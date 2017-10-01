На минувшей неделе в Петербурге было открыто отделение Изборского клуба. В рамках этого прошел и круглый стол, посвященный проблемам развития Русской Арктики. Поскольку привести все интереснейшие выступления, которые прозвучали на этом круглом столе, нет возможности, хотел предложить вашему вниманию доклад члена Изборского клуба, военного эксперта, постоянного автора газеты «Завтра» Владислава Шурыгина.



«СЕВЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ

Как страны боролись за Арктику

С тех пор как территории Арктики и Ледовитого океана были условно поделены на несколько секторов, «принадлежащих» странам Арктического региона, Россия привыкла считать часть этих земель своими. Но эта точка зрения долгое время оставалась не признанной международным правом, поэтому около 10 лет назад Государственная дума впервые приняла к рассмотрению проект «Об арктической зоне РФ».

В так называемый Арктический регион входят пять стран: США, Канада, страны Скандинавии — Дания и Норвегия — и Россия. Ранее в состав этих государств входила также Финляндия, но, потеряв единственный район, граничивший с Ледовитым океаном, она вышла из него. Речь идет о Печенге — районе, переданном СССР во время Второй мировой войны, в 1944 году. Договор о передаче территорий России был также заверен Великобританией. Еще одной страной, которая могла бы заявлять о своих правах на Арктику, является Исландия, но до сих пор она не выказывала желания включиться в эту борьбу.

Первой озаботилась правовым статусом своей части Арктики Канада. Это произошло в начале прошлого века, в 1909 году, когда Канада заявила, что все известные и неизвестные территории, находящиеся западнее Гренландии, принадлежат ей. В 1926 году все эти решения были заверены указом королевы Великобритании, доминионом которой в то время являлась Канада.

В истории присвоения Арктики Канадой были и эпизоды столкновения с Россией. В 1922 году Канада объявила, что ей принадлежит остров Врангеля, что вошло в противоречие с интересами СССР, который считал этот остров своим согласно не опротестованной в 1916 году ноте, направленной всем странам. В 1924 году СССР установил на острове Врангеля свой флаг.

Одним из наиболее опасных соперников России в борьбе за Арктику являются США. Еще в первой половине прошлого столетия они четко обозначили свои намерения относительно арктических территорий. В 1924 году секретарь по морским делам США Демби заявил о том, что США считают Арктику продолжением своей территории.

Сейчас Америке принадлежат земли, находящиеся севернее Полярного круга и западнее рек Юкон, Кусковим и Поркупайн, а также Алеутские острова, море Бофорта, Чукотское море и Берингово море. Совокупная площадь всех этих территорией составляет около 0,1 млн кв. км.

Договор о передаче Соединенным Штатам Аляски (Договор об уступке российских Североамериканских колоний) был заключен 18 марта 1867 года (по старому стилю). Согласно этому договору, Российская империя полностью передавала Аляску под контроль Америки. Договор был ратифицирован в мае того же года.

За сколько же Соединенные Штаты приобрели столь выгодные территории? Аляска обошлась США в-7,2.млн долларов, то есть 14,32 млн рублей.

По договору 1867 года Соединенные Штаты не имели права устанавливать свой флаг на территории Аляски, формально закрепленной за Россией. Но в 1881 году Штаты все же установили американский флаг на острове Врангеля, Похожим путем пыталась действовать и Канада. Но, несмотря на это, остров остался за Россией.

Норвегия распространяет свой суверенитет на арктические территории площадью 0,75 млн кв. км. В состав этих территорий входят все районы Норвежского моря, находящиеся севернее 65 градусов северной широты. В 1997 году было подписано Руководство по проведению морских работ по нефти и газу в Арктике: этим документом и была регламентирована принадлежность данных земель Норвегии.

В 1925 году Норвегией была определена экономическая зона вокруг архипелага с радиусом в 200 миль. СССР не признал законность этого решения, мотивировав это следующим образом: если сам архипелаг является Местом свободной деятельности любых государств, то и морское пространство вокруг него должно быть также признано свободной зоной.

Сейчас на Шпицбергене присутствуют в основном норвежцы и русские. Центр норвежского сообщества находится в Лонгйир, российского — в Баренцбурге. Всего на архипелаге проживают 3,5 тыс. человек, а территория его составляет 62 тыс. кв. км. Россия закрепила свое присутствие на Шпицбергене, выкупив у Голландии угольную шахту в 1932 году. После этого Россия начала освоение архипелага и организацию промышленных предприятий на нем. Разумеется, Норвегия стремится к тому, чтобы минимизировать роль России на архипелаге, что весьма трудно сделать, не нарушив условия Парижского договора. Свои действия Норвегия мотивирует необходимостью поддержать суверенитет Свальборга.

Дании — Гренландия и Фарерские острова, их площадь составляет в совокупности 0,372 млн кв. км. Решение относительно присутствия Дании в Гренландии было закреплено постановлением Постоянной палаты международного правосудия в 1933 году.

России в истории освоения Северного полюса отведено особое место. 38,7 тыс. км побережья Арктики прилегают ко всем государствам Арктического региона, кроме России, протяженность же российской части побережья составляет 22,6 тыс. км. Россия ведет правовую борьбу за Арктику с начала прошлого века. В 1916 году государствам была направлена нота МИД Российской империи, призванная определить статус территорий, находящихся в арктической зоне России.

В 1921 году Россия распространила свой суверенитет на территориальные воды, составляющие зону в 12 миль.

В 1924 году Г.В. Чичерин, нарком иностранных дел, направил странам меморандум Народного комиссариата иностранных дел СССР. В нём утверждалось, что все земли, продолжающие Сибирское материковое плоскогорье, принадлежат России. В меморандуме 1924 года отдельно подчеркивалось, что все территории, на которые претендует Россия, расположены западнее этой границы, что находится в полном соответствии с Вашингтонской конвенцией.

И нота 1916 года, и меморандум 1924 года имели своей целью закрепить за Россией материковые и островные территории, находящиеся в восточной части страны и продолжающие Сибирское континентальное плоскогорье.

В 1925 году, 17 апреля, было подписано Постановление СНК СССР № 331—12, согласно которому СССР присваивал проливы Красной Армии, Маточкин Шар, Вилькицкого, Шокальского, Югорский Шар и Карские ворота. Эти морские территорий были объявлены территориальными водами СССР. СССР также предъявил претензии на проливы Санникова и Лаптева и объявил их водами, которые исторически принадлежат России.

Ни одна из стран Арктического региона не выказала недовольства этим решением СССР. Таким образом Россия увеличила площадь своих арктических владений до 5,842 млн кв. км.

Необходимо отметить, что сам Ледовитый океан имеет определенные особенности, диктующие специфическое отношение к этим водам в международном праве. Во-первых, Северный Ледовитый океан неглубокий: его средняя глубина — около 200 метров. Во-вторых, большую часть времени океан покрыт льдом, и толщина его слоя исключает судоходство в этих районах.

В арктический сектор России входит несколько северных морей: Карское море, Баренцево море, Восточно-Сибирское море, Чукотское море и море Лаптевых. Учитывая возрастающий интерес соседних государств и всего мирового сообщества к природным богатствам Арктики, для России особенно важно обозначить свои намерения относительно этих территорий и закрепить их юридический статус.

Холодная война в Арктике

Борьба за территории, богатые углеводородным сырьем, наряду со стремлением к захвату территорий не раз оказывалась движущей силой военных конфликтов мирового масштаба. После Второй мировой войны в мире наступило временное затишье, продлившееся до начала военной агрессии США по отношению к странам с большими запасами углеводородных ресурсов. Новым «яблоком раздора» в борьбе за органическое топливо в XXI веке может стать Арктика.

«Арктика является важнейшей частью территории России!» – заявил в августе 2014 года на Селигере Владимир Путин — «Это наша территория, мы будем возрождать всю инфраструктуру военную, инфраструктуру МЧС, в том числе потому что нам нужно обеспечить безопасность прохождения конвоев и судов по торговым путям», – пояснил президент. Именно Арктике сосредоточены общепланетарные запасы минерального сырья. Арктический регион играет важную роль с точки зрения обеспечения безопасности России, её северных границ. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет действовать в этом регионе в рамках международных правовых норм: «Многие воспринимают активность России в Арктике настороженно, опасаются этого, но страна будет действовать исключительно в рамках международного права»

На северных территориях находится около четверти всех углеводородных запасов планеты. Разработка этих месторождений до сих пор была экономически невыгодна: в первую очередь — из-за местного климата. Но в связи с глобальным потеплением сырьевые запасы Арктики становятся все доступнее: с каждым годом площадь территорий, покрытых льдом, уменьшается. Во-вторых, текущие запасы нефти быстро тают, а цена на нефть, соответственно, растет. Сегодня на русском севере 65 % российской нефти, 90 % газа и 63 % газового конденсата, что обеспечивает формирование 37 % доходов бюджета РФ.

К числу стран, активно движущихся в Арктику, можно отнести Россию, Норвегию, Данию, Исландию, Канаду и, наконец, наиболее серьезного соперника России — США. Каждая из этих стран пытается своим путем проложить себе дорогу к углеводородным запасам Северного полюса. Канада строит новые воздушные и морские базы на северном берегу, а Америка расширяет полномочия службы Береговой охраны, Россия пытается с научной точки зрения доказать, что столь экономически выгодные территории Арктики принадлежат ей как часть Сибирской платформы. Все эти действия явно свидетельствуют о том, что ситуация вокруг запасов Арктики накаляется. И это не удивительно, ведь победивший в этой борьбе получит в качестве награды около 30 % общемировых углеводородных ресурсов.

Нетрудно представить, как события будут развиваться в дальнейшем. Поскольку все участники этой гонки, за исключением России, являются членами НАТО, расстановка сил является вполне очевидной; Россия будет одна противостоять США, заручившимся поддержкой европейских стран.

Сейчас подготовка к военному конфликту, который рано или поздно должен произойти, идет полным ходом и в будущем будет только набирать обороты. Страны — участницы борьбы за ресурсы Арктики стараются как можно тщательнее контролировать интересующую их территорию, поэтому не исключено появление военных патрульных служб этих стран как в воздухе, так и у берегов. Несомненно, будет происходить скопление военных сил и увеличение количества военных объектов в этих районах.

Вероятность военного столкновения в Арктике, вызванного конкуренцией за углеводородные ресурсы, достаточно велика. Россия вынуждена осознавать это и быть готовой к тому, чтобы защищать свои интересы в процессе очередной борьбы за экономическое господство. По-другому нельзя.

Сейчас пришло время нового этапа в распределений земель Арктики. На самом Северном Ледовитом океане и том, что кроется под ним. Борьба за него идет не самым честным путем: забыто все — первопроходцы, научные исследования, экспедиции, полярные станции, открытие Северного морского пути, — все, что было сделано Россией в Арктике не только ради собственной выгоды, но в первую очередь — для всего мирового сообщества. Приоритет России, заработанный за долгие годы, теперь не имеет значения на фоне главного — соответствия пород материка и шельфа. Россию всеми возможными способами стараются отстранить от участия в разделе Северного полюса.

Если завтра грянет гром?

Северные границы России в последнее время были совершенно безопасны. Россия избегала агрессии в этих районах и раньше, хотя ей периодически приходилось обороняться от северных соседей— шведов, датчан. Чего стоит один только проект по захвату Русского севера — детище Генриха Штадена! Теперь же даже эти, северные, границы России грозят стать небезопасными.

Америка, очевидно, не хочет решать вопросы, связанные с переделом территорий Арктики, не только мирным, но и просто цивилизованным путем. Не так давно США в лице Управления перспективных исследований и разработок, находящегося под эгидой Министерства обороны США, выделили огромную сумму средств на проведение конкурса, который определил бы лучший проект по созданию военного оборудования, функционирующего в условиях Крайнего Севера. До сих пор сухопутная американская армия, как и любая другая, была совершенно беспомощна в климатических условиях Арктики. Более того — американский флот также не содержит достаточного количества единиц, способных выполнять военные операции в Северном Ледовитом океане. Проект нацелен на решение всех этих трудностей;

Воинственный характер имеют также действия Канады в отношении Арктики. Идёт строительство патрульных судов, которые будут следить за границами канадского сектора в Ледовитом океане. Сухопутная патрульная служба стрелков-эскимосов расширена до 5 тыс. человек. В Ризольютбэй — месте, находящемся почти в 600 км от Северного полюса, — расположится канадский лагерь, предназначенный для тренировки бойцов в арктических условиях. Строится глубоководный порт предназначеный для защиты Северо-Западного прохода — чрезвычайно важного со стратегической точки зрения объекта, ведущего из Атлантического океана в Тихий. Северо-Западный проход из Атлантики в Тихий океан — крайне важный в стратегическом плане объект — пока ещё закрыт льдами. Канаде придется решать — либо бороться за проход до последнего, пожертвовав своим статусом и безопасностью, либо заключить на выгодных условиях договор с другими странами и получить максимальную прибыль.

Из природного заповедника Арктика за последние годы превратилась в объект многочисленных притязаний со стороны крупнейших держав мира. А это значит, что борьба будет идти на всех уровнях — научном, экономическом, политическом. Любая из стран, входящих в Арктический регион, чьи территории, соответственно, прилегают к районам Северного полюса, находится в опасности до тех пор, пока вопрос о разделе арктических земель не будет решен мирным путем.

Нетрудно представить, как события будут развиваться в дальнейшем. Поскольку все участники этой гонки, за исключением России, являются членами НАТО, расстановка сил является вполне очевидной; Россия будет одна противостоять США, заручившимся поддержкой европейских стран. Ещё в 1924 году секретарь по морским делам США Демби заявил о том, что США считают Арктику продолжением своей территории. Сейчас Америке принадлежат земли, находящиеся севернее Полярного круга и западнее рек Юкон, Кусковим и Поркупайн, а также Алеутские острова, море Бофорта, Чукотское море и Берингово море. Совокупная площадь всех этих территорией составляет около 0,1 млн кв. км.

Сейчас подготовка к военному конфликту, который рано или поздно должен произойти, идет полным ходом, и в будущем будет только набирать обороты. Поэтому с середины 2013 года началось восстановление нашего военного присутствия в Арктике. В октябре отряд кораблей в составе атомного крейсера «Пётр Великий атомных ледоколов «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Таймыр» совершил 2000-мильный поход через Баренцево море, Карское море и море Лаптевых до Новосибирских островов в районе дельты реки Лены, доставив на остров Котельный более 40 единиц техники, крупногабаритные социально-бытовые блоки и более одной тысячи тонн материальных средств, имущества и горюче-смазочных материалов. План похода предусматривал и высадку на самой северной точке острова Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа.

В ходе этого похода был проведён сбор информации об изменении навигационно-гидрографической обстановки, корректуре карт и морских лоций, а так же изучению возможностей плавания неледокольных судов в высоких широтах.

Очевидно, что возвращение в Арктику потребует модернизации наших флотов. В первую очередь Северного флота. В рамках этой программы планируется постройка восьми фрегатов типа «Адмирал Горшков» и шести сторожевых кораблей типа «Адмирал Григорович» В 2018 году к атомному крейсеру «Петр Великий» присоединиться вставший на ремонт и модернизацию его «систершип» «Адмирал Ушаков». Так же в составе Северного флота имеется и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Но даже после выполнения всех нынешних планов боевые возможности флотов лишь выйдут на уровень начала 90-х и потребуется новая кораблестроительная программа, которая окончательно закрепит за Россией звание арктической державы.

Конечно, главная ударная сила флота это его ракетно-ядерные подводные лодки. Арктический ледовый щит надёжно прикрывает их обнаружения средствами воздушной и космической разведки, а трудная гидрография снижают возможности их обнаружения лодками-охотниками. Поэтому полным ходом идёт модернизация проекта 667БДРМ, которые оснащаются новыми ракетами «Синева», одновременно с их модернизацией в состав флота начали входить новейшие атомные подводные крейсера 955 проекта «Борей» — с новыми ракетами «Булава» — до 2020 года планируется построить восемь таких кораблей для Северного и Тихоокеанского флотов.

Одновременно с этим Россия начала восстановление авиационной арктической инфраструктуры. Полным ходом идёт строительство всесезонного аэродрома «Темп» на острове Котельный. Идут работы по расширению одной из ключевых авиабаз Севера в Тикси. Проведена модернизация взлетно-посадочной полосы аэродрома Амдерма на Новой Земле.

Идёт восстановление самого северного в мире ледового аэродрома на острове Греэм-Белл в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Во времена СССР это был аэродром подскока для стратегических бомбардировщиков, расстояние до Северного полюса составляет 896 километров. В разной степени оперативной готовности находятся и другие арктические базы ВВС в Анадыре, Мончегорске, Оленьей и Воркуте.

Модернизация аэродромной инфраструктуры позволит в случае любой угрозы сосредотачивать здесь мощную авиационную группировку, способную надёжно прикрыть Россию с арктического направления.

Такое пристальное внимание к аэродромам очевидно. Именно ВКС в любом вероятном конфликте в этих широтах станут определяющим ход и исход противостояния видом вооружённых сил. Стратегическая авиация РФ сегодня насчитывает 63 турбовинтовых бомбардировщика Ту-95МС и 18 сверхзвуковых Ту-160, для действий в Арктике подходят и 80 бомбардировщиков средней дальности Ту-22М3.

Вторым «стратегическим» ресурсом, обеспечивающим успешность ведения войны в северных широтах является ледоколькный флот. Россия сегодня находится в выигрышном положении по сравнению со всеми другими претендентами, которые хотели бы воспользоваться богатствами Арктики. Помимо 6 атомных ледоколов (атомного ледокольного флота нет ни у одной страны мира) у России имеется ещё около 20 дизельных ледоколов.

Огромный опыт работы в высоких широтах и наличие атомного ледокольного флота обеспечивают России несомненное преимущество.

Отечественный атомный ледокольный флот – это 4 тяжелых ледокола мощностью 75 000 л.с. класса «Арктика», ещё 2 ледокола мощность по 40 000 л.с. класса «Таймыр» и один атомный лихтеровоз ледокольного класса.

Для сравнения у Дании – 4 ледокола,

у Норвегии – 1,

у США – 3,

у Канады – 2 тяжелых ледокола и более десятка ледоколов небольшого класса.

Проведенный специалистами анализ свидетельствует о том, что транзитные перевозки грузов по СМП уже к 2015 году могут возрасти до 3-4 млн. тонн, что потребует 100 ледовых проводок в год.

Для ледокольного флота России характерно постепенное старение, многие корабли почти выработали свой ресурс. Сегодня у России есть 6 атомных ледоколов: «Россия», «50 лет Победы», «Ямал», «Советский Союз», «Вайгач» и «Таймыр». Но специалисты уже сейчас бьют тревогу, потребность в обновлении российского атомного флота становится все более ощутимой, так как без участия этих гигантов осваивать арктические просторы и удерживать статус арктической державы просто нереально.

Уже в ближайшие 5-7 лет «на пенсию» должны уйти самые старые атомные ледоколы, после чего в строю останется лишь 2 наиболее новых корабля – «Ямал», который был построен в 1993 году, и «50 лет Победы» (2007). Первыми в доки должны будут отправиться ледоколы «Россия» (1985 год постройки), «Таймыр» (1988 год постройки) и «Советский Союз» (1989 год постройки). Одновременно с этим «Росатом» напоминает о том, что для функционирования СМП в полную меру необходимо не менее 10 судов. Пока что имеющиеся ледоколы справляются с организацией необходимой интенсивности движения, однако к 2020 году Северный морской путь при росте грузооборота и выходе на «пенсию» атомных ледоколов рискует оказаться в «ледовой паузе».

Первоочередной задачей ряд специалистов называет создание ледокола, относящегося к новому поколению, который создается в рамках проекта 22220 (ЛК-60Я)».

Источник: nstarikov.ru