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Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 5. Японская оккупация или «Остров непокорных»

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Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 5. Японская оккупация или «Остров непокорных».
Империя Цин потерпела тяжелое поражение. Но народ не счел себя побежденным — после официальной уступки острова Японии население возмутилось и объявило о своей независимости, провозгласив республику. Чтобы взять то, что причиталось ей по мирному договору, заключенному в Симоносэки 17 апреля 1895 г., Японии пришлось начать новую войну — войну за покорение Тайваня.

Предыдущие ролики Алексея Пастухова.
История Тайваня. Часть 1. Остров без хозяина:
https://youtu.be/PcwZWSTUupE
История Тайваня. Часть 2. Китайцы, испанцы, голландцы:
https://youtu.be/b84R5oLPhYo
История Тайваня. Часть 3/I. Два века в составе империи:
https://youtu.be/HOlAx1zNeCg
История Тайваня. Часть 3/II. Два века в составе империи:
https://youtu.be/ipqXQ1gzt0k
История Тайваня. Часть 4. Японо-Китайская война или «Буря года цзяу»:


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RRyQximAuSw
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