Русские бесподобны: на Западе восхитились ледоколом «Илья Муромец»

Впервые за 40 лет на вооружение ВМФ поступил ледокол. Неделю назад на Северный флот прибыл дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», который стал первым ледокольным судном на СФ. Об этом, в частности, сообщала пресс-служба флота.

«Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола «Илья Муромец», – отметили представители СФ.

Экипаж этого мощного корабля совершил переход с Балтийского моря в Кольский залив, таким образом окончательно завершив программу государственных испытаний. Данный «арктический гигант», построенный всего за два года, представляет собой многофункциональное судно нового поколения, предназначенное для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.

Стоит отметить, что «Илья Муромец» является первым российским ледоколом, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет кораблю свободно двигаться носом, кормой и бортом.

Портал Russia Insider, специализирующийся на публикации материалов, дающих альтернативное представление среди западных СМИ о России, выложил сюжет о торжественной встрече «арктического гиганта», первого ледокола ВМФ РФ. Иностранцы в комментариях под видео восхитились техническим уровнем российского ледокольного флота, который постоянно пополняется новыми образцами.