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Санкционная мания

10:25. 26 августа 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:


Профессор Стивен Коэн о постоянно вводимых санкциях против России.
Следует помнить, что это один из голосов американского интеллектуального меньшинства и давлеющая точка зрения на вопросы "сдерживания России" в американском истеблишменте совсем иная.

Санкционная мания

На протяжении почти 100 лет Россия находится под санкциями США, наложенным зачастую в ущерб интересам национальной безопасности самой Америки.

Стивен Ф. Коэн, почетный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов, занимающийся изучением России и её политики, и Джон Бачелор продолжают свои (обычные) еженедельные обсуждения новой американо-российской холодной войны. Предыдущие дискуссии, продолжающиеся уже пятый год подряд , можно найти на TheNation.com .
Коэн начинает с того, что вводит нынешнюю двухпартийную сенатскую кампания по наложению новых, «сокрушительных» санкций в отношении России в исторический контекст.

В широком понимании санкции были частью политики США в отношении России на протяжении большей части последних 100 лет. Во время гражданской войны в России 1918-20 годов, президент Вудро Вильсон послал американские войска для борьбы с формирующимся советским правительством. Хотя «красные», к 1921 году, уже явно были утвердившимся правительством Советской России, Вашингтон продолжал отвергать дипломатическое признание СССР до тех пор, пока президент Франклин Рузвельт не установил формальные отношения в 1933 году. В течение большей части 40-летней «холодной войны», США накладывали на своего сверхдержавного конкурента различные санкции, в основном связанные с технологическим и военным экспортом, плюс периодические высылки дипломатов и «шпионов» с обеих сторон.

Главным политическим вкладом Конгресса была поправка к закону Джексона-Вэника от 1975 года, которая отказывала Москве в статусе привилегированного торгового партнера Соединенных Штатов, в первую очередь из-за ограничений Кремля в отношении еврейской эмиграции из Советского Союза. Указанием на то, какими бездумно привычным инструментом стали санкции для США является то, что закон Джексона-Вэника был аннулирован только в конце 2012 года, [через много лет] после развала Советского Союза и конца каких-либо ограничений в отношении евреев, уезжающих (или возвращающихся) в Россию. Еще более показательным было то, что в декабре 2012 года он был немедленно заменен "законом Магнитского", который предполагал санкционировать отдельных российских чиновников и «олигархов» за «нарушения прав человека». Закон Магнитского остается в силе, дополненный новыми санкциями против России, введенными в результате украинского кризиса 2014 года и, в частности, аннексии Крыма Москвой.

Оглядываясь на эту долгую историю, мы не можем обнаружить никаких доказательств того, что какие бы то ни было санкции США когда-либо заметно меняли «поведение» Москвы так как это задумывалось. Или что они отрицательно повлияли на правящую политическую или финансовую элиту России. Все страдания [причиненные санкциями], выпадали на долю простых граждан, которые тем не менее «патриотично» сплачивались вокруг кремлевского руководства, как совсем недавно [они сплотились] вокруг президента России Владимира Путина. Исторически сложилось так, что такие санкции – это не решение проблем, направленных на обеспечение американской национальной безопасности, они более сродни вспышкам гнева или драке на дороге, которые делают ситуацию намного хуже, чем разработка и проведение реалистичной политики.

Тогда чем можно объяснить новый припадок санкционной мании Вашингтона против Москвы, особенно учитывая жесткую официальную реакцию России, высказанную премьер-министром Дмитрием Медведевым, который назвал предложенные Сенатом меры «декларацией экономической войны» и пообещал, что Кремль ответит?

Одно из объяснений лежит в основе удивительного предположения недавно высказанного Майклом Макфолом, медиа-гуру, бывшего посла США в Москве и давнего ученого-русиста: «Чтобы продвигать почти все наши основные интересы национальной безопасности и экономики, Соединенным Штатам Россия не нужна». Такое заявление интеллектуала и бывшего/нынешнего политика, вероятно беспрецедентно в наше время – и явно ошибочно. Коренные интересы США «нуждаются» в российском сотрудничестве по многим жизненно важным вопросам. Они включают в себя предотвращение ядерной войны; предотвращение новой и более опасной гонки вооружений; защита от распространения оружия и материалов массового уничтожения; борьба с международными террористами (которые пытаются получить такие материалы); достижение прочного мира в Сирии и других странах Ближнего Востока; содействие процветанию и стабильности в Европе, частью которой является Россия; содействие улучшению отношений с исламским миром, частью которого является и Россия; и избегать многовековой конфронтации с огромным новым союзом, в который уже входят Россия, Китай, Иран и другие страны, не входящие в НАТО. Если предположение Макфола широко распространено в Вашингтоне, а кажется, что это именно так и есть, то мы действительно живем в крайне неблагоразумные и опасные времена.

Второе предположение не менее проблематично и опасно: Кремль слаб и не имеет контрмер против новых санкций, которые пропагандируются в Вашингтоне. Рассмотрим, однако, следующие реальные возможности. Москва могла продать свои миллиарды долларов казначейских ценных бумаг США и начать торговать с дружественными странами в не-долларовых валютах, оба эти варианта она уже начала использовать. Она может ограничить, подорвать каким-либо образом или даже закрыть многие крупные корпорации США, которые давно делают прибыльный бизнес в России, в том числе Citibank, Cisco Systems, Apple, Microsoft, PepsiCo, McDonald's, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Ford Motor Co., и даже Boeing. Она может прекратить экспорт титана в Соединенные Штаты, что жизненно важно для американских гражданских и военных авиастроителей, включая Boeing. И прекратить продажу ракетных двигателей, необходимых для космических операций НАСА и США. Крупнейшая в мире (по размерам) страна, Россия может начать взимать с американских авиакомпаний более высокие тарифы за использование своего воздушного пространства или вообще полностью запретить их полеты, делая их неконкурентоспособными против других национальных перевозчиков. В политическом плане Кремль может положить конец своим санкциям в отношении Ирана и Северной Кореи, смягчая давление Вашингтона на их правительства. И может закрыть российский маршрут поставок войскам США, сражающимся в Афганистане, который использовался с начала 1990-х годов.

Ничто из этого, похоже, не рассматривалось фанатиками санкции из Вашингтона. Также как не рассматривались и другие последствия. Санкции против российских «олигархов» фактически помогают Путину, которого так презирает и постоянно шельмует американский медийно-политический истеблишмент. В течение многих лет он пытался убедить многих из богатейших олигархов репатриировать свои оффшорные богатства в Россию. Мало кто поддался на уговоры. Теперь, опасаясь, что их активы за границей будут заморожены или изъяты в результате мер принятых США, все больше и больше богатых людей делают это. Во-вторых, новые санкции, ограничивающие способность Москвы брать взаймы и финансировать инвестиции дома, будут замедлять темпы роста экономики страны. Но Кремль справился после санкций в 2014 году и сделает это снова, еще больше поворачиваясь от Запада в сторону Китая и других незападных партнеров, а также развивая собственные возможности производить санкционированный импорт. (В последние годы, например, российское сельскохозяйственное производство значительно выросло, став теперь крупной экспортной отраслью). В-третьих, недовольные существующими экономическими санкциями против России, европейские транснациональные корпорации, а значит и сама Европа, могут еще больше отдалиться от своего капризного «Трансатлантического партнера» в Вашингтоне, который сокращает их огромный рынок на Востоке. И, в-четвертых, от ведения «экономической войны» остается только один импульсивный шаг до разрыва всех дипломатических отношений с Россией, и это на самом деле обсуждается вашингтонскими фанатиками. Такой разрыв отбросит нас нас на многие десятилетия назад, в эпоху, когда без России нет ни «глобализации», ни международной безопасности.

И наконец, какие причины для введения новых санкций в отношении России называют сами оголтелые ястребы из Вашингтона? Большинство из них сидит в Сенате США, исторически являвшимся государственным органом в котором были представлены по крайней мере несколько независимо мыслящих деятелей. В настоящее время это не так, за явным исключением единственного сенатора – Рэнда Пола из Кентукки, который демонстрирует глубокие познания и значительное здравомыслие в вопросах американо-российских отношений. Провозглашаемые ими [ястребами] причины различны и бессмысленны. Одни говорят, что Россия должна быть санкционирована из-за Украины, но эти события произошли четыре года назад и Россия уже была «наказана» за них. Другие говорят, что – из-за «агрессии России в Сирии», но именно военное вмешательство Путина разрушило режим оккупации террористами Исламского государства значительной части страны и предотвратило угрозу захвата ими Дамаска, на благо Америки и ее союзников, включая Европу и Израиль. Третьи настаивают на том, что Кремль должен быть санкционирован за отравление с помощью боевого ОВ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании несколько месяцев назад. Но дело британского правительства в отношении Кремля, как поймет любой внимательный читатель статей David Johnson’s Russia List, практически развалилось.

И наконец, [кто-то считает что], новый приступ санкционной мании – это ответ на предполагаемое «нападение России на американскую демократию» на президентских выборах 2016 года. На самом деле никакого «нападения» не было – ни Перл-Харбора, ни 9/11, ни один российский парашютист не десантировался на Вашингтон, – было только «вмешательство» во внутренние дела другого государства, «вмешательство» которое обе страны практикуют, практически ритуально, в течение последних почти ста лет. Действительно, как бы ни «вмешивались» русские в 2016 году, их «вмешательство» наверное выглядит смешным по сравнению с массированным, очень навязчивым политическим и финансовым вмешательством администрации Клинтона в компанию избрания президента России в 1996 году в интересах обанкротившегося Бориса Ельцина.

Таким образом, остается одна - реальная причина новых антироссийских усилий по санкциям – противостоять и даже наказать президента Дональда Трампа за его политику «сотрудничества с Россией». И Путина тоже, за то, что он встретился и сотрудничал с Трампом в Хельсинки в июле. Эта странная, беспрецедентная реальность – это нечто большее, чем просто слухи. Согласно анализу «Нью-Йорк Таймс», а также другим опубликованным сообщениям, «двухпартийная группа сенаторов встревоженная тем, что г-н Трамп не выступил публично против Путина в связи с вмешательством России в выборы, опубликовала законопроект о новых санкциях против Москвы. «Принятие такого законопроекта будет означать ввод в действие некоторых самых разрушительных санкций».

Оставим в стороне то, что отнюдь не русское «вмешательство» делегитимизирует наши выборы, а все эти голословные утверждения делают это. (Сколько проигравших кандидатов в 2018 году заявят, что их победа была украдена Путиным?) Просто вспомните о том, что делал каждый американский президент после Эйзенхауэра, – встречался с сильным кремлевским лидером, чтобы предотвратить скатывание к войне между ядерными сверхдержавами. В результате и Трамп, и Путин осуждаются и клеймятся вашингтонским истеблишментом, в том числе и представителями американских разведывательных служб.

Но если это плохо, то кто тогда предотвратит перспективу войны с Россией, новый кубинский ракетный кризис, предположительно в Балтийском регионе, на Украине или в Сирии? Совершенно точно – ни один из ведущих представителей Демократической партии. Конечно же – не нынешний русофобский «двухпартийный» Сенат. Естественно – не влиятельные СМИ, которые чуть ли не ежедневно повышают градус милитаристской истерии. В этом, самом жизненно важном отношении на данный момент может действовать только, нравится вам это или нет, президент Дональд Трамп.

http://perevodika.ru/articles/1199889.html – цинк

В рамках господствующей в США логики, за подобные речи и самого Коэна можно легко объявить "российским агентом влияния".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Россия, санкции, стивен коэн, США
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