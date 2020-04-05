Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2020
- 08:27 «И это не предел», — Кличко рассказал, сколько Киев теряет из-за карантина (ВИДЕО).
- 06:30 Банановая республика без бананов: Продажа украинской земли состоялась (ВИДЕО).
- 06:00 «Хорошая новость»: множество заробитчан вернулось на Украину и они уже не уедут (ВИДЕО).
- 02:30 Лукашенко дал рецепт окончания войны на Донбассе.
- 02:00 В МВФ выдвинули жёсткие условия предоставления Украине очередного транша.
- 00:30 На Украине резко выросло количество инфицированных коронавирусом.
- Вчера 21:10 Слабая власть подставляет всех нас.
- Вчера 20:28 ДНР: Зараженных COVID-19 готовы принимать в новом инфекционном отделении в Енакиево.
«И это не предел», — Кличко рассказал, сколько Киев теряет из-за карантина (ВИДЕО)
Из-за ограничительных мер в связи с карантином ежемесячные потери бюджета украинской столицы составляют 1,6 млрд долларов. Об этом рассказал мэр Виталий Кличко в украинском радиоэфире.
«Потери 1600 миллионов долларов. Мы посчитали заранее. Предварительно. Это не последняя цифра», — заявил он.
И всё же мэр Киева считает, что такие вынужденные непопулярные шаги, как остановка транспорта, бизнеса — это вопрос здоровья и жизни граждан, которые являются приоритетом для столичных властей.
Кличко отметил, что из-за эпидемии коронавируса убытки несет не только Украина, но и другие страны, к примеру в США финансовые потери исчисляются триллионами долларов. И речь идет о еще большем финансовом кризисе, чем после Второй мировой войны.
По словам мэра, нет сомнений, что будет недовыполнение бюджета Киева, но город не должен останавливаться в своем развитии.
Как сообщала «Русская Весна», с 6 апреля ужесточают карантинные меры — обязательное ношение масок при появлении в общественных местах, контроль автомобилей на КПП при въезде в город.
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На видео с 26:27
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Банановая республика без бананов: Продажа украинской земли состоялась (ВИДЕО)
Чтобы Украине получить финансовую помощь от МВФ, ей нужно было выполнить два важных условия: снять мораторий на продажу земли и принять так называемый «анти-Коломойский» закон о запрете реприватизации «ПриватБанка».
Однако, по мнению журналиста Армена Гаспаряна, те вливания, которые сделает МВФ, не приведут к долгожданному росту украинской экономики. Потому что коррупции в стране стало ещё больше.
«Судя по быстро растущим аппетитам, в том числе и депутатов Верховной Рады. Потому что если даже приходится финансово стимулировать спикера парламента пана Разумкова, то, согласитесь, это говорит о многом», — сказал Гаспарян в интервью, добавив, что «никакой идейности там в общем нет».
«Я просто боюсь, что произойдёт дальнейшее падение. То есть из промышленно-аграрной державы Украина за последние шесть лет сделала значительный крен в сторону аграрности. А теперь в результате вот этого «вселенского дерибана» может возникнуть вопрос о том, будет ли она, условно, аграрной? Потому что появится, условно, иностранный владелец, которому без разницы будет эта земля, он там возьмёт и построит условный Диснейлэнд», — отметил он.
Гаспарян подчеркнул, что «г-н Зеленский много чего заявлял» и в частности о том, что «поскольку закон достаточно тяжёлый и непопулярный, то его надо вывести на референдум».
«Ну и чего? Сколько времени прошло с того момента, когда г-н Зеленский сказал, что он это обязательно вынесет на референдум и тем, как проголосовала Верховная Рада? Это первое. И второе, простите меня, пожалуйста, как вы собираетесь это выводить на референдум, если закона о референдуме на Украине нет, потому что предыдущая Верховная Рада по указанию Порошенко отменила закон о референдуме. Чтобы ещё кто-нибудь не “свинтил” из “бананового рая” вслед за Крымом и Донбассом! То есть, сначала надо тогда закон принять о референдуме! А пока вот эти троглодиты это всё сделают, уже отличнейшим образом всё это будет сбагрено иностранцам!» — добавил он.
Журналист также обратил внимание на недавнее заявление украинского депутата Никиты Потураева, который сказал, что сейчас «гектар земли стоит условно две с половиной тысячи евро, а пройдет немного времени и он будет стоить пять тысяч».
«Извините, пожалуйста, а валюта какая на Украине сейчас? Евро? Что-то я не помню в какой день их включили в так называемому “еврозону”. Если вы рассчитываете на то, что вы продаёте землю “громадянам з гiднiстю” (перевод с украинского — “гражданам с достоинством” — прим. РВ), то почему в евро? Тогда в гривнах надо!» — заметил Гаспарян.
В случае с украинской экономикой — дефолт был бы попыткой «обнулиться». Вот только, как сказал Гаспарян, «обнулять нечего». И Зеленский это понимает.
«Я посмотрел его выступление в Верховной Раде. Вы знаете, это вообще очень тяжело было смотреть, потому что я видел безумно, абсолютно безумно уставшего от этого всего человека, который уже, наверное, не тешит себя вообще никакими иллюзиями. Он пытается хоть каким-то образом сохранить это корабль на плаву, но те меры, которые предпринимаются — они ни к чему позитивному не приведут.
Потому что кредит вам придётся возвращать, а земля уже будет продана. Отлично, а с чем тогда вы остаётесь тогда возникает вопрос? Что здесь надо понимать? На кредитах, когда вы берёте чужое, отдавать приходится своё, а земля — это ваше и вы её уже отдали. Что потом? “Банановая республика”? Была она и сейчас “банановая”. Только она будет “банановой республикой без бананов”. Ну мне очень огорчительна вообще подобная перспектива для Украины. Очень огорчительна…», — сказал Армен Гаспарян.
Как сообщала «Русская Весна», в минувший вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за закон о продаже земли, на принятии которого настаивал Международный валютный фонд.
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«Хорошая новость»: множество заробитчан вернулось на Украину и они уже не уедут (ВИДЕО)
Сотни тысяч украинских заробитчан больше не смогут работать за границей. Но зато смогут остаться и трудиться в своей стране.
О том, чем это может обернуться для украинцев, привыкших к европейским деньгам, и всей украинской экономики, рассказала киевский журналист Олеся Медведева.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, то, что столько людей вернулось на родину, — «это хорошая новость, пусть и не при самых приятных обстоятельствах».
«Рано или поздно коронавирус пройдёт и карантин завершится. Считаю важным сделать всё и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и ваши навыки! Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительный миллион рабочих мест.
Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы большого строительства. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создаст новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы — и те, кто работал здесь, и те, кто вернулись из-за границы — вместе строили Украину», — с такой речью обратился к своим соотечественникам Зеленский.
Как заметила Медведева, на первый взгляд, его слова кажутся «фантастикой».
«Действительно фантастическим выглядит поручение украинскому правительству создать миллионы рабочих мест в условиях кризиса украинской экономики, тотального карантина и полной остановки многих секторов нашей экономики.
«Тем не менее, он (Зеленский — прим. РВ) акцентирует внимание на том, что проекты инфраструктурные — проекты по строительству будут продолжаться, и предлагает этим людям, которые останутся без работы, — принять участие в этих проектах. Работать на стройках, скажем так», — сказала Медведева.
Может быть, конечно. Но здесь, по мнению журналистки, «не учтён очень важный фактор».
«После того как карантин закончится (когда он закончится, в какой форме он закончится и закончится ли), очень много людей потеряют бизнес и останутся без работы. И те, которые и до этого проживали в Украине на постоянной основе, — им тоже нужно будет где-то работать и где-то зарабатывать деньги. Внимание, вопрос: где?» — поинтересовалась блогер.
До начала всей этой истории с коронавирусом треть украинцев проживала и работала в Польше. Теперь они жалуются на существенные ограничения либо же полную потерю работы на польской территории. И их ни много ни мало — 4 миллиона человек.
«Рано или поздно карантин закончится, но заробитчанам в этот раз придётся несладко. Раньше как это было? Не нравится в этой стране? Взял, поехал в другую. Выбрал там Россию, Польшу, Венгрию, кто-то поехал в Германию и так дальше. Если приложить усилия и заплатить определённую сумму денег, то можно, в принципе, выехать на работу в любую почти страну.
Но теперь ситуация изменилась. И будет меняться в том числе мировая экономика и отношение стран к своим границам и к её пересечению гражданами других стран, особенно не вхожими в Евросоюз, если говорить о Европе», — сказала Медведева.
Украинский экономист Олег Устенко, который также является советником Зеленского, в интервью «Стране.ua» отметил, что «на фоне кризиса мировой экономики и проблем с коронавирусом в стране резко расширяется дефицит государственного бюджета».
Он пояснил, что «когда экономика падает — доходы бюджета уменьшаются, расходы — увеличиваются, а особенно на здравоохранение и социальную поддержку населения, включая тех бывших заробитчан, которые вернулись в страну». Устенко считает, что «они больше никогда не уедут за её пределы». И более того, это может стать источником социального напряжения в стране.
«Во всех странах, которые поразил коронавирус, действительно часть бизнесов потеряла свою доходность: обанкротились многие фирмы, люди остались без работы — граждане тех стран. И им после окончания этого карантина, после завершения эпидемии, дай-то Бог, скорее нужно будет искать какую-то работу. Возможно, некоторые страны действительно будут стимулировать свой внутренний бизнес и трудоустраивать именно своих граждан, а не брать каких-то других из других стран.
Но что здесь самое главное, то, что заробитчане сейчас возвращаются в Украину и потом не смогут никуда уехать. Так как другие государства закрыли границы! Это вообще тектонический какой-то сдвиг в жизни нашей страны, и непонятно, когда они эти границы откроют», — прокомментировала блогер.
Медведева добавила, что Украине деньги нужно вкладывать в поддержку собственного производства, а «особенно того, которое заменит стране импорт, чтобы та больше производила и меньше импортировала».
«Тогда будут и рабочие места, и нормальная позиция страны на мировом рынке, и без кредитов МВФ. Но для этого нужно думать своей головой, а не просто тупо выполнять указания фонда или же американского посольства. Чем сейчас, к сожалению, занимаются наши власти. Надо о своей стране думать!» — подчеркнула она.
Как сообщала «Русская Весна», одесский журналист Юрий Ткачёв рассказал о капитуляции Владимира Зеленского перед Западом и МВФ и утрате возможности для Украины выбраться из долговой ямы, куда её старательно загоняли в последние годы.
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Лукашенко дал рецепт окончания войны на Донбассе
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир 24». Среди прочих актуальных тем корреспондент Владимир Перцов также поднял вопрос о ситуации на Донбассе. Ответ белорусского лидера поражает цинизмом.
Перцов поинтересовался мнением Лукашенко по поводу того, при каких условиях стороны конфликта могут договориться и что может привести к прекращению конфликта «на востоке Украины».
Вначале президент Белоруссии отметил, что в данный момент это уже будет сложно сделать, потому что для этого необходимо сплотиться украинской элите.
Сплотиться и осознать, «что Украина — это вот эта граница, и войны не должно быть, сделать все, чтобы не было этой войны».
«Знаете, может, где-то пойти на, казалось бы, для кого-то — националистически настроенных людей в Украине — непопулярные шаги», — озвучил свой рецепт Лукашенко и далее пояснил, какие непопулярные шаги он имеет в виду.
По его мнению, такими шагами должно стать проведение выборов и выход на границу с Россией.
«Провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией. Чтобы это была украинская граница, эти 400 километров», — уточнил глава белорусского государства, видимо, имея в виду соблюдение очередности выполнения Минских соглашений.
Он добавил, что разобщённой украинской элите нужно наконец определиться с приоритетами, будут ли они восстанавливать границы государства или предпочтут вариант «не пойдём, не будем делать».
При этом Лукашенко отметил, что, восстановив целостность Донбасса «после каких-то выборов», Украине уже потом можно будет решать вопросы с «памятью» населения.
«Мы забыли, что такое война — с немцами сотрудничаем. Хотя кто мог подумать в 45-м, что мы с ними вообще будем разговаривать? Никто. Память такая человеческая — все зарубцевалось. Здесь тоже зарубцуется, но в этом направлении, исходя из опыта человеческого, надо двигаться. Восстановив границы, потом будут решаться эти вопросы», — заявил Александр Григорьевич.
Непонятно каким образом, он связал «возвращение украинской власти на Донбассе» с Победой над фашистами. К тому же Лукашенко как-то упустил тот момент, что с 45 года происходило с нацистами и немцами за их преступления против человечности и что сегодня эти преступления совершают не Народные Республики.
В завершение своих рассуждений, президент Белоруссии пожалел своего украинского коллегу Зеленского, которого сметут, если тот согласится на выполнение Минских соглашений. Впрочем, он обратил внимание на то, что это украинский конфликт.
«То есть надо вот им, прежде всего, определиться, украинцам, потому что война на их территории. Можно обвинять Россию сколько угодно, и если Россия хоть как-то в этом направлении делает шаги, надо двигаться в направлении решения этого вопроса.
И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла этот вопрос и не отмахнулась вообще, а ведет на эту тему диалог», — резюмировал Лукашенко.
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В МВФ выдвинули жёсткие условия предоставления Украине очередного транша
Международный валютный фонд (МВФ), который недавно констатировал остановку мировой экономики, ожидает принятия Верховной Радой «антиколомойского закона» и нового бюджета.
Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана.
Представитель фонда отметил, что в МВФ рады тому, что закон об усилении основ реструктуризации банков прошел первое чтение в украинском парламенте, и ожидают его окончательного принятия.
«Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие Covid-19», — заявил Люнгман.
Также представитель фонда призвал украинские власти не прекращать сотрудничество со Всемирным банком для эффективного внедрения рынка земли в стране.
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На Украине резко выросло количество инфицированных коронавирусом
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев Covid-19.
Таким образом, прирост количества заболевших за последние 12 часов диагноз составил 129 человек.
Всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано 32 летальных исхода от Covid-19. Иначе говоря, за сутки умерло еще четыре человека — только утром сообщалось о 28 леталных исходах.
«Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием патологии были сопутствующие заболевания», — отмечают медики.
Кроме того, сообщается, что 25 человек уже выписаны — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Это на два человека больше, чем было утром.
При этом в мире (по данным на субботу 4 апреля) Covid-19 заразились 1 094 099 человек, скончались 58 756.
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Слабая власть подставляет всех нас
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ДНР: Зараженных COVID-19 готовы принимать в новом инфекционном отделении в Енакиево
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Какая одухотворённая и умная рожа у него… Несмотря на то, что по ней столько раз били кулаками…
За сутки на территорию Украины, после так называемого закрытия границ, вернулись 11 тысяч наших граждан. Сегодня утром очередей на пунктах пропуска очередей не наблюдается.
Для аналитиков предлагаю видео укрофашисткого сайта Студия Запад.
Путин запускает распад России.
https://www.youtube.com/watch?v=DTRzyZ2ZoNk
Это не для аналитиков,для балбесов. Такое впечатление что сегодня Украина-одна большая секта. Секта упырей и идиотов. Или два в одном.