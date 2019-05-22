О русофобии, патриотической риторике и адекватности российских властей

Волна русофобии захлестнула западный мир . Она стала ответом на робкие попытки Кремля обеспечить суверенитет и вернуться во внешнюю политику. РФ присоединила Крым, оказывает помощь Донбассу, помешала Штатам свергнуть Б. Асада и взрастить ИГИЛ как ударную силу против ряда государств, встала на путь защиты Венесуэлы от американских попыток устроения там госпереворота. Это не прощается. Но прямо говорить о российской защите своих национальных интересов говорить не приходится, поэтому западные русофобы вещают о каких-то непонятных преступлениях России. Но сколько ни говори, все их выпады лишены всяческой доказательной базы. Вспомним смехотворные обвинения в: отравлении Скрипалей, вмешательстве в американские выборы, «аннексии» Крыма в обход желанию крымчан, террористическом акте против малайзийского Боинга и т.д. Никаких фактов, однозначно подтверждающих российские преступления, предъявлено не было. Вместо них – сплошная истерика, фальсификации, подмены тезисов и прочие бесчестные методы. Русофобия вместо критического носит критиканский характер. Критика, в отличие от критиканства, предполагает аргументацию, систему доказательств, объективный анализ (см. [4], [6], [7], [8], [9], [10]).



Запад, фронтменом которого являются США, продолжает устроение геополитического и геоэкономического беспредела, сопровождая свои глобализационные действия лицемерной риторикой о стремлении демократизировать мир. Русофобия выступает одним из аспектов западного вероломства, проектом, выставляющим Россию в качестве априори виноватого субъекта, который заслуживает различных форм давления.

В условиях, когда Запад объявил нам информационную, экономическую и дипломатическую войну, политика России должна быть более системной, жесткой и последовательной. Нас пытаются прижать различными способами – экономическими санкциями, подрывом государственных суверенитетов дружественных нам стран и переориентированием их в антироссийское русло, подведением военной техники НАТО к российским границам, идеологическим накачиванием «цивилизованного» мира антироссийскими настроениями.

События последних лет известны. Запад развернул целую волну антироссийской дезинформации, осыпая Россию беспочвенными обвинениями. Антироссийские санкции явили себя во всей «красе». Американцы вздумали отобрать у нашего посольства дипломатическую собственность.



Актуализировалась лицемерная травля российских спортсменов за пороки, свойственные иностранным спортсменам тоже. Запад поддержал и продолжает поддерживать украинский нацизм. При таких условиях с российской стороны должны следовать реальные действия, а не слезливые претензии, высказываемые дрожащим голосом, – и всего лишь высказываемые.



Пора бы перейти к уверенным, исторически, фактологически и методологически выверенным обвинениям своих противников в том, за что они должны понести наказание.



Не следует ждать очередной выходки против нас с «той стороны». Вместо этого нужно осуществлять полезные для нас выходки, причем без всяких объяснений и оправданий – в русле «так нам захотелось, так показалось целесообразней».

Позитивная трансформация российской власти произойдет тогда, когда РФ отречется от позиции вызванного на ковер школьника, который вынужден оправдываться за то, чего не совершал, и наконец-то перейдет в информационное, экономическое и дипломатическое наступление.



Так, на их санкции необходимо давать еще более решительный санкционный ответ. На мракобесные действия против наших спортсменов следует объявлять персонами нон-грата всех принимавших соответствующие решения и прекращать любую бизнес-деятельность с теми, кто сотрудничает с этими представителями олимпийского комитета.



На активную антироссийскую украинскую истерию, обильно смоченную кровью русских людей, надо отвечать закрытием всяческой продажи Украине природных ресурсов и вообще сворачиванием любых торговых отношений. Наши протесты, громогласие которых не подкрепляется никакими решительными действиями, заведомо бездарны и выступают всего лишь объектом насмешек для той стороны.



Наступающие на нас единым фронтом политические и корпоративные акторы знают только один способ взаимодействия – язык дипломатической, экономической, информационной силы. Советский Союз силой и решительностью обуздывал вероломство своих геополитических конкурентов. Современной России есть чему поучиться у СССР, ведь за невыученные уроки приходится платить национальным унижением, потерей госсуверенитета, обнищанием народа.



Мы это прошли в 90-е гг., когда Россия просто была смешана с грязью глобальными капиталистическими силами и пляшущими под их дудку местными либералами, пришедшими к власти. Необходимо решительно и бесповоротно закрыть эпоху национального предательства, выбросить ее в прошлое как действительно позорную страницу российской истории и начать двигаться вперед.

России нужно интегрироваться в медиа-ареалы других стран, начинать оказывать на их население поистине информационное (в отличии от дезинформационной сути западных СМИ, когда они говорят о России) воздействие. В информационном пространстве прежде всего «цивилизованного» мира следует вместо дискуссий в стиле «какая плохая Россия» инициировать дискуссии, ставившие в невыгодном свете Запад.



Нужно активно деконструировать восприятие западными обывателями событий их же истории и привлекать их внимание к нелицеприятным фактам прошлой и нынешней жизни Запада.

Почему бы не устроить перманентные, бесконечные дискуссии в мировых СМИ на эти многочисленные темы преступлений США и стран Запада перед человечеством, начиная с геноцида индейцев и заканчивая поддержкой нацизма на Украине? А то все Россия да Россия…

Приведу лишь несколько из огромнейшего количества возможных тем, актуальных для современного глобального медиапространства:

1. Насильственные, преступные перед человечеством, колонизационные проекты Европы против более слабых стран,

2. Геноцид индейцев, устроенный представителями «цивилизованного» мира,

3. Рассмотрение отцов-основателей США не как героических защитников новой нации, а как сторонников рабства и сепаратистов, предавших британскую корону,

4. Изобретение Великобританией концентрационных лагерей,

5. Наркоманизация Великобританией Китая,

6. Осуществленные Штатами ковровые бомбежки Вьетнама и Камбоджи, которые привели к массовому уничтожению гражданского населения,

7. Проведение руководством США госпереворотов, после которых в странах, где эти перевороты успешно были реализованы, вместо обещанных свобод и процветания установился диктат, утратился госсуверенитет, снизился уровень жизни,

8. Использование подотчетными Штатам Всемирным банком и МВФ экономических удавок в отношении ряда стран, где вследствие этого пришли нищета и деиндустриализация,

9. Использование транснациональными корпорациями ужасных форм эксплуатации (в том числе детского труда) в странах третьего мира и политико-экономического давления на страны базирования,

10. Молниеносный рост наркотраффика из Афганистана, замеченный после того, как американские военные пришли туда ради борьбы с производством наркотиков,

11. Тиражирование многочисленных данных, указывающих на то, что 11 сентября было провокацией, устроенной американскими элитами,

12. Совершенно нелегитимная и неправовая военная агрессия против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии,

13. поддержка Штатами кровавых диктаторов (Пиночет, Сухарто, Порошенко), объявивших войну демократии и экономическому развитию собственных стран,

14. Устраиваемое элитами США политическое и экономическое давление на ряд стран только за то, что они хотят самостоятельно решать свои дела и не желают подчиняться диктату мирового гегемона,

15. Применение в США пыток, прослушки и контроля за личной перепиской населения под прикрытием идеи борьбы с терроризмом.

Это – всего лишь примерный список, не претендующий на тематическую полноту. Если взять во внимание количество преступлений перед человечеством, совершенных элитами «цивилизованного» мира, окончательный список будет очень обширным и тематически богатым.

Почему бы не устроить перманентные, бесконечные дискуссии в мировых СМИ на эти темы? А то все Россия да Россия…

Освещение этих нелицеприятных для Запада вопросов являет собой настоящую, объективную историзацию. Необходимо не просто отвечать на русофобские выпады, а идти в наступление, освещая в своей информационной политике многочисленные преступления «цивилизованного» мира, активно противостоя антироссийским нападкам в политике и экономике, совершая ответные нападки.



Помимо этого следует постоянно и планомерно подчеркивать ложь и бездоказательность современных антироссийских обвинений вроде отравления Скрипалей и влияния на американские выборы.



Важно на различных международных форумах постоянно задавать «той стороне» неудобные вопросы о доказательной базе их выпадов и выставлять ответственных за клевету и фальсификации лиц в крайне невыгодном свете перед мировой общественностью.

Имеет смысл ставить виновных перед ответом за прежние русофобские риторические акции, многие из которых спровоцировали ряд реальных антироссийских действий. Так, вполне нормальным была бы демонстрация «злопамятства» и постоянное напоминание американцам о том, как они лгали и фальсифицировали данные в стремлении «доказать», что Россия напала на Грузию в 2008 г.



Это событие актуально не только в силу его бытийственности в истории и отсутствии ответа со стороны виновных. Оно актуально сегодня, поскольку ряд западных политиков и журналистов продолжают, апеллируя к пятидневной войне, называть агрессором именно Россию – несмотря на то, что в данной истории давно поставлена точка и однозначно доказана вина Грузии, совершившей вероломное нападение на мирных жителей Южной Осетии и российских миротворцев.



Также полезно вспоминать и предавать огласке ряд других необоснованных русофобских возгласов, которыми полнится история международных отношений.

Псевдоинформационная атака должна вызывать достойный информационный ответ с российской стороны. Причем речь надо вести не только о нашем ответе на их акции, но и о наших инициативных акциях – вовсе не только в информационном, но также в дипломатическом и экономическом. Одними лишь ответами в противоборстве не выиграть.

***

Борьба с русофобией не должна выливаться в интеллектуально бедный ура-патриотизм, в крайне реакционный державный шовинизм и тем более в национализм. Среди называющих себя патриотами сегодня хватает тех, кто покорно склоняет головы перед сращенным с российским государством капиталом и местными бюрократами, считая конформизм истинным патриотизмом.



Они же требуют от других покорности и лояльности, забывая, что настоящий патриотизм – не смирение перед элитами, которые вносят вклад в рост бедности, общественной поляризации и социальной несправедливости. Не стоит путать любовь к Родине с омерзительным и пошлым квасным патриотизмом самого низкого пошиба.

Эти «патриоты» не готовы спорить с правительством, подвергать сомнению его решения, даже если последние являются антинародными.



Они практически во всех проблемах России (в том числе внутренних, имманентных нашим обществу, политике и экономике) обвиняют западных чиновников и транснациональную корпоратократию, хотя ряд проблем создается и поддерживается на внутристрановом уровне мощной силой политической бездарности, продажности, алчности и коррумпированности российских чиновников.



Соответствующие «патриоты» выражают согласие с теми кремлевскими пропагандистами, которые в целях охранения сложившейся (несправедливой по отношению к народу и экономически малоэффективной) властной системы тиражируют мысль, что любые протесты могут привести к госперевороту в России, а он вызовет полнейшую социально-экономическую разруху и разрушение страны.



Такая вероятность имеется, однако она может быть реализована, если именно либералы получат абсолютную власть в стране. Аналогичным охранительским образом ведь можно оправдывать любой авторитаризм и несправедливость; мол, молчите и терпите – иначе будет хуже.



Таким же образом можно оправдать цензурирование СМИ, когда даже разумные претензии в адрес российских чиновников/олигархов будут квалифицироваться в качестве нелегитимной, неуместной, незаконной и потому подлежащей наказанию русофобии.

Выраженные в соответствующей форме антимайданные настроения создают основу для «закручивания гаек», для нейтрализации даже разумных форм протеста, для усиления властного произвола как по отношению к оппозиционным активистам, так и к обществу в целом.



Распространяемая тоталитарная идея, согласно которой любой протест ведет к майдану и самым страшным последствиям для страны, охраняет систему, какой бы антинародной она ни была.

Данные пропагандисты и прислушивающиеся к ним ура-патриоты предпочитают умалчивать о том, что:



1) недовольство к правительству проявляют далеко не только либералы-оппозиционеры, но и по-настоящему патриотично мыслящие, стоящие на защите социальной справедливости (социалистически ориентированные) люди,



2) не всякая нелояльность есть категоричный протест в отношении действующего правительства; конструктивный протест – это не требование слома всей системы в целом, а претензии к конкретным решениям элит,



3) ряд деятелей власти настолько бездарны в профессиональном и моральном смысле, коррумпированы и даже сращены с транснациональным бизнесом, что от их деятельности для страны и народа вреда больше, чем от какой-либо оппозиции.

Именно ура-патриоты списывают практически все проблемы страны на глобальный заговор внешних сил. Они рассматривают практически любые формы несогласия как проявления русофобии, а деятелей, выступающих даже с максимально конструктивной критикой решений власти, именуют без разбора представителями «пятой колонны».



Однако им не свойственно видеть таковыми те властные персоналии, которые продавливают повышение пенсионного возраста, продолжение приватизации и прочие действительно антинародные инициативы. Здесь мы наблюдаем крайний выверт чрезмерно догматичного сознания.

Любовь к родной стране не является барьером для того, чтобы уважать иностранных лидеров борьбы за социальную справедливость, считать их людьми более достойными и духовно более близкими, чем «свои» нувориши, олигархи, бюрократы, забывшие об элементарных формах коллективизма, патриотизма и социальной ответственности продажные консюмеры.



Российские бюрократы и олигархи могут быть не менее алчными и склонными нарушать права трудящихся, чем воротилы транснационального капитала. Их «российскость» – вовсе не повод ура-патриотического солидаризации с ними как своими. Тем более эта российскость часто бывает формальной, скрывающей космополитическую сущность.

Ура-патриотизм представляет собой квази-патриотизм, выраженный в аморальном конформизме и немотивированной агрессии ко всем, кто хотя бы с какими-то действиями власти выражает несогласие. Ура-патриотизм по сути – услужливость и даже пресмыкательство по отношению к политической элите, которые маскируются интеллектуально ущербной идеологией о необходимости во что бы то ни стало массово консолидироваться вокруг власти, иначе будет хуже. Так классовый интерес выдается за всеобщий.

Таким ура-патриотам было бы полезно задуматься о следующих вопросах. Кто мне духовно ближе – иностранные борцы против транснационального капитала или «свои» капиталисты, которые отделились от народа так, что возникла огромная бездна, выраженная в катастрофическом социально-экономическом расслоении?



Должна ли моя личная солидарность распространяться на тех жителей России, кто конвертирует деятельность по обворовыванию народа в покупку себе сверхдорогих яхт и дворцов? Обязательно ли мне как патриоту радоваться за российскую управляемую олигархически-чиновнической спайкой корпорацию, которая обогнала в конкурентной гонке иностранного оппонента, смогла вырваться на новые рынки и договорилась с иностранными конкурентами с выгодой скорее для себя, чем для народа России?



Будет ли эта радость и гордость проявлением подлинного патриотизма? Осмысленно ли испытывать «патриотичный» прилив сил, когда узнаешь о том, что правительство РФ решило оказать помощь российским олигархам, чьи позиции были подкошены экономическими санкциями – и это в условиях, когда жизненно важные сферы инфраструктуры и поверженные в бедность люди, нуждаются в финансировании?

Получается, российскому народу приходится выплачивать этакий налог на содержание и процветание олигархов. Тем временем О. Дерипаска передает долю своих активов в руки США, а правительство смотрит и молчит, вместо того чтобы национализировать бизнес-империю.



В составе членов директоров офшорного холдинга Иен+, через который Дерипаска контролировал свою алюминиевую империю и гидроэлектростанции, из 12 членов 6 граждан США и Великобритании.



Весь состав советов директоров En+ и Русала в обязательном порядке согласовывается с Министерством финансов США. Неудивительно, что En+ и Русал были исключены из санкционного режима [18].



Под американский контроль в результате этой предательской акции перешли алюминиевые заводы, гидро- и тепловые электростанции. В будущем иностранные управленцы могут уничтожить алюминиевую промышленность в России и резко повысить тарифы на электроэнергию [3].

Стоящие у власти сторонники либерализма продолжают приватизировать собственность так, что активы уходят в руки иностранцев, развязавших против России информационную, дипломатическую и экономическую войну. Как стало известно, немалая часть акций Сбербанка принадлежит британцам и американцам. При этом правительство учит народ патриотизму.

Всемирная торговая организация, куда руками либералов затащили Россию, запрещает защиту отечественных производителей. Следовательно, ВТО, как и либеральное правительство, противодействуют реальному (а не декларируемому на словах) импортозамещению – и модернизации.



Даже несмотря на санкции, Россия остается верна неолиберально-колониальному курсу. Либерал-элиты, несмотря на наличие неиспользуемых средств в бюджете, берут деньги в долг у иностранных спекулянтов и таким образом спонсируют их, оплачивая процент.



То, с какой ретивостью либеральный блок нашего правительства финансирует США, покупая их облигации, заставляет предположить, что по сравнению с этим феноменом вред для России от западных санкций минимален.

В целом экономическая система выстроена так, что даже государственные или частично государственные корпорации думают исключительно о прибыли и ставят ее во главу угла, хотя в реальности нужно приоритетом считать социальную значимость. Вузы должны учить, а не повышать прибыль.



Больницы – лечить, а не зарабатывать деньги. ЖКХ – обеспечивать людей услугами, а не изымать сверхприбыли путем необоснованного завышения тарифов. Перевозчикам вместо капитализации необходимо заботиться о том, как бы сделать каждому гражданину поездку на поезде или полет на самолете более дешевыми и комфортными. Неудивительно, что в России полет на самолете стоит дороже, чем полет в Европе на аналогичное расстояние.



Этот и многие другие примеры показывают, что у нас выстроен более дикий, более капиталистичный капитализм, чем в Европе, где рост цен сдерживается. Если брать во внимание критерий социально-экономической политики, то Старый Свет по сравнению с РФ – чуть ли не венец общественно ориентированного социализма.

Наверняка в нынешних условиях идею вертикальной солидарности, выраженную в «осознании» трудящимися общих интересов с управляющими, следует квалифицировать как глубоко аморальную и ложную.



Можно сколь угодно производить с помощью медийных «воспитательных» процедур эффект единства народа и власти, продвигать праздник под названием «день народного единства», но без действительно народно-ориентированной политики эффект останется эффектом. Существует большая разница между реальностью и представлением, между «есть» и «как будто есть».



Неясно, какое единство может быть между: сверхвлиятельным А. Чубайсом и работающим в энергетическом секторе инженером. Неясно, какое единство возможно между народом и ограбившим его олигархатом – в условиях, когда бедность расширяется, правительство продолжает неолиберальную политику и даже не думает о пересмотре итогов приватизации.

У руководителей госкорпораций огромные доходы и баснословные «золотые парашюты». Главе «Газпрома» А. Миллеру выплачивают в год $25 млн.



По данным журнала «Форбс», у 12 руководителей российских госкомпаний в среднем выплаты составляли $17,2 млн ежегодно [2].



Стоит вспомнить сведения о многомиллиардных активах тех же А. Чубайса; бывшего вице-премьера, а теперь главы «Внешэкономбанка» И. Шувалова; главы «Почты России» (в которой рядовые сотрудники получают 10-15 тыс. рублей) Н. Подгузова [14].



Согласно отчетам российских чиновников, а 2018 г. вице-премьер Ю. Трутнев «заработал» 538,396 млн рублей, министр промышленности и торговли Д. Мантуров – 443,384 млн, министр сельского хозяйства Д. Патрушев – 183,779 млн., министр природных ресурсов и экологии Д. Кобылкин – 47,509 млн., министр культуры В. Мединский – 41,910 млн, первый вице-премьер и министр финансов А. Силуанов – 40,072 млн, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций К. Носков – 31,885 млн., вице-премьер А. Гордеев – 23,929 млн, министр строительства и коммунального хозяйства В. Якушев – 23,087 млн, вице-премьер Д. Козак – 22,837 млн, премьер Д. Медведев – 9,918 млн [13].



Еще можно было бы понять богатство этих и многих других людей, если бы их деятельность действительно несла большую пользу для общества и экономики.

В этот список есть смысл внести бывшего министра открытого правительства (совершенно непонятной, видимо, бесполезной структуры) и мультимиллиардера М. Абызова, который обладает домами в Италии и в Великобритании и другими активами за рубежом. Его дети являются гражданами США.



В 1990-е гг. он, будучи бизнесменом, продавал новосибирской области по завышенным ценам горючесмазочные материалы и сельхозтехнику. Абызов примерно тогда завладел контрольным пакетом акций Новосибирск-энерго за $500 тыс вместо $40 млн, сколько тот реально стоил.

Появились данные о том, что вместе с Чубайсом он уничтожал и обкрадывал единую энергетическую систему России. В 1998 г. Абызов стал правой рукой Чубайса, и они оба громили РАО ЕЭС. В 1999 г. было подписано компрадорское соглашение с МВФ и МБРР «О политике развития для целей третьего займа на структурную перестройку экономики и плане их реализации».



Правительство и ЦБ обязались допустить в энергетику частных инвесторов и увеличить к концу 2000 г. долю денежных платежей за электро- и теплоэнергию до 75%. Власти сократили перечень стратегических предприятий, которым недопустимо отключать электропитание.



За первый же год работы Абызова произошли массовые случаи отключения предприятий, в том числе алюминиевых заводов, больниц, жилых домов и даже системы ПВО на Дальнем Востоке. Предприятия, лишенные денег, не могли платить за энергию, и становились объектом для жуликов-приватизаторов; Чубайс и Абызов в совершенно террористическом стиле отключали даже оборонные предприятия и военные части.



Абызов получил в управление 12 федеральных электростанций и 49 региональных энергокомпаний с совокупной выручкой более 430 млрд рублей. Принадлежащая Абызову «Сибэко», которая поставила Новосибирск в зависимость, с 2006 по 2011 гг. получала из новосибирского бюджета миллиарды рублей по странной схеме, а позже стала продвигать увеличение тарифа.

После разгрома РАО ЕЭС в 2008 г. Абызов стал долларовым миллиардером, контролирующим наиболее прибыльные части электроэнергетики.



Потом – советником Д. Медведева. Когда Абызов возглавлял группу по рассмотрению общественных инициатив, эта группа не одобрила ни одной общественной инициативы. Появились обвинения в том, он что занимался в «открытом правительстве» распилом денег и всякими махинациями (см. [12], [15], [17]).

В конце концов Абызова коснулась рука Фемиды по серьезному обвинению – «угроза устойчивого экономического развития энергетической безопасности ряда регионов страны». Но возникает вопрос: за какие заслуги такого одиозного человека взяли на сверхвысокую должность в структуру, польза от работы которой не замечена? И сколько таковых еще остается на руководящих постах?

Власть продолжает апеллировать к национальному чувству, говорить о русскости, едином народе. «Этно-национальное сознание является постоянным прибежищем для всех тех, кому классовая организация угрожает утратой относительных преимуществ при нормальной деятельности на рынке и в политическом торге, где доминируют классы» [1, с. 89].



Как бы парадоксально это ни выглядело, власть способна использовать национальные чувства для проведения антинародной политики и интеграции страны в систему глобального неолиберализма. В то время, когда поются гимны народу, превозносится его величие, олигархический капитал продолжает пожирать страну.

Аутентичный патриотизм отличен от слепого подчинения государству каким бы оно ни было, от безрефлексивного доверия к словам и действиям политического истеблишмента.



Он характеризуется любовью к стране и ее народу, готовностью защищать их от вредоносных воздействий, проистекающих от различных акторов, в том числе от «своих» держателей капитала и сращенных с ними чиновников. Патриотическое сознание подвергает строгой рефлексии любое решение властей. Такая рефлексивность проистекает не из недостаточности патриотизма, не потому, что он вытесняется критицизмом и политическим скепсисом, а, напротив, из аутентичности патриотизма.



Патриотическая позиция, в отличие от ее ура-патриотического антипода, предполагает здоровый конструктивный критицизм и смелость его высказывать в адрес властных персон.

Люди, взращенные в лоне до непристойности повышенного псевдоинформационного влияния рекламы и потребительской идеологии, теряют патриотические качества. Для консюмеров боевая доблесть – нечто ненормальное, выходящее не только за пределы их убогого внутреннего мирка, но и за рамки понимания.



Для них главное – собственный статус, деньги и шмотки. Для нет великой идеи, за которую можно вести рискованную борьбу. Роль великой идеи со времен утверждения в России неолиберализма играет идея денег, потребления и обогащения, и она захватило немалый по численности социальный сегмент. Развитие потребкульта, которому власти никак не противостоят, вносит вклад в депатриотизацию массового сознания.

Другое основание депатриотизации – морально прогнившая, коррумпированная чиновничья когорта и провластный олигархат, которые самим фактом своего колоссального материального превосходства затушевывают в народе патриотизм.



О национальной объединяющей идее не может быть речи, когда происходит жесточайшая социально-экономическая поляризация. Никакая идея не будет сплачивать народ, когда реальные обстоятельства жизни атомизируют общество, когда с одной стороны наблюдается роскошь меньшинства, а с другой – обнищание огромных масс.

После того как от введения и усиления санкций пострадали отечественные олигархи, правительство принялось вкладывать деньги в их активы. То есть были национализированы убытки в лучших традициях уродливого капитализма. Это явно не патриотичный шаг.



Наверняка более осмысленно вместо олигархов спасать от кризиса простых людей (увеличение пенсий, зарплат, материнского капитала, пособий и т.д.), которые полученные деньги не будут выводить в офшоры, а оставят работать на экономику страны, на внутренний спрос. Вместо жалости по отношению к пострадавшим от западного давления олигархам необходимой мерой является национализация их активов и перевод экономически важных производств в руки государства.

В России возникли, условно говоря, два народа – совсем разных по численности и по степени влияния на политику – бедные и богатые. У них различный образ жизни, не понятный друг другу. Несхожесть уровней жизни формирует различие норм, ценностей, нравственных ориентиров.

Налицо господство хищнических аппетитов ряда элит, их презрение к социальной справедливости, неуважение к обществу, политико-стратегическая и моральная тупость, слепота в отношении последствий их деятельности.



Власть с помощью «особым» образом цензурируемых СМИ из одних взрастила потребительски ориентированных рухлядей, видящих только свои личные интересы и не замечающих интересы и проблемы глобального масштаба. Из других с помощью того, что она именует социальной политикой, она вырастила ненавистников самой власти, угнетенных трудовой эксплуатацией, хамством элит, бесправием и прочими «достижениями» истеблишмента.

Когда люди осознают, что сформирована система бесправия в сфере влияния на власть, что государство их обманывает и манипулирует, что власть стала «чужой», чувство патриотизма в народе угасает.



Вряд ли в обществе вырастет стремление защищать страну и тем более политическую элиту, когда несправедливость торжествует, результаты всеобщего труда пропадают в какой-то черной дыре, наблюдается тектонический разлом между народом и элитой, ряд властных персон отгородились от народа в политическом, экономическом и культурном смысле, превратившись в жирующих за счет народа компрадоров.



Сложно выращивать патриотизм в стране, среди политических верхов которой правилами хорошего тона считается подобострастный взгляд на Запад, открытие за рубежом счетов, покупка там имущества, отправка в страны «цивилизованного» мира своих детей на учебу. Все эти действия указывают на антипатриотическую и откровенно предательскую направленность некоторых представителей российских «элит».

Мало кому приятно смотреть, как его труд и труд всего народа конвертируется в сверхприбыли олигархов и чиновников, торгующих интересами страны, ее ресурсами и отказывающихся строить социально справедливую систему для народа и будущее для следующих поколений.



Мало кому захочется объединяться вокруг правительства против внешних угроз, если приличное число членов правительства рассматривают свою работу не как служение народу, а как средство личного обогащения и служения транснациональному капиталу.



Когда люди понимают, что они работают не для строительства лучшего мира, а для того, чтобы очередной эксплуатирующий их приближенный к власти олигарх купил новую яхту, они едва ли склонны к благородству. Когда они понимают, что национальной идеей стало бабло, их желание сплотиться с ТАКИМ правительством ради борьбы с внешними угрозами весьма слабо себя проявляет.

Люди понимают, что «борьба с коррупцией» – это всего лишь борьба с теми взяточниками, которые не являются «своими»; власть не борется с условиями, которые порождают коррупцию, а только периодически прижимает отдельных коррупционеров. То же дело Васильевой стоит расценивать как циничный плевок в сторону общественных интересов.

Люди отказываются солидаризироваться в условиях, при которых властные круги в экономическом и культурном плане более тесно связаны с внешними «партнерами», чем со своим народом, когда они продолжают проводить либеральные реформы, по сути являющиеся средством наступления на интересы трудящихся. Пенсионная реформа – самый яркий для современности пример [5].

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А.Н. Ильин



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