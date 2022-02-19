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Алексей Пастухов. «Тобол» — правда и вымысел.

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Алексей Пастухов рассказывает о телесериале «Тобол» — правда и вымысел.
Заключив с империей Цин Нерчинский договор в 1689 г., Россия была вынуждена отказаться от бассейна великой реки Амур. Но эта потеря была компенсирована стабилизацией отношений на самом дальнем востоке русских владений в Азии и созданием прочной юридической основы для развития выгодной торговли с Китаем.
В результате русская экспансия оказалась обращена на северо-восток (Камчатка, Чукотка, побережье Северного Ледовитого океана) и юг (Алтай, земли южной Сибири и северного Казахстана).
Но на юге путь преграждала могучая Джунгарская держава (1635-1757), оспаривавшая многие земли не только у России, но и империи Цин.
В это время Россия начала долгую Северную войну (1700-1721), потребовавшую от страны напряжения всех сил. Серебра Нерчинского завода было явно недостаточно для финансирования военных действий.
И в 1714 г. Петр I приказывает начать поиски «песошного золота» в «Дарье-реке», под которой он понимал как Амударью, так и Яркенд-дарью.
Эти события оказались экранизированы в 2019 г. в телесериале «Тобол».
О правде и вымысле этого фильма и пойдет рассказ в этой передаче нового цикла «Русская Азия: новые рубежи».
Разбор фильма в иллюстрациях: https://disk.yandex.ru/i/Dwsm30y1L0mb0A

Ссылка на работу Миллера про стрелы сибиряков:
https://www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller/text1.phtml?id=3017
Ссылка на «Историю Сибири» Миллера:
https://runivers.ru/lib/book8314/

Предыдущие ролики Алексея Пастухова.
“Встречь Солнцу”. Часть 1.
https://youtu.be/GUQIWCISlnw
“Встречь Солнцу”. Часть.2/1. “Амурские войны” (1649-1653):
https://youtu.be/rT26uksBMcM
«Встречь Солнцу». Часть. 2/2. «Амурские войны» (1654-1660):
https://youtu.be/VrAA7Ka4Neo
«Встречь Солнцу». Часть 3. Мирное освоение Амура» (1661-1684):
https://youtu.be/ZG96v-gucCQ
«Встречь Солнцу». Часть 4. Первая осада Албазина 1685г:
https://youtu.be/0O3oIID9b_c
«Встречь Солнцу». Часть 5. Вторая осада Албазина 1686-1689 гг.:
https://youtu.be/7iTGK4Hm6JA
Часть 6. Нерчинский договор 1689г. Дипломатия на грани войны:
https://youtu.be/lzGx057TXoM

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gQut886fe7s
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