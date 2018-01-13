Русские бесподобны: на Западе восхитились ледоколом «Илья Муромец»
Впервые за 40 лет на вооружение ВМФ поступил ледокол. Неделю назад на Северный флот прибыл дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», который стал первым ледокольным судном на СФ. Об этом, в частности, сообщала пресс-служба флота.
«Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола «Илья Муромец», – отметили представители СФ.
Экипаж этого мощного корабля совершил переход с Балтийского моря в Кольский залив, таким образом окончательно завершив программу государственных испытаний. Данный «арктический гигант», построенный всего за два года, представляет собой многофункциональное судно нового поколения, предназначенное для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.
Стоит отметить, что «Илья Муромец» является первым российским ледоколом, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет кораблю свободно двигаться носом, кормой и бортом.
Портал Russia Insider, специализирующийся на публикации материалов, дающих альтернативное представление среди западных СМИ о России, выложил сюжет о торжественной встрече «арктического гиганта», первого ледокола ВМФ РФ. Иностранцы в комментариях под видео восхитились техническим уровнем российского ледокольного флота, который постоянно пополняется новыми образцами.
«В России – самые большие ледоколы в мире, пока американские хиппи пытаются бороться с глобальным потеплением, Россия готовится завоевать Арктику и ее ресурсы».
«Удивительно, я люблю этот корабль».
«Россия строит инновационные арктические ледоколы, пока США сооружают 30-футовую стену, а мексиканцы делают 36-футовые лестницы».
«Интересно дождаться запуска ледокола проекта 10510 «Лидер». Это будет прорывный ледокол»
«Русские работают красиво и бесподобно!»
Источник: www.kramola.info
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Вроде как второй ледокол должен иметь вооружение, в том числе ракетное.