«Незалежную» спасают переводы гнущих спины за границей украинских гастарбайтеров-заробитчан. По данным Национального банка Украины, только в 2021 году украинские трудовые мигранты перевели на родину рекордную сумму денег – 15 миллиардов долларов. Это почти на 3 миллиарда больше, чем в 2020 году.

В этом году 8,1 миллиарда поступили через официальный канал (в 2020-м – 7 млрд), а 6,8 миллиарда – посредством неофициальных переводов (в 2020-м году было 3,6 млрд), и последнюю сумму в Нацбанке могут считать лишь на основании слухов. По официальным переводам 4,04 миллиарда долларов работники отправили как зарплату, еще 4,09 млрд – как другие частные переводы на корреспондентские счета банков и через международные платежные системы.

По итогам трех кварталов 2021 года больше всего, 4,3 млрд долларов, поступило из Польши. В первую тройку вошли также США (1,1 млрд долл.) и Британия (0,8 млрд долл.). В результате денежные переводы украинских трудовых мигрантов – один из самых крупных источников поступления валюты в экономику.

В 2019 году они составляли 7,7% ВВП Украины, в 2018 году – 8,3% ВВП этой страны, т.е. не менее половины доходной части бюджета Украины.

На самом деле поступлений от заробитчан на Украину гораздо больше, поскольку в данных Нацбанка почему-то не указаны переводы, которые идут на Украину от тех украинцев (примерно, трех-четырех миллионов), которые работают в России. Наверное, их не принимают во внимание, как «подозрительные» деньги из «страны-агрессора», или по той причине, что после 2014 года их стали привозить в страну в основном наличными, что вообще учесть невозможно. Ведь если будешь систематически слать деньги «от агрессоров», то можно попасть под колпак СБУ и подставить своих родственников.

А суммы это немаленькие. Так в 2013 году, согласно данным Банка России, из нашей страны на Украину физическими лицами по всем системам денежных переводов было отправлено почти 3,5 млрд долларов. Поэтому, как пишет живущий в Греции украинский редактор сайта «Русские Афины» Павел Онойко, сумму в $15 миллиардов, озвученную Нацбанком Украины, можно смело увеличивать в 2 раза, что, соответственно увеличивает и её влияние на экономику страны, ВВП которой составляет $195 миллиардов, а доходная часть лишь немного превышает $40 миллиардов. Отсюда понятно, что именно за счет этих денег из-за рубежа от заробитчан и спасается сегодня стремительно беднеющая Украина.

«Правда такова: экономика Украины сейчас кое-как держится за счет экспорта рабочей силы — нашего главного национального достояния. Никаких других драйверов роста ВВП сейчас нет», – признает украинское издание «Главред».

После распада СССР Украину покинуло не менее 10 миллионов ее жителей, которые в поисках работы обосновались в странах Европы, в Канаде, США, других государствах и переводят оттуда деньги домой.

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины Элла Либанова сообщила, что в 2021 году за границей находились около 2,5-3 миллионов украинских работников. Но это – сильно заниженные официальные данные. Реально же за пределами «незалежной» находятся не менее 10 миллионов украинцев.

В поисках работы украинцы едут в разные страны Запада: в Канаду, Польшу, Италию, Чехию, Германию, США, Венгрию, Португалию. Усиливается миграционный поток из Украины в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Казахстан. При этом большинство украинских трудовых мигрантов по-прежнему выбирают Россию, хотя власти Украины это всячески скрывают. В основном люди покидают родные края из-за нищеты и неуверенности в завтрашнем дне.

Но если раньше украинцы выезжали на заработки на время, то теперь многие трудовые мигранты уезжают навсегда. Устроившись «за бугром», заробитчане постепенно перетягивают к себе своих родных, и уже целыми семьями покидают свою страну. Более того, процент молодежи, которая после учебы за границей хочет вернуться на историческую родину, стремится к нулю.

«Если такие темпы трудовой миграции будут сохраняться в ближайшие пять-десять лет, то последствия станут необратимыми для страны», – отмечает украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский. Результат такого массового выезда украинцев за границу – сокращение численности населения. Как свидетельствует Global Ekonomi Watch в обзоре за январь 2019 года, Украина занимает первое место в мире по потере трудовых ресурсов. ООН предполагают, что к 2050 году на Украине будут жить всего около 36 миллионов человек. В то время как во времена СССР население Украинской ССР превышало 51 миллион.

Но и оказавшись в Европе или в США, где сейчас обостряется кризис, украинцы оказываются в не менее тяжелом положении, чем у себя дома. Американская медиакомпания BuzzFeed News недавно провела анализ условий жизни и работы заробитчан в Германии – самой богатой стране в ЕС. Авторы статьи пообщались с трудовыми мигрантами с Украины и пришли к однозначному выводу:

«Украинских рабочих систематически обманом заставляют приехать в Германию и Польшу, где они живут и трудятся нередко в кошмарных условиях, порой сродни современному рабству. По рассказам мигрантов из Украины, им приходилось селиться в убогих жилищах и работать сверхурочно за небольшие деньги».

Главной героиней расследования BuzzFeed News стала украинка Анна, которой предложили работу в Берлине на шоколадной фабрике. Однако этим планам не суждено было сбыться. Вместо шоколадной фабрики в Берлине Анна попала в Гамбург на огромный логистический склад, в котором ей приходилось работать по 10 часов в день. Заробитчане рассказали журналистам множество подробностей: «Из зарплаты вычитали все, что можно, включая предоплату за «”бюрократические расходы”», стоимость ежемесячной аренды жилья и бензина для машины, которая отвозила мигрантов на работу. Вычитали даже стоимость специальных защитных ботинок, которые им проходилось носить. Две женщины рассказали, что из-за всех этих отчислений у них не хватало денег на еду. Они были вынуждены просить коллегу купить им хлеб. Кроме того, посредники шантажировали украинцев тем, что они нелегально пребывают в стране».

Жить украинцам приходилось в перенаселенном и полуразрушенном доме, где из всех примет цивилизации был только электрический чайник. Сама работа на складе больше всего походила на рабский труд.

Как рассказывает Анна, «…она упаковывала в коробки запчасти от автомобилей и выучила свои первые два слова на немецком: “наказание” и “быстрее”». По ее словам, они работали сменами по 10 часов, им практически не разрешали садиться или делать перерывы на перекус, угрожая урезать зарплату, из которой и так уже делали всевозможные вычеты в пользу разных посредников.

Эти деньги якобы шли на покрытие стоимости различных услуг: от оформления документов до перевозки рабочих в фургоне. Спустя два с половиной месяца Анна ушла ни с чем – наоборот, вся в долгах.

Польское издание Polityka поговорило с Мирославой Керик – социологом, специалистом по вопросам миграции и украинской диаспоры в Польше, директором Украинского дома в Варшаве. Картина жизни украинских трудовых мигрантов в Польше на фоне всеевропейского карантина и закрытия границ выглядит не менее радостной. Оказалось, что только добраться от Варшавы до украинской границы сейчас стоит в 4-5 раз дороже, чем пару месяцев назад.

«Жилье для людей скотское. Мужчины и женщины живут в одной комнате, дверей нет, просто занавеска тюлевая, кухня на 18 человек», – цитирует жалобу заробитчанина на работу в Польше издание «Обозреватель». Они передали украинца другой фирме уже в Польше, которая гарантировала достойные условия, однако вместо этого предоставила описанные в жалобе условия.

Многие украинцы постоянно ездят в Европу, особенно в Польшу, на сбор урожая. Как рассказал глава польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольд Богута, украинцы составляют основу рабочей силы на фермах, поскольку местные жители уезжают работать в Германию. Украинцам обещают «приличные» условия, в том числе бесплатное проживание по два-четыре человека в комнате, а на деле там оказывается по 10-20 соседей.

Сами заробитчане называют сбор урожая в Польше «рабским трудом за гроши». «За то количество корзин клубники, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой – даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков», – рассказала одна из бывших работниц.

«Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов», – посетовала другая уроженка Украины.

«Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться», – отмечает еще одна заробитчанка.

Исследование, проведенное агентством по трудоустройству EWL S.A, выявило проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, уезжающие на заработки в Польшу. Так, 31,9% респондентов заявили, что пережили «недружественное отношение по поводу своей национальности», 54,9% – что в Польше их «задирали» на национальной почве, 30,1% – что получали «сниженное вознаграждение» за работу.

Такая бездумная ориентация Киева на сотрудничество с Западом привела к краху ее прежде мощной промышленности и к тому, что теперь страна выживает лишь за счет рабского труда своих сограждан за границей. А долгожданный «безвиз» в ЕС стал всего лишь «пропуском» для работы батраками, сиделками, посудомойками и подсобными рабочими на стройках.





