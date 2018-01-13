Главная » Невероятное в мире, Творчество

Русские бесподобны: на Западе восхитились ледоколом «Илья Муромец»

16:32. 13 января 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

Впервые за 40 лет на вооружение ВМФ поступил ледокол. Неделю назад на Северный флот прибыл дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», который стал первым ледокольным судном на СФ. Об этом, в частности, сообщала пресс-служба флота.

Иностранцы восхитились ледоколом «Илья Муромец»: русские работают бесподобно

«Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола «Илья Муромец», – отметили представители СФ.

Иностранцы восхитились ледоколом «Илья Муромец»: русские работают бесподобно

Экипаж этого мощного корабля совершил переход с Балтийского моря в Кольский залив, таким образом окончательно завершив программу государственных испытаний. Данный «арктический гигант», построенный всего за два года, представляет собой многофункциональное судно нового поколения, предназначенное для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.

Иностранцы восхитились ледоколом «Илья Муромец»: русские работают бесподобно

Стоит отметить, что «Илья Муромец» является первым российским ледоколом, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет кораблю свободно двигаться носом, кормой и бортом.

Иностранцы восхитились ледоколом «Илья Муромец»: русские работают бесподобно

Портал Russia Insider, специализирующийся на публикации материалов, дающих альтернативное представление среди западных СМИ о России, выложил сюжет о торжественной встрече «арктического гиганта», первого ледокола ВМФ РФ. Иностранцы в комментариях под видео восхитились техническим уровнем российского ледокольного флота, который постоянно пополняется новыми образцами.

Иностранцы восхитились ледоколом «Илья Муромец»: русские работают бесподобно

«В России – самые большие ледоколы в мире, пока американские хиппи пытаются бороться с глобальным потеплением, Россия готовится завоевать Арктику и ее ресурсы».

«Удивительно, я люблю этот корабль».

«Россия строит инновационные арктические ледоколы, пока США сооружают 30-футовую стену, а мексиканцы делают 36-футовые лестницы».

«Интересно дождаться запуска ледокола проекта 10510 «Лидер». Это будет прорывный ледокол»

«Русские работают красиво и бесподобно!»

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-301 за 13 апреля 2013
...своего оборонного потенциала спровоцированы самим западом, который за последние десятилетия ... наводнял Россию и Европу своим бесподобным ситцем. И, подобно р. ... Савва Тимофеевич Морозов, русский капиталист: «Богато наделенной русской земле и щедро одаренному...
Так говорил Бисмарк
... определяют отношения России и Запада?" то вне всякого сомнения...случае с сегодняшней Францией на Западе". (Ein derartiges Ergebnis ... это, я вам скажу, бесподобная скотина. Ради спекуляций на бирже...". "Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим...
Опять о татаро-монголах :(
... сказано монголофилами красивых слов про бесподобных монгольских чудо-лошадей, которые ВООБЩЕ... на Запад.(Именно эта разведка якобы раздолбала вдребезги и пополам все русские... о возможности передвижения в условиях русской зимы по пересеченной местности армии...
Американский журналист: США скоро задушат Украину в своих объятиях
.... Русские находятся в осаде. Те санкции, на которых настоял Запад во...сферах. Истина № 2. Русские активно действуют. Активно и энергично... про украинский кризис просто бесподобны (хвала Господу, он ... стороны ее противников на Западе. Всем тем очковтирателям, ...
Новости Украины и Новороссии 24 мая 2015
...другой стороны, отмена выборов невыгодна Западу, поскольку окончательно развеяла бы ...петь, В последний раз, так бесподобно. Под грохот первых майских гроз...лейтмотивов которой является присказка, дескать, «русские бросили своих». «Вынужден напомнить, что...
Что так удивило Д.А. Медведева в этой книге?
... и звание народного артиста за бесподобно сыгранную роль патриота Чебурашки. Но... Шведского короля Карла XII исторически русскую землю — Ингермаландию, которая ныне ...Ингермаландия стала частью российской территории, Запад признал Петра I самодержцем, а...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>