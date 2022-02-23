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Санкционный ответ

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Байден огласил список санкций против РФ:

1. США введут санкции против суверенного долга РФ.
2. США введут санкции против Внешэкономбанка и Промсвязьбанка.
3. США продолжат переговоры с Германией, чтобы заблокировать "Северный Поток-2".
4. США введут санкции против отдельных представителей российских элит.
5. США продолжат наращивать свои войска в Восточной Европе, если Россия не выведет войска из Белоруссии.
6. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Но не Украины. Она лишь продолжит получать военную помощь.
7. США введут еще более мощные санкции, если Россия продолжит захватывать Украину.
8. США признают, что санкции против России ударят по американской экономике, но администрация Байдена будет ее поддерживать.

Зачитав список вялых санкций, Байден под недоуменные крики журналистов требовавших ответов скрылся за кулисами.
На этом фоне рубль сразу пошел вверх.

Несколько ранее о санкциях объявил ЕС:

1. Российским элитам не дадут заниматься шоппингом в Милане, проводить вечеринки в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Самая смешная санкция года. Спасибо Жозепу Бореллю. Даешь больше таких санкций.
2. ЕС введет персональные санкции против депутатов Госдумы голосовавших за признание ДНР и ЛНР.
3. ЕС введет персональные санкции против лиц связанных с деятельностью ЛНР и ДНР.
4. ЕС подготовит пакет санкций против ряда российских банков и частных лиц.
5. Также стоит отметить, что Британия ввела санкции против 5 российских банков, а также против Тимченко и Роттенбергов.

В Москве заявляют, что санкции Запада были ожидаемыми и предсказуемыми.
В целом, вся эта санкционная история отличнейшим образом продолжает забивать гвозди в крышки гроба российского западничества. Поход в золотой миллиард и Европу от Лиссабона до Владивостока завершен. Проблема в том, что многие люди, которые осуществляли 30-летний эксперимент над страной с походом на Запад "по столбовой дороге цивилизации" никуда не делись. И если большинство населения страны только посмеется над шутками про Милан и Сен-Тропе, то для отдельных представителей российских элит это действительно определенная жирная точка в мировоззренческой катастрофе.



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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7459777.html
Метки: байден, ес, Россия, санкции, США, холодная война, экономика, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17713 8743
    BlackCat два часа назад

      Расчет был предельно прост и ясен – слить Украину максимально эффективно для США и Европы.
      Итого.
      Вся ситуация с Украиной, СП-2 – это потенциальный и фактический удар по элитам в России.
      Не получилось с Навальным – решили пойти путем 1917 года, когда дворяне предали Николая.

      В моем видении контрмеры заключаются в блокировке в России твиттера, части прозападных НКО, отработка оппозиционных каналов в онлайне.
      Очевидно, что среди элиты найдутся те, кто попытается сыграть по навязанными правилам – запад ждет новых Чичиваркиных и Дуровых.
      Этого можно избежать грамотной компенсационной политикой, включающей налоговые послабления и преференции при открытии бизнес направлений в субъектах России.

      Ну и, конечно же, время вскрытия покровов.
      Сейчас полезут те, кто до этого сидел в стадии ожидания.
      Особое внимание на КПРФ, эти ребята давно уже на деле не относятся к социализму, но имеют интересы и активы за бугром, при этом не являясь основой вертикали власти Путина.

    • 17713 8743
      BlackCat два часа назад

        Так же максимально эффективно было бы в данный период времени вернуть оффшорную амнистию, дополнив её дополнительными преференциями для тех, кто вкладывает свои ресурсы в уже имеющиеся реальные активы экономики на местах.
        Этот период можно использовать максимально эффективно для России.

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