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«Новый хозяин Севера»: почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике

16:14. 22 июля 2020 228 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ria.ru @ Николай Протопопов
Сверхмощная ядерная энергетическая установка, способность преодолевать четырехметровые льды и непревзойденная скорость хода — в приморском городе Большой Камень на судостроительной верфи «Звезда» начали строить самый крупный в мире атомный ледокол проекта «Лидер». На днях состоялась первая резка металла для корпуса судна. Как новый ледокол усилит позиции России в Арктике — в материале РИА Новости.

Атомный гигант

К 2033-му должны построить три таких атомохода. Первый будет готов к эксплуатации к 2027-му. Стоимость оценивают в 130 миллиардов рублей. По словам разработчиков, новый класс ледоколов не имеет аналогов в мире и отличается исключительными техническими характеристиками, позволяющими круглогодично проводить караваны через льды Арктики.
Энергетическая установка «Лидера» — два ядерных реактора по 315 мегаватт, это в два раза больше, чем у реакторов ледоколов предыдущего поколения. Мощность атомохода на винтах — 120 мегаватт. Ледокол оснастят современными системами связи, навигации и разведки ледовой обстановки. Двухсотметровый «Лидер» водоизмещением 70 тысяч тонн сможет идти по двухметровым льдам со скоростью 15 узлов, а максимальная толщина льда при прокладке трассы — 4,5 метра.
Столь высоких показателей достигли в том числе за счет особой конструкции корпуса ледокола. Так, впервые в истории судостроения каждое поперечное ребро остова (шпангоуты, формирующие внешние обводы) уникально по форме. Это обеспечивает не только высочайшую проходимость через льды, но и прокладку судоходного канала шириной около 50 метров. Ледоколы предыдущего поколения пробивают трассу шириной не более 36 метров и идут по льдам не быстрее двух узлов.
Экипаж «Лидера» — 130 человек. Всех разместят в комфортабельных каютах. Предусмотрены места для нескольких десятков пассажиров. Дальность хода ограничена только продовольственными запасами, которых хватает на восемь месяцев «автономки».
«Ледокол действительно будет уникальным, — рассказывает РИА Новости председатель общероссийского Движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев. — Размеры судна, его форма позволяют в два раза сократить время прохождения Северного морского пути. С вводом в строй «Лидера» резко возрастет привлекательность арктической коммуникации не только для российских компаний, но и для зарубежных. К слову, 90 процентов мировых грузовых перевозок в условиях пандемии коронавируса обеспечивал флот, ведь авиасообщение ограничили, а автомобили между континентами не ездят».
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике

На все случаи жизни

Россия строит атомные ледоколы в первую очередь в экономических целях — для развития транспортной отрасли. Однако у всех судов такого класса двойное назначение. При необходимости ледоколы могут выполнять и задачи, не свойственные гражданским судам: охранять территориальные воды и обеспечивать безопасность страны. Поэтому конструкция «Лидера» допускает размещение различных видов вооружения.
«Судно всепогодное, нет ограничений по автономности хода и штормовым показателям, — отмечает Ненашев. — На ледокол можно установить артиллерийские комплексы, системы противовоздушной обороны. Но придется полностью переучивать экипаж либо набирать новый, потому что задачи у гражданских и военных моряков разные».
В годы Великой Отечественной ледоколы часто привлекались для важных боевых операций. Например, судно ледового класса «Анастас Микоян» в 1941-м переоборудовали во вспомогательный крейсер: оснастили зенитными пулеметами и артиллерийскими орудиями, в том числе 130-миллиметровыми установками с дальностью более 25 километров. «Анастас Микоян», приписанный к Черноморскому флоту, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, десятки раз вступал в бой с кораблями кригсмарине. Позже совершил рекордный по дальности и сложности девятимесячный переход из Батуми в Анадырь.
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
По словам экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, ледоколы нового класса подтверждает лидерство России в Арктическом регионе.
«Без ледоколов освоение Арктики бесперспективно, — подчеркнул он. — Эти корабли повышают и обороноспособность страны. Арктика — самое опасное направление с точки зрения нанесения ударов. Сегодня задачи Северного флота расширились, военные моряки очень плотно взаимодействуют с Росатомфлотом, так как ледовая обстановка нестабильна и постоянно меняется. Кораблям Северного флота зачастую требуется проводка через льды. Северный флот, конечно, обладает определенными возможностями действий в ледовых условиях, но не в той степени, которую обеспечивают полноценные ледоколы».
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике

Стратегический регион

К Арктике сегодня приковано пристальное внимание ведущих держав мира, и каждая всеми силами пытается усилить там свои позиции. Так, в мае, впервые за 25 лет в Баренцево море вошла группировка боевых кораблей Шестого флота ВМС США. По официальной информации Пентагона — для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».
Три ракетных эсминца типа «Арли Берк» и британский фрегат «Кент» пробыли у самых границ России несколько дней. По мнению военных экспертов, это напрямую связано с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в регионе. Арктика — объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов целого ряда государств. Здесь периодически действуют ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. Многим не дает покоя то, что главный хозяин Арктики и Северного морского пути — по-прежнему Россия. Запад всячески старается потеснить Москву и на этом направлении.
Поэтому России приходится не только строить гражданские ледоколы, но и усиливать боевыми кораблями ледового класса Военно-морской флот. Так, через несколько лет Северный флот получит корабль проекта 23550 «Иван Папанин». Его задачи — охрана арктических водных ресурсов, конвоирование и буксировка в порт задержанных судов, сопровождение и поддержка судов обеспечения. Вооружение — автоматическая артиллерийская установка АК-176МА и зенитный комплекс.
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
При необходимости «Папанин» сможет нести ударное ракетное вооружение — контейнерный вариант комплекса «Калибр». От других патрульных кораблей флота он отличается тем, что способен преодолевать лед толщиной около двух метров.
Обложка: Фото © Росатом

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Источник: https://nstarikov.ru/novyj-hozjain-severa-pochemu-zapad-ne-smozhet-potesnit-rossiju-v-arktike-117073

Метки: чит.клуб

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