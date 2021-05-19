Алексей Пастухов. “Встречь Солнцу”. Часть 1.
Алексей Пастухов рассказывает про освоение Дальнего Востока. Часть1. "Встречь Солнцу".
Россия — одна из ведущих сил в современном Азиатско-Тихоокеанском Регионе (АТР).
Путь к этому положению начался более 400 лет назад, и за это время успело случиться все — и война, и мир, и периоды упадка, и успешное развитие региона…
Как это было? Ответ на это потребует значительного времени.
- Что было нужно русским царям в Сибири и на Дальнем Востоке в 16 веке?
- Сколько лет потребовалось русским купцам и промышленникам преодолеть расстояние от Волги, до Лены?
- Как было основано Якутское воеводство?
- Когда состоялись первые походы русских на Амур и какие результаты были достигнуты?
- Какие государства в этот момент продвигались к Амуру с юга?
Ответы на эти и другие вопросы в этом ролике!