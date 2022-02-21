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Ледоколы-гиганты: «Арктика» и «Сибирь» // Военная приёмка

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Впервые за последние сорок лет Россия построила серию принципиально новых атомных ледоколов-гигантов. На сегодняшний день в строю «Атомфлота» целых два таких судна, являющихся самыми большими в мире в своём классе, ледоколы «Арктика» и «Сибирь», и ещё три находятся на стадии строительства. Кроме того, что они самые большие, они ещё и самые мощные, самые быстрые и самые проходимые – их не остановят даже ледяные поля толщиной 3 метра. Такими характеристиками не обладает никакой другой ледокол в мире. В этом выпуске журналисты «Военной приёмки» пройдут по всем этим судам, и строящимся, и уже построенным, чтобы изучить, как они устроены и на что способны. Впервые на экране – детальная экскурсия по всем самым потаённым уголка новых ледоколов – гигантов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A5NQtvrsAKc
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