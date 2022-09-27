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Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 3/II. Два века в составе империи

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Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 3/II. Два века в составе империи.
В 1683 г. островное государство Чжэнов пало под грузом внутренних противоречий и натиска со стороны маньчжурской династии Цин. И тут же среди элиты империи разгорелись споры — что делать с неожиданным приобретением.
Возобладало мнение, что остров следует оставить в составе империи, но не придавать ему особого значения, «законсервировав» его, дабы избежать превращения его в базу для пиратов.
В течение XVIII в. происходило постепенное врастание острова в общеимперскую систему, результатом которой стало грандиозное восстание под руководством Линь Шуанвэня и Чжуан Датяня (1787-1788), проходившее под антицинскими лозунгами.
В XIX в., когда мощь империи стала очевидно клониться к упадку, на остров обратили внимание колонизаторы — от англичан до пруссаков. Французы даже сделали недвусмысленную попытку овладеть островом в ходе франко-китайской войны 1884-1885 гг., но потерпели неудачу.
Ответом на эти действия «цивилизованных держав» стала первая цинская модернизация Тайваня. Как и другие реформы маньчжурской династии, она оказалась недостаточной и половинчатой.
К 1894 г. остров был преобразован в отдельную провинцию с 3,5 млн. жителей, динамично развивающимся сельским хозяйством, ориентированным на мировой и внутрикитайский рынок, мощной компрадорской прослойкой, сильными позициями тайных обществ и слабо развитой промышленностью и транспортом.
История освоения людьми острова Тайвань от первого заселения до конца шестнадцатого века.

Ссылка на книгу Сюсаку Эндо «Молчание»:
https://libreed.ru/molchanie.html
Ссылка на книгу Ф.А.Тодера:
https://www.abirus.ru/user/files/Eboo…

Предыдущие ролики Алексея Пастухова.

История Тайваня. Часть 1. Остров без хозяина:
https://youtu.be/PcwZWSTUupE
История Тайваня. Часть 2. Китайцы, испанцы, голландцы:
https://youtu.be/b84R5oLPhYo
“Встречь Солнцу”. Часть 1.
https://youtu.be/GUQIWCISlnw
“Встречь Солнцу”. Часть.2/1. “Амурские войны” (1649-1653):
https://youtu.be/rT26uksBMcM
«Встречь Солнцу». Часть. 2/2. «Амурские войны» (1654-1660):
https://youtu.be/VrAA7Ka4Neo
«Встречь Солнцу». Часть 3. Мирное освоение Амура» (1661-1684):
https://youtu.be/ZG96v-gucCQ
«Встречь Солнцу». Часть 4. Первая осада Албазина 1685г:
https://youtu.be/0O3oIID9b_c
«Встречь Солнцу». Часть 5. Вторая осада Албазина 1686-1689 гг.:
https://youtu.be/7iTGK4Hm6JA
Часть 6. Нерчинский договор 1689г. Дипломатия на грани войны:
https://youtu.be/lzGx057TXoM
«Тобол» — правда и вымысел:
https://youtu.be/gQut886fe7s

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ipqXQ1gzt0k
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