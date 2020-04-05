Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2020

Чтобы Украине получить финансовую помощь от МВФ, ей нужно было выполнить два важных условия: снять мораторий на продажу земли и принять так называемый «анти-Коломойский» закон о запрете реприватизации «ПриватБанка».

Однако, по мнению журналиста Армена Гаспаряна, те вливания, которые сделает МВФ, не приведут к долгожданному росту украинской экономики. Потому что коррупции в стране стало ещё больше.

«Судя по быстро растущим аппетитам, в том числе и депутатов Верховной Рады. Потому что если даже приходится финансово стимулировать спикера парламента пана Разумкова, то, согласитесь, это говорит о многом», — сказал Гаспарян в интервью, добавив, что «никакой идейности там в общем нет».

«Я просто боюсь, что произойдёт дальнейшее падение. То есть из промышленно-аграрной державы Украина за последние шесть лет сделала значительный крен в сторону аграрности. А теперь в результате вот этого «вселенского дерибана» может возникнуть вопрос о том, будет ли она, условно, аграрной? Потому что появится, условно, иностранный владелец, которому без разницы будет эта земля, он там возьмёт и построит условный Диснейлэнд», — отметил он.

Гаспарян подчеркнул, что «г-н Зеленский много чего заявлял» и в частности о том, что «поскольку закон достаточно тяжёлый и непопулярный, то его надо вывести на референдум».

«Ну и чего? Сколько времени прошло с того момента, когда г-н Зеленский сказал, что он это обязательно вынесет на референдум и тем, как проголосовала Верховная Рада? Это первое. И второе, простите меня, пожалуйста, как вы собираетесь это выводить на референдум, если закона о референдуме на Украине нет, потому что предыдущая Верховная Рада по указанию Порошенко отменила закон о референдуме. Чтобы ещё кто-нибудь не “свинтил” из “бананового рая” вслед за Крымом и Донбассом! То есть, сначала надо тогда закон принять о референдуме! А пока вот эти троглодиты это всё сделают, уже отличнейшим образом всё это будет сбагрено иностранцам!» — добавил он.

Журналист также обратил внимание на недавнее заявление украинского депутата Никиты Потураева, который сказал, что сейчас «гектар земли стоит условно две с половиной тысячи евро, а пройдет немного времени и он будет стоить пять тысяч».

«Извините, пожалуйста, а валюта какая на Украине сейчас? Евро? Что-то я не помню в какой день их включили в так называемому “еврозону”. Если вы рассчитываете на то, что вы продаёте землю “громадянам з гiднiстю” (перевод с украинского — “гражданам с достоинством” — прим. РВ), то почему в евро? Тогда в гривнах надо!» — заметил Гаспарян.

В случае с украинской экономикой — дефолт был бы попыткой «обнулиться». Вот только, как сказал Гаспарян, «обнулять нечего». И Зеленский это понимает.

«Я посмотрел его выступление в Верховной Раде. Вы знаете, это вообще очень тяжело было смотреть, потому что я видел безумно, абсолютно безумно уставшего от этого всего человека, который уже, наверное, не тешит себя вообще никакими иллюзиями. Он пытается хоть каким-то образом сохранить это корабль на плаву, но те меры, которые предпринимаются — они ни к чему позитивному не приведут.

Потому что кредит вам придётся возвращать, а земля уже будет продана. Отлично, а с чем тогда вы остаётесь тогда возникает вопрос? Что здесь надо понимать? На кредитах, когда вы берёте чужое, отдавать приходится своё, а земля — это ваше и вы её уже отдали. Что потом? “Банановая республика”? Была она и сейчас “банановая”. Только она будет “банановой республикой без бананов”. Ну мне очень огорчительна вообще подобная перспектива для Украины. Очень огорчительна…», — сказал Армен Гаспарян.

Как сообщала «Русская Весна», в минувший вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за закон о продаже земли, на принятии которого настаивал Международный валютный фонд.

Читайте также: Полиция застрелила подростка, игравшего на балконе во время комендантского часа, введённого из-за коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)