Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2019

Чему учат на Галичине

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В ожидании Майдана: полиция перекрыла центр Киева, движение ограничено (+ФОТО)

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Сегодня с утра полиция перекрывает центр Киева в ожидании массовых акций протеста, в том числе и перед зданием Верховной Рады Украины. Движение в центре города ограничено. В пресс-службе киевского управления нацполиции говорят о том, что в протестах планируется участие большого количества автотранспорта и сценического оборудования, и просят киевлян воздержаться от поездок через центральные районы. На этот раз протестовать будут против принятия законопроектов по трудовому законодательству, с требованиями по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, ну и, конечно же, против распродажи земли на Украине. Читайте также: «Не жалели ничего»: в киевском метро разъяренная толпа устроила погром (ФОТО)

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Кремль дал понять, что сливать Донбасс сейчас не время

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В случае обострения ситуации в Донбассе «потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объёмах». Соответствующее заявление, как пишет в своем блоге военкор Семен Пегов, сделал на встрече с представителями «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) помощник президента РФ Владислав Сурков.

В минувшие выходные, напомним, в одном из залов Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошел 5-й съезд этой Межрегиональной общественной организации. Участие в нем приняли, как бывшие, так и действующие командиры ДНР и ЛНР, а также более 500 делегатов из России и Донбасса, принимавших личное участие в защите мирного населения Народных республик.

По информации Пегова, Сурков, курирующий, как известно, в администрации президента украинское направление, а также вопросы Донбасса, посетил закрытую часть мероприятия, где обсуждались самые острые темы. В том числе, дальнейшая судьба региона в контексте прошедшей в Париже «нормандской встречи».

«Всем присутствующим в очередной раз было сказано, что никто „сливать Донбасс“ не собирается, а в случае обострения ситуации — потенциал добровольческого движения России должен готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах», — комментирует разговор с представителем Кремля на этой встрече военкор.

Пегов также отметил, что Сурков «не видит серьёзной разницы между командами Порошенко и Зеленского».

Кстати говоря, сопредседатель «СДД», экс-премьер ДНР Александр Бородай не сомневается, что «война вернется в активную фазу».

«Силам, которые стоят за современным марионеточным правительством Украины, не нужен мир, им нужна война с Россией. Поэтому мы прекрасно понимаем, что война так или иначе начнется, причем — в полноценном виде», — заявил он.

С другой стороны, российский президент еще полтора года назад предупредил Киев о том, что военная операция против Донбасса грозит Украине потерей государственности. И, возможно, это как раз останавливало украинские власти от каких-то крупных силовых авантюр и наступательных действий.

Но насколько еще хватит аргумента Путина? Тем более что суверенность свою Украина уже фактически потеряла…

— Владислав Юрьевич Сурков является самой некомфортной для украинской стороны фигурой, — комментирует ситуацию политолог Александр Асафов. — Так было при президенте Порошенко. И теперь — при Зеленском. В этом плане ничего не поменялось.

И когда Сурков сказал, что между командами этих двух президентов нет никакой разницы, он, собственно, этот факт и характеризовал.

Напомню также, что Сурков занимался переговорами с американцами напрямую по треку Сурков-Волкер (до этого Сурков-Нуланд — прим.). И эти переговоры характеризуют его, как очень погруженного в вопрос, в ситуацию, сильного переговорщика. Даже американцы в результате поняли уязвимость своей позиции, и Волкера, который превратился в украинского пропагандиста, убрали.

Поэтому он, конечно, жесток в риторике, но предельно рационален.

И, собственно, те, скажем так, «инсайды» «нормандской встречи», которые украинская сторона пыталась вбросить в медийную повестку (что у Суркова в Париже якобы сдали нервы), это подчеркивают. Они рассчитывали нанести по нему, если не репутационный удар, то хотя бы задеть эмоционально.

«СП»: — Да, только в калошу в результате сел сам Аваков… Но что касается конкретной ситуации… Значит ли, что в Кремле не очень верят в дипломатию Киева и готовятся к обострению конфликта в Донбассе?

— Сурков просто здраво оценивает расклад сил. Он понимает уязвимость Зеленского как президента и видит сужение коридора возможностей.

Разумеется, если определенные решения примут действительно весомые люди, такие, как Игорь Валерьевич Коломойский, то обострение в Донбассе, это просто вопрос времени. И мы видим, что, несмотря на состоявшийся развод в Золотом, Петровском и Станице Луганской, и обсуждение, вроде как, новых точек для разведения сил, обстрелы все равно продолжаются. И люди гибнут.

То есть, война никуда не ушла. Война ушла, возможно, для глаз ОБСЕ — ее представители войну теперь видят хуже… Тем не менее, она идет. Потому что есть и силы, есть и то ядро в Киеве, которое хочет войны.

Собственно, там теперь две позиции. Одна политическая позиция вокруг Зеленского — «ни мира, ни войны». Но и «ястребы» никуда не делись. Риторика того же Авакова о том, что «за два дня мы возьмем российско-украинскую границу под контроль», показывает, что есть и силы, есть и оружие, есть и планы.

Они только-только перед «нормандской встречей» обсуждали пять сценариев реинтеграции Донбасса, и четыре из пяти предусматривали силовые полицейские операции.

То есть, учитывая все эти факторы, плюс то, что Сурков гораздо глубже нас с вами и кого-либо погружен в ситуацию, очевидно, что он говорит о реальной возможности…

«СП»: — Но Зеленский в Париже взял на себя определенные обязательства…

— Пока мы видим, что Зеленский внес в Раду законопроект о поправках в конституцию без упоминания особого статуса Донбасса, а Минские соглашения требуют от него как раз обратного. Значит, это опять имитация.

И, конечно, они всегда разрабатывают силовые варианты. Всегда имеют их в виду, даже если публично о них не говорят.

Но тут часть украинского политического истеблишмента впрямую говорит, что после возвращения мятежных республик ждёт их жителей. А уготовано им либо выселение, либо уголовное наказание.

Поэтому то, что Сурков говорит, это не предупреждение, это констатация реальности. Возможно, людям, которые в ином контексте видят украинский вопрос — через призму новостных лент — эта позиция кажется резкой. Но это просто фиксация статус-кво — того, что сейчас там происходит.

«СП»: — Теперь «нормандская четверка» должна собраться через четыре месяца. Но Зеленский «домашнее задание» к этому сроку вряд ли выполнит, и тут американцы могут прийти ему на помощь, устроив какую-нибудь провокацию на линии соприкосновения… Мы же знаем, кто там инструктирует украинских силовиков… Такой сценарий возможен?

— Партия «ни мира, ни войны», которая считает, что надо «подморозить» конфликт, оставить его в стагнации, она представляет интересы американских демократов. Для них ситуация в том виде, в котором она есть, максимально комфортна.

Есть как бы определенная напряженность для России. И есть затягивание нерешаемых вопросов. Как при Порошенко, который на всех международных площадках транслировал незыблемость Минских соглашений, но ничего не делал для их реализации. Так и сейчас. И это удобно, учитывая, что у американцев свои серьезнейшие процессы — я имею в виду, выборы, безусловно.

Поэтому я не думаю, что они заинтересованы в серьезном обострении ситуации в Донбассе. Не вижу пока, кому это там могло бы быть ситуативно или тактически и стратегически выгодно.

Здесь в большей степени играет роль углубление противоречий внутри украинского истеблишмента. Но мы видим, что пока Аваков, подводя итоги «нормандского формата» по Зеленскому сказал, что зрады нет. Изменения в конституцию Зеленский, опять же, инициировал в максимально украинском стиле, без упоминания Донбасса.

То есть, как бы он не зрадник, не предатель…

Как поменяется повестка после Нового года или после следующего раунда «нормандской четверки», посмотрим. Но если Украина останется на тех же позициях, то, честно говоря, есть риск, что и этого формата не будет. Поскольку Россия готова встречаться, только для обсуждения конкретных действий.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский как раз не исключает, что ситуация в Донбассе может обостриться в любой момент:

— С этой точки зрения, заявление Суркова вполне адекватное. Потому Зеленский и люди, которые сейчас составляют его окружение, в том числе, из партии «Слуга народа», еще на этапе президентской кампании показали, что настроены в отношении Донбасса еще более резко, чем предыдущая власть.

Собственно, они сохраняют всю прежнюю, принятую на Украине, так скажем, мифологию этого конфликта. Как конфликта именно с Россией, которая якобы «оккупировала часть территорий».

Напомню, что Зеленский еще в первом своем интервью в качестве кандидата в президенты очень жестко заявлял, что ни о каких прямых переговорах с Донецком и Луганском речи идти не может. Порошенко, кстати, говорил более уклончиво: мол, «мы бы и пошли на переговоры, но разговаривать там не с кем». Это такой же отказ, но хотя бы в более мягкой форме.

Нынешняя власть отвергает выполнение Минских соглашений гораздо более открыто. И четко формулирует свое несогласие.

Ну, и, несомненно, что в Париж Зеленский ехал, в том числе, и имея такую максимальную цель, как отказ от Минских соглашений и согласие участников четверки на их изменения. На этом фоне ждать какого-либо улучшения ситуации, конечно, не приходится. Более того, надо быть готовыми к ее возможному ухудшению.

Особенно, если учесть, что нынешняя власть, действительно, слабая. Она хоть и имеет абсолютное большинство в парламенте, но явно слабее предыдущей… И нынешний президент Зеленский гораздо слабее. Можно даже сказать, что он вообще марионетка.

При этом ультраправые националистические организации набирают политический вес. И в условиях, когда президент, фактически, не контролирует свои вооруженные силы, ситуация на фронте может взорваться, независимо даже от желания или нежелания Киева.

Так что, опасность обострения конфликта в Донбассе, действительно, есть. Поэтому, как говорится, порох надо держать сухим.

Светлана Гомзикова

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Отчаянный шаг: Киев обнуляет «нормандские договорённости»

Несмотря на итоги нормандского формата, Киев, как и ожидалось, решил сфальсифицировать принятое коммюнике, но и помимо этого решил его вовсе не выполнять. Очередной дешевый блеф, приправленный заявлениями, что «нормандская четверка» и вовсе ничего не подписывала. Оно и понятно, ведь Киев и так пытался предпринять всё возможное, чтобы обнулить итоги саммита. После мероприятия представители Украины сразу начали говорить, что «какие-то договоренности были», но вот никаких подписаний документов не припомнят. Очевидно, что Киев всё-таки желает применить в отношении Донбасса именно «хорватский вариант» развития событий. Ведь если Зеленский начнет хоть что-то выполнять, его сразу поднимут на вилы. Именно поэтому он выбирает сохранить свою жизнь в обмен на тысячи. Стоит напомнить, как развивался «хорватский сценарий», когда в период гражданской войны в Югославии руководство хорватских сепаратистов провело «этническую чистку» на спорной территории. Теперь же и Украина хочет последовать этому пути, введя в Донбасс националистов под видом миротворческого контингента. Этот план подчеркнул и глава МИД Украины Пристайко, обвинивший Россию в том, что она якобы «упирается по каждому пункту минских соглашений». По его словам, Киев ждет, когда ему нечего будет сказать, и тогда начнет ввод миротворческого контингента ООН на Донбасс. Однако никакими миротворцами там даже близко не будет веять. К тому же, Киеву уже давно нечего сказать, поскольку Зеленскому нечего противопоставить членам «нормандской четверки». Но, несмотря на свою слабохарактерность, которой успешно манипулируют радикалы, он и дальше будет следовать этому пути, пока не прольется новая кровь на Донбассе. Читайте также: Зеленский пришёл на концерт «Квартала 95» и услышал песню про коррупционеров (ФОТО, ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Соловьёв резко ответил на обещание украинского пропагандиста лишить Россию Крыма и Курил (ВИДЕО)

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России «заберут» часть территорий. Гордон, дискутируя с одним из интернет-пользователей про Крым, заявил, что Москва «забрала» у Киева «то, что плохо лежало». «Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву», — сказал украинец, выразив мнение, что у России также «отнимут» Курильские острова, Карелию, Калининградскую область «и много еще чего другого». В ответ на это Соловьев назвал Гордона нацистом и русофобом. «Человек, без которого невозможно было бы создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины. Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию», — отметил телеведущий. По словам Соловьева, Гордон «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии». В Instagram ведущий написал, что Гордон «ничего не понимает» и «историю не учит». Читайте также: Быстрое возмездие: приезжий открыл огонь из пистолета в московском метро и поплатился (ВИДЕО) На видео с 52.03

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Закон о децентрализации Украины

Вынесенный в Верховную Раду закон о "децентрализации Украины" в случае принятия фактически ставит точку на разговорах о том, что Зеленский не такой как Порошенко.Ровно как и при Порошенко, под разговоры о стремлении к миру, принимается закон, который не только противоречит Минским соглашениям по ряду пунктов, но и отрезает любые перспективы к каким-либо переговорам между ЛДНР и Украиной.Прописанная в законе "унитарная Украина", означает "унитарную Украину без Крыма и Донбасса".Риторика о децентрализации на деле призвана скрыть попытки установления более жесткого контроля, а также использоваться для оправданий на Западе, когда встанет вопрос об очередном невыполнении Минских соглашений и срыва Нормандского форматаВ итоге. к концу года:1. Война продолжается.2. Ни один из пунктов Минских соглашений не выполнен.3. Главный куратор нацистов занимает пост министра МВД и уже вовсю идут разговоры о том, что его могут сделать премьером.4. Порошенко и ряд других очевидных преступников гуляют на свободе.5. Русофобский языковой закон продолжает действовать.6. Журналистам из РФ, которых Зеленский лично пригласил в Киев, запретили въезд на Украину на 3 года.И так далее…Зато словоблудия сколько угодно.PS. Из прочего стоит отметить, что Зеленский публично вступился за нацика Зозулю, которого затравили испанские болельщики. Риторика была полностью в духе Порошенко.

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«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»: Захарова о боязни Украины впускать россиян

Директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ во въезде журналистам телеканала «НТВ». Представитель МИД РФ сравнила отказ в допуске российских журналистов на Украину по приглашению Зеленского с сюжетом популярной советской кинокартины «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». «”СМИ: После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину”. Как в фильме “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён”. Видимо, боятся услышать: “А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось”», — процитировала Захарова одного из героев кинокартины. Как ранее сообщала «Русская Весна», корреспонденту НТВ Алексею Чеботареву было отказано во въезде в «незалежную». Официальным поводом для такого решения стала невозможность подтвердить цель пребывания в стране, несмотря на то, что журналист прямо сообщил о своих планах, связанных с профессиональной деятельностью. Стоит отметить, что Владимир Зеленский, во время саммита в «Нормандском формате», публично предложил представителям российских СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими на Украине. Читайте также: Новый военный фильм «Ржев»: почему на него накинулись русофобы? (ФОТО)

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К ответу за разгон мирных людей

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В МИД Украины заявили о возможности запуска ж/д сообщения с Донбассом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с Республиками Донбасса в рамках создания новых контрольно-пропускных пунктов. «Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ. При этом министр отметил, что «у нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение». Безусловно, если есть инфраструктура, здесь несложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами», — отметил Пристайко. Читайте также: Нацисты перекрыли трассу под Харьковом, требуя отменить продажу земли (ФОТО)

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«Узурпация власти»: В ДНР жёстко раскритиковали проект поправок в конституцию Украины, внесённый Зеленским

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова прокомментировала проект поправок в конституцию Украины, внесенный президентом Владимиром Зеленским. «Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит Комплексу мер и всей сути мирных переговоров», — подчеркнула Никонорова. «Во-первых, данный проект не был согласован с представителями Республик, хотя в коммюнике по итогам встречи „нормандской четверки“ президент Украины подтвердил обязательство согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса, включая и конституционную реформу. Во-вторых, в опубликованном сегодня проекте поправок нет ни слова о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в Комплексе мер. В-третьих, внесенный Зеленским проект — это, по сути, попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента — так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, в-четвёртых, в проекте вообще отсутствует понятие „район“, закреплённое в Минских соглашениях. Это означает не что иное, как закрепление в конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте», — отметила министр. Кроме того, по мнению Никоноровой, украинские власти снова могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, что в своё время пыталась навязать команда Порошенко, но Донбасс никогда на это не согласится, потому что, согласно Комплексу мер, особый статус должен быть постоянным. «По сути этот закон — несколько ужесточенная версия того закона, который пытался продавить Порошенко», — заявила она. «Мы обращаем внимание на то, что опубликованный проект поправок призван еще больше усилить централизацию власти и унитарность государства. И у представителей Украины хватает невежества объявить, что этот проект был внесен в украинский парламент на рассмотрение в рамках реализации Минских соглашений. Хотя на самом деле Комплекс мер предписывает закрепление в украинской конституции обратного процесса — децентрализации власти, которая должна осуществляться с учетом параметров особого статуса Донбасса и в обязательном порядке согласовываться с представителями Республик», — резюмировала глава МИД ДНР. Читайте также: В СБУ сообщили, что будет с российскими журналистами, которых пригласил Зеленский

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В СБУ сообщили, что будет с российскими журналистами, которых пригласил Зеленский

Съемочной группе телеканала Минобороны России «Звезда», которые въехали на территорию Украины в середине прошлой недели, на 3 года запретили въезд в «незалежную». Подробности сообщила спикер украинской Службы безопасности Елена Гитлянская. «Съемочной группе телеканала “Звезда” запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — говорится в заявлении официального представителя спецслужбы. Елена Гитлянская также рассказала, что журналисты «Звезды» уже успели вернуться в Россию. При этом спикер СБУ утверждает, что корреспонденты канала Минобороны якобы въехали на Украину как обычные граждане, не аккредитовавшись в качестве представителей СМИ. Как ранее сообщала «Русская Весна», на недавнем саммите «нормандской четвёрки» в Париже украинский президент Владимир Зеленский пригласил в страну российских журналистов. Съёмочная группа ТК «Звезда» практически сразу воспользовалась предложением и сняла сюжет в самом центре Киева, на площади Независимости. После чего скандальный украинский ресурс «Миротворец» сделал заявление о том, что теперь станет вносить в свою базу всех журналистов из Российской Федерации. Таким образом, сегодня в Киеве показали, что ждёт всех российских журналистов, которых пригласил Зеленский. Читайте также: Зеленский поддержал футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистом (ВИДЕО)

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Дарю прокуратуре волшебный список из февраля 2014

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