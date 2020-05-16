Новости Украины и Новороссии 16 мая 2020
- 10:10 Зеленскому должно быть стыдно – Семченко.
- 08:07 В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять.
- 08:00 «Отца Томоса» Варфоломея обвинили в попытке свержения Эрдогана: что это значит для Украины? (ВИДЕО).
- 07:30 Православный Митрополит и диакон-хирург стали одними из самых эффективных борцов с эпидемией к-вируса на Украине.
- 07:00 Сбербанк против ДНР: тайная стратегия или прогиб перед реальным хозяином?.
- 03:30 Украинский след: В ДНР схвачена группа вандалов, повредивших стелу «Победа» (ВИДЕО).
- 02:00 «Это нельзя оставлять без ответа»: В Совфеде призвали жёстко отреагировать на новые санкции Украины.
- 00:18 История ЛНР с древнейших времен до наших дней.
- Вчера 22:39 Новые старые условия.
- Вчера 20:18 Поклонская раскрыла детали убийства первой жертвы Майдана.
Зеленскому должно быть стыдно – Семченко
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В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
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«Отца Томоса» Варфоломея обвинили в попытке свержения Эрдогана: что это значит для Украины? (ВИДЕО)
В Турции пытаются реанимировать дело против Вселенского патриарха Варфоломея, который в разгар предвыборной кампании Порошенко предоставил Украине Томос. Подробнее об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
Она сообщила, что Варфоломея обвиняют в том, что четыре года назад он поддержал госпереворот, а также в связях с оппозиционным проповедником Гюленом, живущим в США.
Обвинения в адрес Константинопольского патриарха были предъявлены местным изданием «Реальная жизнь», близким к президенту Эрдогану. Так, в статье «Кто он — главный террорист Фетхуллах Гюлен?» Варфоломей был назван «ближайшим пособником Гюлена в Турции».
Издание пишет, что имеется в виду, что Варфоломей помог Гюлену в июле 2016 года осуществить попытку свержения президента Турции Реджепа Эрдогана, и публикует совместные фото Гюлена с Варфоломеем.
В резиденции Константинопольского патриарха всё это отрицают, считая обвинения «нереалистичными», и заявляя о том, что они «ложные» и «безответственные».
В Турции опасаются, что данная публикация может спровоцировать целую волну нападений на местных христиан.
«Решительно осуждаем безответственную клевету, которую журнал „Реальная жизнь“ направил религиозным лидерам еврейской и христианской общин. Из нашей недавней истории мы знаем, какие трагические последствия может иметь такая клевета», — написала в своем Twitter-аккаунте оппозиционная организация Турецкая демократическая платформа.
Речь идёт о событиях 6—7 сентября 1955 года, когда в очередной раз обострилась кипрская история между Турцией и Грецией. После известия о нападении на дом Ататюрка в Салониках были совершены и другие нападения, в основном на территории, Стамбула. Нападали на немусульманских граждан, в частности греков. Погибли 30 человек. Были разрушены несколько церквей. Часть греков была вынуждена покинуть Турцию. А во взрывах в Салониках обвинили турецкие спецслужбы. Такое пояснение дал турецкий профессор права Хусейн Хатеми.
«Эксперты полагают, что атак на Вселенский патриархат не будет, а мотивы в данном случае у турецкой власти иные», — поделилась Медведева.
Она добавила, что источник «Страны.ua», близкий к Варфоломею, считает, что у Эрдогана есть рычаги для усмирения радикалов в том случае, если им вздумается тронуть патриархат. И Варфоломей «периодически встречается с Эрдоганом для обсуждения разных вопросов».
«Надо сказать, что Турция — это государство, которое сейчас в крайне сложных отношениях находится с Западом и с НАТО. При этом Анкара, несмотря ни на что, активно сотрудничает с Москвой», — пояснила Медведева.
Источник «Страны» рассказал, что у Эрдогана есть две цели. С одной стороны, это сохранение влияния на Варфоломея, с другой — это карта в торгах с Америкой и Россией, в том числе по сирийскому вопросу.
Кроме того, власть пытается разными способами отвлечь внимание народа от проблем в экономике из-за карантина.
«В церковных кругах ходят слухи, что американские спецслужбы владеют информацией о связях Варфоломея с Гюленом и шантажируют этой информацией патриарха», — обратила внимание Медведева.
По словам политолога Константина Бондаренко, «у Варфоломея есть большая проблема с американскими приходами Константинополя, где архиепископы все больше и больше стремятся стать независимыми от Фанара». И Госдеп шантажирует Варфоломея этим вопросом.
«С другой стороны, существует Эрдоган. Поэтому Порошенко и пытался заручиться поддержкой Эрдогана, высылая из Украины турецких оппозиционеров — он пытался показать турецкому лидеру свою лояльность», — сказал он.
Таким образом, вопрос автокефалии, по мнению политолога, «выходит далеко за рамки церковного». Более того — «он стал проблемой международного масштаба».
После встречи с Эрдоганом в феврале текущего года, Зеленский поручил руководству СБУ проверить все учебные заведения в стране, связанные с организацией Гюлена, которые он создал по всему миру. И оппозиционно настроенные к Эрдогану турки, живущие на Украине, не исключают новых попыток выдачи их Анкаре.
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Православный Митрополит и диакон-хирург стали одними из самых эффективных борцов с эпидемией к-вируса на Украине
Митрополит Антоний попал в рейтинг самых эффективных украинцев, которые борются с эпидемией коронавируса. Митрополит УПЦ в символическом списке занимает 35 место. Эксперты считают, что всплеска заболеваемости среди верующих УПЦ не произошло из-за противоэпидемических мер, предпринятых священноначалием.
Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний вошел в Топ эффективных украинцев в борьбе с эпидемией.
Как сообщает Центр информации УПЦ, рейтинг «героев в масках» опубликован в издании «Вести».
По мнению экспертов, скачка в заболеваемости среди верующих УПЦ не случилось из-за эффективных противоэпидемических мер, предпринятых священноначалием.
«Одна из основных заслуг в этом — митрополита Антония: он организовывал служения на предмет соблюдения дистанции, масочного режима, трансляции по ТВ. Однако гонений избежать не удалось — были и поджоги храмов, и захваты. Тем временем, УПЦ организовывала благотворительные акции — в Киеве монахи даже освободили кельи для медиков, живущих в области», — подчеркнули в издании.
Кроме того, в категории «Герои из народа» была отмечена благотворительная и социальная деятельность приходов и монастырей Украинской Православной Церкви по перепрофилированию швейных мастерских на пошив защитных масок и их раздачу.
«Мы любим шить и делать добро, поэтому нам не трудно: знаем, что можем помочь людям», — рассказала насельница Свято-Покровского женского монастыря монахиня Еликонида.
Пошив масок был организован и в приходских храмах УПЦ.
«Где-то в районе 17 тысяч масок сделали в целом. График первые две недели карантина был буквально 24/7 — были и ночные смены. На месте работали четыре человека, еще троим заготовки из спанбонда давали домой. Раздавали их как прихожанам — бывало, и по 400–500 штук в день, так и благотворительным организациям, и бездомным», — сообщили в храме Рождества Христова на Березняках.
Также в рейтинг издания вошел заслуженный врач Украины, хирург, общественный деятель и диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский, который вместе с Тернопольским медуниверситетом и центром Андрея Ковальчука разрабатывает методику лечения коронавируса с помощью мезенхимальных стволовых клеток и глава Международного благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский, выделивший на борьбу с коронавирусом свыше 80 млн грн.
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Сбербанк против ДНР: тайная стратегия или прогиб перед реальным хозяином?
Последствия нескончаемых Минских переговоров, с одной стороны, и бюрократические заморочки из-за непризнанности Республик, с другой, в первую очередь отражаются на простых гражданах.
Пока чиновники в блестящих синих пиджаках с белыми воротничками вертят в руках ручки Parker и попивая виски улетают в раздумья над решением ставить ли свою подпись на судьбоносном документе: гибнут люди, а те, кто еще жив, связан по рукам и ногам из-за отсутствия рычагов защиты своих интересов в России, и виной тому не только непризнанность Республик, а и неподчинение Указам президента РФ Владимира Путина.
Граждане ЛДНР все чаще сталкиваются с ситуацией, когда дрязги между политическими силами в РФ приводят к тому, что те начинают давить на больное место России — граждан воюющих Республик.
Как следствие, жители этих территорий сталкиваются то с беспричинными отказами в выдаче российского гражданства, то в получении собственных средств в банке из-за того, что документы оформлены нотариально хоть и верно, однако, в непризнанном государстве, отчего классифицируются как нелигитимные.
Одним из ярких примеров тому стал отказ Сбербанком России в выдаче на днях материальных средств по доверенности оформленной в ДНР Александру Юрьевичу Коробко.
Этот случай вызвал большой резонанс в прессе неслучайно, ведь Сбербанк России обязан подчиняться Указу главы государства о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другим директивам, принятым в продолжение пункта 2. этого документа.
Но, увы, по причинам, объяснить которые можно лишь разыгрыванием очередной политической партии либеральной российской оппозицией, президента РФ с его решениями и указами по Донбассу любезно послали куда бы вы думали? На Украину!
Езжайте, мол, на Украину (к нацистам-головорезам), сделайте там нормальную доверенность. Цинизм? Для нас да, для либералов — норма.
Александр Юрьевич, получив отказ в получении средств по «галочной» причине, не опустил руки и написал письмо главе правления Сбербанка России, полный текст которого публикуем здесь во избежание смысловых искажений.
«Елене Долбенко,
Специалисту ПАО Сбербанк
Копия: Г. О. Грефу,
Президенту, Председателю
Правления ПАО Сбербанк
и в Службу заботы о клиентах
ПАО Сбербанк
Уважаемая Елена,
Ваш ответ и рекомендация вызывают у меня крайнее недоумение. Не только как у гражданина России и клиента российского полугосударственного банка, но и как у соавтора биографии Президента Путина.
Из вашего письма следует, что его Указ о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другие директивы, принятые в продолжение пункта 2. этого Указа (и о которых ваш банк не может не знать), для банка не являются достаточно „легитимными“.
Что касается вашей „рекомендации“ оформить доверенность на территории Украины, то считаю её верхом цинизма и/или потенциально преступной неинформированности. Ведь такая „рекомендация“ может повлечь за собой причинение клиенту „тяжкого вреда здоровью по неосторожности“, в соответствии со статьёй 118 УК РФ.
Разве банк не в курсе того, что ДНР находится в состоянии войны с Украиной, а та подвергает регион экономической и транспортной блокаде?
Или банк (и Вы лично) не знаете, что российские журналисты, въезжающие в ДНР из России, при выполнении Вашей „рекомендации“ — то есть при въезде на Украину для оформления доверенности, были бы арестованы, и, весьма вероятно (например, в нашем случае) подвергнуты пыткам, получили увечья или даже были бы убиты?
Или ваши украинские аффилированные лица — „Автоматизированная Система Торгов Украина“, и некий Игорь Семёнович Левицкий, договорятся с СБУ и ВСУ и смогут гарантировать нам „зелёный коридор“ для оформления доверенности и беспрепятственного возвращения в ДНР или в Россию?
Если нет, то я расцениваю Вашу „рекомендацию“ как потенциально подпадающую под указанную выше статью УК, вероятно с косвенным умыслом.
Мы будем обсуждать это с нашими юристами с целью возможного иска. В случае, если подобный косвенный умысел, или почва для него, являются результатом политического влияния ряда зарубежных инвесторов (в часть „свободно“ торгующихся акций Сбербанка), мы обратимся к государству с предложением внести ряд ваших аффилированных лиц/компаний в список иностранных агентов и можем подать иски об ущербе и к ним — в США, Великобритании и других странах „Гаагской Конвенции“, к которой вы апеллируете.
Готовы проявить сдержанность в случае изменения Вами решения в отношении доверенности, оформленной нотариусом ДНР, и передаче средств в моей сейфовой ячейке моему доверенному лицу. Я продолжаю испытывать финансовые сложности в силу отсутствия доступа к моим средствам, несмотря на ряд обращений и сложную ситуацию, вызванную продолжающейся пандемией. Всё это предполагает поддержку клиентов, попавших в непростую ситуацию (и индивидуальный подход), а не их — по сути — „троллинг“.
Жду окончательного решения банка, прошу передать это письмо лично Г. О. Грефу.
Русский Час»
Конечно, называть однозначно причину такого поведения сотрудников Сбербанка России мы не можем т. к. вариантов множество, кроме уже упомянутых, можно еще предположить, что банк опасается мошеннических схем и трудоемкости их поимки впоследствии.
Тогда в этом случае неясно, почему до сих пор банковские системы Республик не адаптированы для работы с российскими банками, что могло бы значительно облегчить работу со средствами вкладчиков, снять с себя ответственность и усилить контроль.
Бездействию тоже должны быть какие-то весомые причины. Думаю, что официальная версия — санкции США и Европы.
Примеров, подобных ситуации, произошедшей с Александром Коробко, множество и проблема могла бы еще долго оставаться на дне письменного стола какой-нибудь канцелярии, если бы не описанный выше случай, когда Александру Юрьевичу, оказавшемуся на Донбассе в связи со съемками фильма «Альфа Р», Сбербанк России вдруг перекрыл доступ к материальным средствам, из-за чего над фильмом повисла угроза срыва съемок, и все потому, что доверенность оформленная в ДНР, по субъективным причинам не понравилась одному из сотрудников российского банка.
Хоть Русский Час дружескими силами собрал в Донецке, Москве и у друзей Донбасса и России за рубежом необходимые средства для завершения работы над фильмом и премьера состоится по расписанию, все же вопрос о саботаже исполнения указов президента России Владимира Путина остается открытым, и Александр Коробко все еще ждет вразумительный ответ от главы правления ПАО «Сбербанк России» касательно данного повода.
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Стэлла Юлина, специально для «Русской Весны»
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Украинский след: В ДНР схвачена группа вандалов, повредивших стелу «Победа» (ВИДЕО)
В дежурную часть Харцызского городского отдела полиции поступило сообщение о том, что в темное время суток неизвестные лица повредили стелу, установленную на Аллее Славы. Злоумышленники похитили три буквы из надписи и унесли в неизвестном направлении.
Об этом «Русской Весне» сообщили в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Правоохранители по «горячим следам» установили и задержали двоих 20-летних парней и девушку, подозреваемых в причастности к данному инциденту. Задержанные рассказали, что идея похитить буквы пришла спонтанно. Нетрезвая компания подошла к стеле, один из товарищей оперся на нее, и буква немного пошатнулась.
Молодые люди оторвали три буквы и принесли в квартиру одного из товарищей. Задержанные раскаиваются в содеянном и винят в произошедшем алкоголь.
Глава администрации Харцызска Виктория Жукова рассказала, что горожане были возмущены варварским обращением с монументом. Виктория Викторовна поблагодарила сотрудников полиции за оперативную и профессиональную работу и пообещала, что символ Великой Победы непременно будет восстановлен.
В данный момент решается вопрос о квалификации действий задержанных и привлечении их к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики.
Ситуацию прокомментировал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский:
«Оказывается, что все три уродца, сбивших буквы с инсталляции «Победа» в Харцызске — не школьники, а студенты.
И учились они — внимание — на Украине. Это многое объясняет в их поведении — все в один голос в Харцызске сразу говорили, что у местных рука не поднялась бы такое сделать. А вот у поживших три года на Украине долбней — поднялась.
Единственное, что хорошо получается у чубатых — промывать мозги. Особенно молодежи. Поэтому ко всем, кто живёт на две страны — нужно уделять особое внимание».
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«Это нельзя оставлять без ответа»: В Совфеде призвали жёстко отреагировать на новые санкции Украины
Украина санкциями против музеев и вузов мстит России за историческую правду, отвечать надо жестко и ассиметрично, заявил РИА Новости в пятницу сенатор Олег Морозов.
Ранее Украина ввела санкции на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.
«Уверен, что это нельзя оставлять без ответа. Мы имеем возможность наложить экономические ограничения в ряде очень чувствительных для Украины областях», — сказал Морозов.
По его словам, обращает на себя внимание и перечень организаций, попавших под украинские санкции.
«Не исключено, что это месть за историческую правду, за объективную оценку Степана Бандеры и УПА* в истории Второй мировой войны. Украина ведет себя нагло и беспардонно. Она пробует на зуб и нас, и весь мир, ждет одобрения от своих заокеанских хозяев, демонстрируя русофобию даже более откровенно, чем при (предыдущем президенте Петре — ред.) Порошенко», — отметил парламентарий.
«Это для нас означает только одно: с этим политическим руководством Украины нельзя иметь никаких дел. И отвечать, на мой взгляд, надо жестко и ассиметрично», — заключил сенатор.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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История ЛНР с древнейших времен до наших дней
К выпуску готовится новый учебник по истории Луганской Народной Республики.
Истории нахождения Луганской области в составе Украины отведено 17 страниц из 500.
Общая концепция учебника строится вокруг исторически сложившихся связей Луганска с Россией.
Вот так вот. Еще недавно, текущий политический актуал, а сейчас уже в учебниках истории.
Хотелось бы увидеть главу "Луганщина в составе Российской Федерации".
Подробнее об учебнике можно послушать официальный брифинг, где его анонсировали.
С интересом почитаю, как появится электронная версия.
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Новые старые условия
Новые старые условия
Иллюстрация того, что Зеленский и не собирался выполнять Минские соглашения
Как сообщает ИноТВ, «трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором украинская сторона обозначила свою позицию по условиям проведения выборов в регионе. Как передаёт «Лiга», об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы в Донбассе могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности — в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей. Сообщается, что украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины».
Что можно увидеть в этой украинской позиции?
В ней не содержится никаких принципиальных отличий от позиции времен Порошенко, как в отношении требований вернуть границу, так и в отношении проведения выборов на условиях Украины, чего, разумеется, не будет.
Опять же, мы видим, что и Зеленский, и его кукловоды продолжают переставлять местами пункты Минских соглашений, требуя сначала вернуть границу, а потом уже проводить выборы, хотя по Минским соглашениям должно быть наоборот.
Разумеется, в свете этого совсем не удивляют заявления о том, что «особого статуса Донбасса» в Конституции Украины не будет, точно так же как не будет амнистии.
С учетом предшествующих заявлений Зеленского о том, что если в 2020-м году Минские соглашения не будут выполнены, то Украина перейдет к «плану Б» или «плану С», можно заметить, что, фактически, Киев продолжает линию Порошенко как минимум до конца 2020-го года, и никакого прекращения войны на Донбассе в обозримой перспективе не будет.
Важно понимать, что и «позиция Порошенко», и «позиция Зеленского», де-факто являются продолжением позиции США по сохранению управляемого конфликта средней интенсивности на границе с Россией, который, помимо прочего, осложняет отношения РФ и ЕС.
Попытки России повлиять на эту ситуацию через Германию ни к чему не привели, потому что в первую очередь марионеточный режим в Киеве ориентирован на Вашингтон, откуда он получает директивные указания по тем или иным вопросам, в том числе, и по поводу продолжения войны.
Если кто-то полагал, что с Минскими соглашениями при Зеленском что-то изменится, то на практике он столкнулся ровно с тем же самым тупиком. Продление предшествующей политики говорит о том, что украинская олигархия, как и ранее, будет использовать войну на Донбассе для канализации внутреннего социально-экономического напряжения и продолжит следовать в фарватере вашингтонского курса, при этом экономические и демографические потери Украины при проведении этой стратегии для операторов процесса несущественны – их банально списывают в издержки.
С учетом продления запрета на российские соцсети, а также продления санкций против российских организаций и компаний, среди которых уже при Зеленском оказался даже «Эрмитаж», не следует питать особых иллюзий, что до 2022-2023 года что-то поменяется. США достаточно уверенно пролонгируют основные параметры своей политики, а смена одной петрушки на другую может поменять лишь методологию, но не основные цели и задачи.
Новый посол-генерал должен проследить, чтобы Зеленский избавился от некоторых врагов Трампа и помог с компроматом на Байдена, а также не допускал политических виляний, которые могли бы сыграть на руку России. Соответственно, выполнения Минских соглашений, «выборов по Украинским законам» и «передачи границы Украине» можно, конечно, ожидать и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м годах, но этого, очевидно, не произойдет.
В связи с этим резонно задаться вопросом, а следует ли Донбассу ждать еще три года? Не следует ли ускорить процессы интеграции и раздачи паспортов, подготавливая Республики к официальному признанию или же принятию в состав РФ?
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/novye-starye-usloviya/ – цинк
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Поклонская раскрыла детали убийства первой жертвы Майдана
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала об обстоятельствах убийства во время событий 2014 года в центре Киева Сергея Нигояна, ставшего первой жертвой майдана.
Поклонская ранее дала в режиме онлайн большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Она отметила, что озвученные ею факты о событиях в Киеве и Крыму в 2013–2014 годах лишь вызвали реакцию пиара в СМИ со стороны украинских властей и следствия.
Она напомнила, что дело об убийствах крымских правоохранителей — сотрудника «Беркута» Андрея Федюкина, сотрудников внутренних войск Дмитрия Власенко и Виталия Гончарова в Киеве 18 февраля спустя шесть лет не раскрыто.
«Я многого еще не рассказала, трех часов оказалось мало… первыми людьми, убитыми на майдане были люди, погибшие от действий активистов майдана. Тот же самый член „Небесной сотни“ (Сергей) Нигоян, которого первого убили. Я тогда в генеральной прокуратуре работала и мы расследовали это уголовное дело. Согласно баллистической экспертизе, смертельные ранения были получены в результате выстрела из гладкоствольных ружей охотничьего калибра, снизу вверх. Скажите пожалуйста, какой сотрудник „Беркута“, какой снайпер из гладкоствольного охотничьего ружья, снизу вверх может убить человека? То есть активисты майдана, провокаторы, которые там были — они первые открыли огонь», — сказала Поклонская в эфире радио «Крым».
Она добавила, что не успела рассказать об этих фактах и что считает их крайне важными для населения Украины. По мнению Поклонской, благодаря этому интервью хотя бы часть этой правды о майдане 2014 года донести уже удалось.
Сергей Нигоян — один из участников Евромайдана. 22 января 2014 года был убит во время противостояния в центре Киева.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.
После госпереворота спецподразделение «Беркут» было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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