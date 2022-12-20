Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 5. Японская оккупация или «Остров непокорных»
Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 5. Японская оккупация или «Остров непокорных».
Империя Цин потерпела тяжелое поражение. Но народ не счел себя побежденным — после официальной уступки острова Японии население возмутилось и объявило о своей независимости, провозгласив республику. Чтобы взять то, что причиталось ей по мирному договору, заключенному в Симоносэки 17 апреля 1895 г., Японии пришлось начать новую войну — войну за покорение Тайваня.
Предыдущие ролики Алексея Пастухова.
История Тайваня. Часть 1. Остров без хозяина:
https://youtu.be/PcwZWSTUupE
История Тайваня. Часть 2. Китайцы, испанцы, голландцы:
https://youtu.be/b84R5oLPhYo
История Тайваня. Часть 3/I. Два века в составе империи:
https://youtu.be/HOlAx1zNeCg
История Тайваня. Часть 3/II. Два века в составе империи:
https://youtu.be/ipqXQ1gzt0k
История Тайваня. Часть 4. Японо-Китайская война или «Буря года цзяу»:
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