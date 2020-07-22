«Новый хозяин Севера»: почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике

На все случаи жизни

Россия строит атомные ледоколы в первую очередь в экономических целях — для развития транспортной отрасли. Однако у всех судов такого класса двойное назначение. При необходимости ледоколы могут выполнять и задачи, не свойственные гражданским судам: охранять территориальные воды и обеспечивать безопасность страны. Поэтому конструкция «Лидера» допускает размещение различных видов вооружения.

«Судно всепогодное, нет ограничений по автономности хода и штормовым показателям, — отмечает Ненашев. — На ледокол можно установить артиллерийские комплексы, системы противовоздушной обороны. Но придется полностью переучивать экипаж либо набирать новый, потому что задачи у гражданских и военных моряков разные».

В годы Великой Отечественной ледоколы часто привлекались для важных боевых операций. Например, судно ледового класса «Анастас Микоян» в 1941-м переоборудовали во вспомогательный крейсер: оснастили зенитными пулеметами и артиллерийскими орудиями, в том числе 130-миллиметровыми установками с дальностью более 25 километров. «Анастас Микоян», приписанный к Черноморскому флоту, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, десятки раз вступал в бой с кораблями кригсмарине. Позже совершил рекордный по дальности и сложности девятимесячный переход из Батуми в Анадырь.