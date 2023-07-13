Алексей Пастухов. Битва за Шанхай. Часть. 2. «Чёрная суббота»
Алексей Пастухов. Битва за Шанхай. Часть. 2. «Чёрная суббота».
С конца XIX в. Япония старалась завоевать для себя «жизненное пространство» на материке. Сначала внимание японских милитаристов привлекла близлежащая и совершенно беспомощная Корея. Затем, когда за Корею вступился ее сюзерен – Цинский Китай – Япония приняла вызов и, одержав победу в войне 1894–1895 гг., приобрела себе первую колонию, отторгнув ее у одряхлевшего цинского дракона – остров Тайвань. В 1905 г., после поражения в русско-японской войне, Россия уступила Японии права аренды на Квантунскую область и южную часть острова Сахалин. В 1910 г. была аннексирована Корея, в 1915 г. – захвачена база ВМФ Германской империи в Циндао. В 1931 г. в результате провокации была фактически захвачена Маньчжурия, где для соблюдения внешнеполитических приличий была создана марионеточная «империя» Маньчжоу-го. С каждым разом аппетиты японской военщины возрастали, военная агрессия стала основным методом решения всех политических задач для японского правительства.
7 июля 1937 г. произошел «инцидент на мосту Марко Поло» к югу от Пекина. Пропажа одного из японских солдат, участвовавших в ночных учениях, послужила поводом для начала нового натиска на Китай. Однако, вопреки ожиданиям, притязания Японии натолкнулись на решимость китайского руководства оказать вооруженное сопротивление. Успешно начавшаяся военная кампания на севере быстро завязла в бескрайних просторах Китая, поглощая отнюдь не бесконечные резервы японского командования.
Тогда японцы решили нанести второй удар, который бы позволил им скорейшим образом взять Нанкин и принудить Китай к капитуляции. Отправной точкой наступления был выбран Шанхай, где по условиям соглашения от 1932 г. постоянно находились японские войска и военные корабли.
8 августа 1937 г. произошел «инцидент Ояма», открытие «второго фронта» в новой японо-китайской войне стало неизбежным. На защиту «морских ворот в Китай» Чан Кайши стянул все доступные ему силы и средства – ВМФ и ВВС Китайской республики, а также элитные «германские дивизии».
Эта операция, явившая миру множество примеров мужества и военного профессионализма с обеих сторон, мало известна в России. Сегодня наш рассказ – о начале обороны Шанхая и трагедии, получившей в 1937 г. название «черной субботы».
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