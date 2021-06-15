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Алексей Пастухов. “Встречь Солнцу”. Часть 2. Амурские войны (1640-1653).

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Алексей Пастухов. "Встречь Солнцу". Часть 2. Амурские войны (1640-1653).
В 1649 г. Ерофей Павлович Хабаров достиг Амура с отрядом, который насчитывал менее 70 человек. Долгожданная великая река была, наконец-то, найдена!
- Но были ли при этом решены поставленные перед отрядом задачи?
- Смог ли Хабаров привести местное население в русское подданство и закрепить русскую власть над новыми землями?
- Были ли при этом построены первые постоянные русские поселения, призванные служить – опорными пунктами для дальнейшей колонизации края?
- Обнаружили ли русские землепроходцы столь долго разыскиваемые серебряные прииски?
- Смог ли Хабаров установить контакт с полулегендарной страной Китай?
Обо этих и дальнейшие события вплоть до осени 1653 г., рассказывается в этой передаче.
Часть 1: https://youtu.be/GUQIWCISlnw

Книга "Очерки истории Российского дальнего востока": https://disk.yandex.ru/d/21GGQrKvUebffw

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rT26uksBMcM
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