были заняты не только родители и школа, но также внешкольные учреждения и массовые организации детей и подростков.

С удивлением профессор обнаружил, что в стране, которую в США изображали тюремным застенком, дети не выглядели замученными узниками.



Свой фотоснимок, на котором были запечатлены пять упитанных и улыбающихся карапузов, Бронфенбреннер сопроводил подписью: «Судя по их виду, малыши процветают в условиях «режима».



Воспитание осуществлялось главным образом убеждением. Профессора поразил ласковый тон, с которым обращались воспитатели к детям в яслях и детских садах. Он отметил напевную интонацию, с которой детям читали книжки или тексты диафильмов.

Бронфенбреннер написал о «позитивном отношении детей и всего общества к учителям. Эта позитивная ориентация поддерживается в течение школьных лет.



Учителя воспринимают как друга. Нет ничего необычного в том, что после школьных занятий можно увидеть учительницу, окруженную болтающими детишками, которые пришли на спектакль, концерт, цирковое представление или же просто пошли на коллективную прогулку…

Хотя, конечно, имеются исключения, отношения между детьми и учителями в СССР можно охарактеризовать как дружеское уважение».

Особенно восхитил профессора праздник 1 сентября, во время которого дети дарили цветы учителям, а утром по улицам шествовали аккуратно одетые дети с букетами цветов в руках.

Дружелюбное отношение к преподавателям и их воспитанникам доминировало в атмосфере советского общества. Американский профессор обнаруживал теплое отношение к детям из личного опыта.



Не раз случайные прохожие на улице улыбались его сыну, а порой предлагали свои советы родителям, как следует заботиться об их ребенке. Советы были непрошенными и не всегда удачными, но они шли от чистого сердца.

Порой теплота чувств, которые испытывали прохожие к ребенку, поражала профессора, привыкшего к сдержанному поведению людей на городских улицах США.



Профессор вспомнил, как однажды, гуляя по улице, он с женой и своим двухлетним сынишкой встретил группу подростков. К удивлению профессора, они подбежали к их отпрыску со словами: «Вот так малыш!» – и стали по очереди обнимать его.



Бронфенбреннер был уверен, что, если бы подобное случилось в США, подростков бы повели к психиатру. Но к этому времени Бронфенбеннер уже осознал, что в Советской стране царит атмосфера, отличная от той, в которой он привык жить и работать.

Чем был озабочен профессор?

Как настоящий американец, Ури Бронфенбреннер дотошно собирал информацию для практических целей. Разумеется, профессор не думал о том, что американские детишки будут соблюдать пять правил октябрят и десять заповедей пионеров.



Он не думал, что когда-нибудь американские педагоги будут ласково разговаривать со своими учениками. Он не представлял себе, что незнакомые американцы будут подбегать к детям и умильно обнимать их.



Однако опыт воспитания советских детей убеждал Бронфенбреннера в том, что советские дети являются более прилежными учениками и становятся более надежными гражданами своей страны, потому что с первых лет их жизни им показывают, что такое хорошо, на убедительных примерах.



Профессор привел много психологических экспериментов, которые свидетельствовали о том, что дети и подростки «заражаются» положительными примерами гораздо охотнее, чем отрицательными. Профессор хотел, чтобы американцы внимательно изучили советский пример для решения проблем молодежи своей страны, которые стали острыми к началу 70-х годов.

Беби-бум, начавшийся в США после 1945 года, означал резкий рост деторождения. Великий кризис, поразивший США с конца 1929 года, а затем Вторая мировая война привели к тому, что американцы не спешили обзаводиться семьями.



Лишь после того, как воцарился мир, а экономика стабилизировалась, количество браков, а затем и деторождений резко возросло.



Ориентированная на новых потребителей американская промышленность увеличивала производство товаров для детей, а потом и подростков, старательно разжигая в юных жителях страны потребительские потребности в нужных и не обязательно нужных продуктах.

Детство и юность детей беби-бума совпали со временем распространения в США телевидения. От двух до пяти лет средний американский ребенок успевал просмотреть 5 тысяч часов телепередач.



Дети поглощали бесконечные телесериалы и телерекламу. Социолог Лэндон Джоунс писал, что дети беби-бума сначала выучивали слово «стиральный порошок», а уже потом «папа» и «мама». Ури Бронфенбреннер считал телесериалы и телерекламу важнейшими орудиями разрушения сознания американской молодежи.

Стараясь ублажить своих долгожданных чад, заряженных призывами телерекламы, их родители нередко трудились на двух работах или сверхурочно.



Подсчеты показывали: средний американский отец в 60-х годах тратил в среднем около 10 минут в день на общение со своими детьми. Чтобы заставить матерей трущобного Гарлема проявлять внимание к своим детям, социальные работники приплачивали матерям за то, чтобы они читали своим детям книжки.



Но немалая часть детей оставалась без внимания и без надзора. Журнал «Ридерс дайджест» в августе 1982 года сообщал о том, что ежегодно в США пропадает бесследно до 100 тысяч детей и подростков.



«Автомобили, ружья и серебро можно зарегистрировать, выследить и вернуть легче, чем детей», – признавал журнал. «Видимо, дети не так важны для нас», – констатировал Кен Вуден, директор Национальной коалиции за справедливое отношение к детям.

Устаревшая система образования США предоставляла детям облегченное образование, но и эти упрощенные программы все хуже осваивались школьниками.



Начиная с 1963 года в американских школах наблюдалось неуклонное падение средних оценок в ходе прохождения так называемого теста школьных навыков, позволявшего оценить уровень владения речью, письмом, математикой.



Тест сдавали 2/3 всех абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения. Чтобы поступить в вузы, абитуриенты были вынуждены проходить специальные дополнительные курсы.

Не слишком обременительная школьная учеба сочеталась с отсутствием в США системы воспитания подраставшего поколения. Оставленные без внимания родителей и школьных преподавателей дети и подростки объединялись в неформальные группы.



Вожаками таких групп нередко становились ребята с асоциальными и преступными наклонностями. По данным Национального института образования, в середине 70-х годов ежемесячно физическому насилию подвергались 282 тысячи школьников и 6 тысяч учителей.

В среде неформальных молодежных группировок быстро распространялась наркомания. Потребление наркотиков стало нормой в студенческой среде. Когда я выступал в октябре 1977 года перед студентами Университета штата Огайо, мне был задан вопрос: «Накажут ли в СССР за хранение марихуаны?»



Мой положительный ответ вызвал бурю негодования. Со временем проблема наркомании среди американской молодежи лишь усугубилась. Чтобы остановить рост наркомании и преступности, американское общество, столь гордящееся своими свободами, пошло по пути расширения полицейских мер и тюремных наказаний.



В настоящее время на США, население которых составляет около 6% населения планеты, приходится четверть всех заключенных в тюрьмах стран земного шара.

Бронфенбреннер подчеркивал, что воспитание молодежи в молодежных группировках – это верный путь к моральной, интеллектуальной и духовной деградации. При этом он ссылался на роман Голдинга «Повелитель мух», юные герои которого быстро дичают, оказавшись без взрослых на необитаемом острове.



Советская же система воспитания детей и подростков казалась профессору спасительным маяком для решения проблем американской молодежи.

По какому пути пошла Россия?

Еще в ходе борьбы за установление контрреволюционного капиталистического строя «прорабы перестройки» взяли курс на поддержку неформальных молодежных групп, которые стали появляться повсюду как грибы после дождя.



Телерепортеры охотно приглашали в студию молодых людей, которые требовали предоставить им помещения, финансирование, а нередко и идеологическое обеспечение. Не имея никакой ясной программы, неформалы демонстрировали свою оппозиционность ко всему советскому, чем привлекали «прорабов перестройки».

Уничтожение всего советского привело к ликвидации тех институтов, которыми восхищался американский профессор. В первые же месяцы после запрета Коммунистической партии в стране были распущены Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, пионерская и октябрятская организации.



Спору нет, в этих организациях было немало устаревшего, немало формализма, который душил живые начала. Однако необходимое совершенствование детских и подростковых организаций не должно было привести к их уничтожению.

Ликвидация детских и подростковых организаций породила условия, способствующие деградации молодежи. Пока организации ориентировались на высокие общественные идеалы, а ими руководили люди, обладавшие немалым жизненным опытом и глубокими знаниями, они служили интеллектуальному и духовному росту молодежи.



Разумеется, в жизни детей и подростков возникает необходимость побыть без взрослого наставника.

Однако даже водить мотоцикл или бегать за футбольным мячом лучше научат зрелые мастера, чем сверстники юных байкеров или футболистов.



Изоляция от позитивного примера и руководства со стороны более опытных и житейски умудренных неизбежно ведет к ориентации на ограниченные знания и ущербную мораль, убожество которых в неформальной шайке прикрывается ненормативной лексикой и хулиганским поведением, порочными пристрастиями.

Быстрое распространение наркомании, алкоголизма среди молодежи, рост преступности – вот следствия приобщения нашей страны к западной «цивилизации». Нет сомнения в том, что многие российские учителя и ныне ведут борьбу за души детей и подростков.



В стране существуют организации детей и подростков, сохраняющие верность добрым традициям. Однако этим усилиям противостоят те, кто заинтересован в дальнейшем разложении нашей молодежи.

Крушение советского строя сопровождалось внедрением в нашу жизнь инструментов, которые, по мнению Бронфенбреннера, особенно способствовали распаду сознания молодого поколения.



Показ по телевизору бесконечных сериалов, посвященных супружеским изменам, кровавым дракам, изощренным отравлениям, сожжениям и расчленениям трупов прерывается лишь для убеждения зрителей в необходимости вымыть голову определенным шампунем, съесть сосиски определенной фирмы и воспользоваться услугами определенных телефонных компаний.

Какие позитивные примеры для подражания предлагает нам телевидение? Изо дня в день мы знакомимся с жизнью актеров, нередко второстепенных, и их многочисленных жен, дележом собственности.



Если нам показывают передачи про прославленных советских деятелей искусства, то лишь для того, чтобы рассказать байки о том, как они страдали и мучились в советские годы. Мы узнаем про сложные семейные отношения совершенно невыдающихся людей, для распутывания которых используют тесты ДНК.



Содержание подавляющего числа телепередач достаточно вредоносно. Но не лучше и форма этой телепродукции.

Среди уважающих себя людей не принято повторять одну и ту же шутку несколько раз. Даже удачная шутка, которая так редко присутствует в телерекламе, повторяется десятки раз в течение дня. Затем она повторяется изо дня в день.



Сюжет телесерии очень похож на сюжеты других серий. Сериалы с разными героями во многом напоминают другие сериалы. Штамповка сюжетов и образов приводит к тому, что зрители быстро забывают содержание очередных серий.



Похожи как близнецы и многочисленные ток-шоу. Непрерывный повтор неизбежно ведет к отупению. Мозг отвыкает воспринимать новую информацию, оперировать оригинальными наблюдениями и глубокими мыслями.

Появление Всемирной электронной паутины, которая еще не существовала во времена выхода в свет книги Бронфен­бреннера, не привело к освобождению человечества от разрушительных сил, господствующих в большинстве средств массовой информации.

Как и телевидение, Всемирная паутина предлагает нам среди самых важных новостей дня сообщения о жизни телезвезд. В то же время интернет открыл простор неформалам. Любой пользователь социальных сетей может выставить на всеобщее обозрение подробный рассказ о себе в сопровождении фотоснимков и видеозаписей.



Неформал получил возможность нагло и агрессивно излагать свои примитивные суждения на полуграмотном наречии, которое он выдает за великий русский язык.

Обладатели компьютеров и смартфонов научились быстро находить во Всемирной паутине разнообразную информацию, выдавая ее за собственные сочинения.



Ознакомившись с рефератом одного студента, я сказал, что у меня к нему два вопроса: «В чем состоит разница между циклическими кризисами и стадиальными? Сколько вам было лет в 1996 году?» Студент не смог выявить различия между кризисами, но ответил мне, что ему был один год в 1996 году.



Тогда я сказал ему: «Но вы пишете: «В 1996 году я открыл разницу между циклическими кризисами и стадиальными». Студент даже не удосужился прочесть труд экономиста, который выдал за собственное творение.

Получив в свое распоряжение несметные информационные богатства, многие молодые люди, не обладая систематическими знаниями, не в состоянии освоить открывающиеся перед ними сокровища.



Студенты выпускного курса института с международным уклоном, в котором я веду курс, как правило, плохо знают географию и историю. На вопрос, где находится Гондурас, я получил ответ: «К югу от Москвы…» Тут же студентка поправилась:

«Ой, я с Карагандой перепутала». Другой студент уверял, что Иран граничит с Казахстаном. На мой вопрос, как зовут нынешнего руководителя Китайской Народной Республики, долго никто не отвечал, пока я не услыхал робкий шепот: «Мао Цзэдун?»

Однажды я рассказал про сверхглубокую скважину, бурение которой было законсервировано после крушения советской власти.



Я добавил: «Правда, некоторые говорят, что скважину закрыли, потому что стали слышаться голоса из адских недр». И вдруг одна студентка воскликнула с возмущением: «А вы, что, не верите этому?!» Никто из студентов не осудил этот вопрос, а я обрел еще один пример одичания в век цифровой техники.

***

Пару десятков лет назад по случаю Дня Победы состоялось собрание института, в котором я работал. Бывший фронтовик, а потом доктор исторических наук Александр Галкин рассказывал, как он с товарищами участвовал в освобождении советских земель.



Говоря о разрушениях городов и разорении деревень, А. Галкин неожиданно заметил: «Не менее тягостное впечатление оставляло знакомство с детьми и подростками, которые во время оккупации не имели возможности посещать школы, быть пионерами, комсомольцами. Ведь целое поколение оказалось лишенным образования и воспитания в течение трех лет!»

Ущерб, нанесенный нашей стране с начала 90-х годов, превосходит по своим масштабам разорение, которое описывал ветеран войны.



Помимо заводов, прекративших работу, разоренных колхозов и совхозов, сокращения рождаемости, тяжелейший урон понесло сознание подрастающего поколения.



Контраст между СССР и США в воспитании детей, описанный американским профессором, позволил ему назвать свою книгу «Два мира детства». Теперь не менее глубокий контраст можно увидеть, сравнивая мир подрастающего поколения СССР и современной России.



Ю. Емельянов