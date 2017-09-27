Богатство России «Сибирью» прирастает

…Громадный тёмно-синий череп носовой части ледокола нависал, казалось, прямо над головой. Схожесть усиливали тяжёлые серьги якорей по бокам и гроздья цепей, которые, как височные украшения, свисали с бортов. Огромный российский флаг покрывал яйцеобразный нос ледокола. На синеве скул по обе стороны белоснежное название: «Сибирь».

Всё свободное пространство вокруг корабля занимало людское море. Заводчане, гости, с семьями, детьми, одетые как на праздник с цветами и воздушными шарами, переминались с ноги на ногу в ожидании начала церемонии спуска на воду ледокола. Уникального ледокола. Самого большого в мире атомного ледокола проекта 22220.

Его параметры впечатляют даже далёких от техники людей. Водоизмещение – тридцать три с половиной тысяч тонн, длина сто семьдесят три метра, а ширина – тридцать четыре. Его сердце – два атомных реактора в защитной оболочке из стали, воды и бетона. Срок их службы – сорок лет! С такой мощностью и весом «Сибирь» может идти по льду толщиной два метра со скоростью десять узлов…

Современный ледокол – многофункциональное судно. Если на заре ледокольного флота корабли в прямом смысле слова таранили лёд, то уже в начале 20 века российские инженеры разработали современную конструкцию ледокола, который фактически заползает на лёд и продавливает его своей массой. Также в начале века возник и знаменитый «ласточкин хвост» — «М-образная» корма ледокола, к которой могло пришвартоваться буксируемое судно, став с ледоколом одним целым и усиливая своей массой и машинами его ледокольные возможности. Сегодня в мире существует множество различных схем и типов ледоколов – от судов ледокольного типа, способных работать в районах с небольшим льдом, до тяжёлых арктических атомных ледоколов, способных работать круглогодично во всех широтах. Теперь ледоколы сами способны перевозить грузы и разгружать их, вести длительные научные исследования в качестве научных судов.

Многие годы Россия располагала самым большим ледокольным флотом в мире. В России эксплуатировалось 6 атомных и 39 дизель-электрических ледоколов. Для сравнения: у Дании – четыре ледокола, у Норвегии – один, у США – три, у Канады – два тяжёлых ледокола и более десятка ледоколов небольшого класса.

Отечественный атомный ледокольный флот – это четыре тяжёлых ледокола мощностью 75 000 л.с. класса «Арктика», ещё два ледокола мощностью по 40 000 л.с. класса «Таймыр» и один атомный лихтеровоз ледокольного класса. Но из-за старения ледокольного флота и задержек построения новых ледоколов в России сегодня начинает ощущаться ледокольный голод. Уже в ближайшие пять лет «на пенсию» должны уйти самые старые атомные ледоколы. Первыми на разделку должны будут отправиться ледоколы «Россия» (1985 год постройки), «Таймыр» (1988 год постройки) и «Советский Союз» (1989 год постройки). После чего в строю останется лишь два наиболее новых корабля – «Ямал», который был построен в 1993 году, и «50 лет Победы» (2007).

По словам экспертов, Россия нуждается минимум в шести атомных ледоколах. Этот атомный ледокольный флот позволит доставлять по Северному морскому пути ежегодно 5 миллионов тонн груза; реальный грузопоток составляет 1,2 млн тонн.

Понимание этого легло в основу решения о строительстве серии из трёх атомных ледоколов проекта 22220. Первый из них – «Арктика» — был спущен на воду в прошлом году и в следующем должен войти в строй. Сегодня очередь «Сибири». А на стапеле уже угадываются очертания третьего их «систер-шипа» — «Урала»…

Сергей Чижов, инженер электроцеха: «Это редко, когда такое человек может увидеть – спуск на воду такого гиганта. Для нас это громадное событие!».

Николай Онищенко, заместитель начальника цеха по заготовительным работам: «Корпус у «Сибири» особо прочный, пройдёт по любому льду. Сейчас технологии уже другие. Сварочные работы ведутся по-другому. Марки стали лучше стали». Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом»: «У Сибири есть предшественник, ледокол, который в 77 году был принят в эксплуатацию. Он уже доблестно отслужил свой век. Он установил абсолютный рекорд, достигнув полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя «Сибирь» тоже стала мировым рекордсменом. И тоже прославила бы себя, всех вас новыми достижениями, новыми свершениями».

…Необходимость в ледоколах появилась, как только появились суда и корабли, способные плавать в высоких широтах. На смену лёгким деревянным корпусам пришли корпуса, обшитые медью, а затем и стальные. Возможности судов выросли на порядок. Но одновременно с этим в полный рост встала проблема навигации в северных широтах. Большая часть портов северной Европы и России в зимнее время была скована льдом и закрыта для плавания. Для решения этой проблемы и были созданы ледоколы. Первым в мире арктическим ледоколом стал построенный в 1898 году на верфи Armstrong Whitworth «Ермак». Вообще, в России и СССР ледокольный флот всегда был многочисленным, и Балтийский завод тут был первым по праву. Так, с 1921 по 1941 год он построил 8 ледоколов, в период 1956—1958 – 10 речных ледоколов, а с 1974 года завод построил серию атомных ледоколов типа «Арктика». Первый в мире ледокол с атомной энергетической установкой «Ленин», построенный в 1959 году, хорошо знаком всем школьникам по картинке в букваре.

…Строительство ледокола качественно отличается от строительства обычного судна. Ледокол строится из особо прочной стали, толщина её в некоторых местах корпуса достигает сорока пяти миллиметров – практически как броня танков в начале Второй мировой войны. Работать с такой сталью могут только профессионалы высочайшего класса. Сварка стали такой толщины – настоящее искусство. Некоторые швы «свариваются» не один час и даже не один день, слой за слоем, до полного слияния в единое целое. И таких швов не десятки метров, а тысячи! У ледокола своя особая внутренняя «архитектура»: внешнюю обшивку изнутри «подпирает» целый частокол основных и дополнительных шпангоутов, которые должны не дать льдам сдавить, вмять обшивку, на шпангоутах лежит второй борт, его подпирают усиливающие переборки. Всё здесь подчинено прочности, и всё это на порядок увеличивает объёмы работ…

Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора и главный инженер «Атомфлота»: «Сейчас, когда говорят об Арктике, о возможности плавания в Арктике, очень часто вспоминают потепление и таяние льда. И это недалеко от истины: в прошлом году был впервые превышен объём грузов, который перевозился при Советском Союзе…»

Есть на флоте незыблемые традиции: у каждого судна своя крёстная мама – у «Сибири» ею стала Татьяна Голикова, председатель Счётной палаты России. «Если корабль на плаву, значит, всё хорошо. Но ты за него переживаешь, как за родное дитя. Как говорят: крёстная мама – вторая мама. Так и в этой ситуации. Поэтому я могу пожелать работникам завода: счастливого пути!» — в волнующей тишине Татьяна Голикова перерезала голубую ленточку, разбив тем самым традиционную бутылку шампанского о борт атомохода.

И вот наступает торжественная минута. Генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов – главный распорядитель церемонии – подводит итог: «Особенно приятно всем и себе самому сказать, что этот корабль спускается строго по графику. Как у нас говорят: в срок и вовремя. Поздравляю вас с праздником. Приступить к церемонии спуска. Перерезать задержник!».

…Зашипела газосварка, ослепительно-голубой язык пламени впился в массивную стальную балку, скреплявшую намертво нос ледокола. Тотчас в бетонный ложемент стапеля ударила огненная метла искр. И искры газосварки словно разбудили спящего гиганта. По всему его корпусу прошла почти неуловимая дрожь. Он, словно проснувшийся колосс, втянул ноздрями клюзов воздух и, уловив дыхание близкой Невы, почувствовав рядом родную стихию, всей своей тысячетонной тушей потянулся к ней, натягивая узду «задержника» до запредельного напряжения. Огненная черта быстро ползла вниз, перерезая задержник. Вот она прошла половину задержника, две трети… И вдруг с оглушительным треском задержник лопнул пополам, освобождая стального гиганта от последней пуповины, скреплявшей его с землёй, на которой он появился на свет. И в ту же секунду «Сибирь», набирая скорость, заскользила к воде. С шумом и плеском коснулась её и всей своей мощью вошла в реку, заскользив по водной глади Невы…

За 150-летнюю историю Балтийским заводом было построено более 500 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов. Сегодня здесь трудятся почти четыре тысячи человек. Это уникальный коллектив, который складывался десятилетиями. Здесь работает немало династий корабелов. Специалистов по профессиям обучают прямо на заводе, инженеров и конструкторов – в «Корабелке», морском техническом университете, где уже на младших курсах подбирают талантливых ребят и после стажировки на заводе предлагают им гарантированные места. До 2020 года производственные мощности завода загружены полностью.

…16 тысяч тонн – столько сейчас весит «Сибирь». Ещё половину веса она должна набрать в процессе достройки. А на неё у завода жёсткие сроки: к двадцатому году ледокол должен войти в состав флота.

90% комплектующих – российского производства. Ледокол «Сибирь» — это сплав современных возможностей инженерных рук и мыслей. Самый мощный ледокол в мире на сегодняшний день. 80 тысяч лошадиных сил, мощность – 60 мегаватт.

И это не предел. На очереди проект ледокола «Лидер» мощностью 120 мегаватт, который позволит сделать навигацию на Северном морском пути круглогодичной.