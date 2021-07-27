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Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть. 2/2. «Амурские войны» (1654-1660).

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Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть. 2/2. «Амурские войны» (1654-1660).
В конце 1653 года, под конвоем Ерофей Павлович Хабаров покинул Амур, ушла обратно и московская рать во главе с Дмитрием Зиновьевым, к «князю Богдою» было направлено первое русское посольство, о котором наказывал еще в 1650 г. Хабарову якутский воевода Дмитрий Францбеков…
Наступил ли после всего этого долгожданный мир на земле Приамурья?
Дауры и дючеры навсегда запомнили «кровавую потеху» Хабарова, которой он предавался на великой реке Амур. И прощать пришельцев с севера они не собирались.
Кроме того, после неудачи под Ачанским городком в марте 1652 г. в дело всерьез включились маньчжуры — подобного афронта Небесная Династия потерпеть не могла.
Дальнейшие события вылились в 7 лет непрерывных походов, побед, поражений, дипломатических акций и навсегда изменили этнодемографическую ситуацию в землях Приамурья.
Обо всем этом пойдет речь в очередном ролике серии «Встречь Солнцу».

Предыдущие ролики Алексея Пастухова.
"Встречь Солнцу". Часть 1.
https://youtu.be/GUQIWCISlnw
"Встречь Солнцу". Часть.2/1. "Амурские войны" (1649-1653):
https://youtu.be/VrAA7Ka4Neo

Данные книги: Красноштанов Г. Б. «Ерофей Павлович Хабаров: документальное повествование», Хабаровск, изд-во Риотип, 2008. 744 с. с илл. ISBN: 978-5-88570-107-5.
Фрагмент отсканирован исследователем В. Трухиным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VrAA7Ka4Neo
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