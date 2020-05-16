Новости Украины и Новороссии 16 мая 2020

В Турции пытаются реанимировать дело против Вселенского патриарха Варфоломея, который в разгар предвыборной кампании Порошенко предоставил Украине Томос. Подробнее об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.

Она сообщила, что Варфоломея обвиняют в том, что четыре года назад он поддержал госпереворот, а также в связях с оппозиционным проповедником Гюленом, живущим в США.

Обвинения в адрес Константинопольского патриарха были предъявлены местным изданием «Реальная жизнь», близким к президенту Эрдогану. Так, в статье «Кто он — главный террорист Фетхуллах Гюлен?» Варфоломей был назван «ближайшим пособником Гюлена в Турции».

Издание пишет, что имеется в виду, что Варфоломей помог Гюлену в июле 2016 года осуществить попытку свержения президента Турции Реджепа Эрдогана, и публикует совместные фото Гюлена с Варфоломеем.

В резиденции Константинопольского патриарха всё это отрицают, считая обвинения «нереалистичными», и заявляя о том, что они «ложные» и «безответственные».

В Турции опасаются, что данная публикация может спровоцировать целую волну нападений на местных христиан.

«Решительно осуждаем безответственную клевету, которую журнал „Реальная жизнь“ направил религиозным лидерам еврейской и христианской общин. Из нашей недавней истории мы знаем, какие трагические последствия может иметь такая клевета», — написала в своем Twitter-аккаунте оппозиционная организация Турецкая демократическая платформа.

Речь идёт о событиях 6—7 сентября 1955 года, когда в очередной раз обострилась кипрская история между Турцией и Грецией. После известия о нападении на дом Ататюрка в Салониках были совершены и другие нападения, в основном на территории, Стамбула. Нападали на немусульманских граждан, в частности греков. Погибли 30 человек. Были разрушены несколько церквей. Часть греков была вынуждена покинуть Турцию. А во взрывах в Салониках обвинили турецкие спецслужбы. Такое пояснение дал турецкий профессор права Хусейн Хатеми.

«Эксперты полагают, что атак на Вселенский патриархат не будет, а мотивы в данном случае у турецкой власти иные», — поделилась Медведева.

Она добавила, что источник «Страны.ua», близкий к Варфоломею, считает, что у Эрдогана есть рычаги для усмирения радикалов в том случае, если им вздумается тронуть патриархат. И Варфоломей «периодически встречается с Эрдоганом для обсуждения разных вопросов».

«Надо сказать, что Турция — это государство, которое сейчас в крайне сложных отношениях находится с Западом и с НАТО. При этом Анкара, несмотря ни на что, активно сотрудничает с Москвой», — пояснила Медведева.

Источник «Страны» рассказал, что у Эрдогана есть две цели. С одной стороны, это сохранение влияния на Варфоломея, с другой — это карта в торгах с Америкой и Россией, в том числе по сирийскому вопросу.

Кроме того, власть пытается разными способами отвлечь внимание народа от проблем в экономике из-за карантина.

«В церковных кругах ходят слухи, что американские спецслужбы владеют информацией о связях Варфоломея с Гюленом и шантажируют этой информацией патриарха», — обратила внимание Медведева.

По словам политолога Константина Бондаренко, «у Варфоломея есть большая проблема с американскими приходами Константинополя, где архиепископы все больше и больше стремятся стать независимыми от Фанара». И Госдеп шантажирует Варфоломея этим вопросом.

«С другой стороны, существует Эрдоган. Поэтому Порошенко и пытался заручиться поддержкой Эрдогана, высылая из Украины турецких оппозиционеров — он пытался показать турецкому лидеру свою лояльность», — сказал он.

Таким образом, вопрос автокефалии, по мнению политолога, «выходит далеко за рамки церковного». Более того — «он стал проблемой международного масштаба».

После встречи с Эрдоганом в феврале текущего года, Зеленский поручил руководству СБУ проверить все учебные заведения в стране, связанные с организацией Гюлена, которые он создал по всему миру. И оппозиционно настроенные к Эрдогану турки, живущие на Украине, не исключают новых попыток выдачи их Анкаре.

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