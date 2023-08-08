Алексей Пастухов. Битва за Шанхай. Часть 3. Мужество не заменяет мастерства
Даже после неудачных попыток потопить “Идзумо” с воздуха, чтобы нарушить управление японской группировкой в Шанхае, войска НРА продолжали атаковать. В дело были введены силы ВМФ Китайской республики и бронетанковые войска. Постепенно из локальной операции по овладению японской частью Шанхая бои превратились в грандиозное сражение, в котором решалась судьба первого этапа войны.
Алексей Пастухов. Битва за Шанхай. Часть. 2. «Чёрная суббота»: https://youtu.be/eS13Ri9ANvk
Алексей Пастухов. Битва за Шанхай. Часть. 1. «Чёрная суббота»: https://youtu.be/uAVk_X1oekE
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