Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 4. Японо-Китайская война или «Буря года цзяу»
Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 4. Японо-Китайская война или «Буря года цзяу».
К 1894 г. противоречия между крупными колониальными державами в Азии накалились до предела. Но никто не решался начать большую войну. Все старались осуществить «пробу пера» на своих сателлитах. В результате обострившегося Корейского кризиса летом 1894 г. в войну вступили молодая капиталистическая держава — Япония, только за несколько недель до начала войны подписавшая договор о союзе с Англией, и империя Цин, претендовавшая после успешного подавления всех восстаний на своей территории, на восстановление своей роли в мировой политике.
Столкнулись не просто две державы — столкнулись два разных подхода к модернизации. В Японии были произведены довольно глубокие социально-экономические преобразования, на фундаменте которых строились новые вооруженные силы, а укрепившая свои позиции буржуазия просто требовала «маленькой победоносной войны». В Китае феодальная реакция жестоко подавила все выступления против маньчжурской династии и, обновив союз между китайской феодальной интеллигенцией и маньчжурским правящим кланом, приступила к строительству современной военной промышленности и активному заимствованию в области европейской военной техники.
Это были два разных подхода в условиях, когда обе воюющие страны считались полуколониальными. Какой из них оказался правильным и привел к полному освобождению от всякой политической зависимости, рассказывается в этой передаче.
Предыдущие ролики Алексея Пастухова.
История Тайваня. Часть 1. Остров без хозяина:
https://youtu.be/PcwZWSTUupE
История Тайваня. Часть 2. Китайцы, испанцы, голландцы:
https://youtu.be/b84R5oLPhYo
История Тайваня. Часть 3/I. Два века в составе империи:
https://youtu.be/HOlAx1zNeCg
История Тайваня. Часть 3/II. Два века в составе империи:
https://youtu.be/ipqXQ1gzt0k
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