Сразу поясню, что рассматривать мы будем строительную отрасль России, где ваш покорный слуга имеет честь работать . Я утверждаю, что анализ, проведенный на базе именно этой отрасли, несмотря на то, что провести таковой во всех остальных я не имею возможности, всё же будет представительным. Доказываю. Во-первых, здесь наличествуют как окладная, так и сдельная формы оплаты труда. Во-вторых, заробитчанами, занятыми в строительстве, представлены все возрастные категории, простите за тавтологию, трудоспособного возраста. Я утверждал и буду утверждать, что выводы, отраженные в этой статье, можно смело экстраполировать на все остальные отрасли, где заняты гастарбайтеры из Белоруссии и Украины.



Мало того, российские эксперты и ученые-социологи полагают, что и значительная доля всего населения двух славянских республик также хорошо относятся к России. Эту мысль высказывал на портале «Украина.ру» Олег Неменский, а на канале «Политическая Россия» ― Дмитрий Абзалов, который утверждает, что большинство белорусов, проживающих на территории бывшей БССР, хорошо относятся к России.



Также следует напомнить читателю об ошибочном суждении многих российских экспертов, которое гласит, что чем будет выше экономическая привлекательность России, тем лояльнее заробитчане будут относиться к нашей стране. Это далеко не так.



С Неменским на эту тему неоднократно полемизировал Ищенко, доказывая при помощи результатов социологических опросов, проведенных на Украине, ошибочность выводов российского экспертного сообщества. Ростислав Владимирович, на мой взгляд, очень точно определил, что на Украине к России хорошо относятся примерно процентов двадцать пять-тридцать (это в лучшем случае), а в Белоруссии этот процент не превышает сорока.

Приведу простой пример. Большинство граждан Украины, согласно опросам, около 78 процентов, выступают за мир на Донбассе. Однако 62 процента из общей массы опрошенных выступают за мир на украинских условиях. То есть за военное решение вопроса, где победителем будет, конечно, Украина, а Донбасс и Россия ― проигравшими. И никак иначе.



А дальше будет точно такая же «пэрэмога» с возвратом Крыма. Конечно, желательно, чтобы москали позорно сдались, преклонив колени в покаянной позе перед украинскими «воинами света», но если надо, то «великая и могучая» Украина в считанные секунды наголову разобьет российскую группировку в Крыму. Кто не верит, посмотрите УкрТВ, там такие тезисы даже на условно оппозиционных каналах последние три недели смакуют.

В Белоруссии тоже ситуация не радужная. Там и изначально населения было не так много. Еще совсем недавно, на момент развала СССР, их было двенадцать миллионов человек.



На сегодняшний момент, согласно официальной информации, их более девяти ― 9 408 400, если быть точным. Однако ваш ехидный покорный слуга утверждает, что чуть больше восьми с половиной.



Как это получилось? А сложите официальное число избирателей (6 844 932 по данным ЦИК Белоруссии) с числом несовершеннолетних детей (1 741 800 по данным Национального статистического комитета Белоруссии). Вуаля, какая же разница в цифрах! Это что получается, в Белоруссии около миллиона человек поражено в правах и не имеет права голосовать?



Да нет же. Я в одной из своих статей уже наглядно показывал, как белорусскую власть можно поймать на вранье при помощи белорусской же статистики. Мало того, я и в цифру в восемь с половиной слабо верю, поскольку белорусская власть использует практику своих украинских братьев по разуму: некоторых белорусов, проживающих в России и имеющих российское гражданство, но иногда посещающих Белоруссию, продолжают считать гражданами Белоруссии.





Вернемся к самому больному для белорусского руководства после экономики вопросу ― убыли населения. Конечно, естественная убыль населения имеет место быть, но все же куда переехало большинство белорусов?



Правильно, в Россию. Не зря некоторые наши эксперты твердят о том, что руководство Белоруссии считает Россию своим внешним политическим конкурентом, а никак не союзником. К этому самому конкуренту переехала на ПМЖ чуть ли не треть населения, причем львиная доля перебралась в последние двенадцать лет ― в период с 2008 по 2020 год.



Из этого можем сделать вывод, что большинство белорусов, считающих себя русскими, уже переехало в Россию и приняло российское гражданство.



Наложите на это искусственно насаждаемое литвинство, оголтелую антироссийскую пропаганду, свободную работу польских и прибалтийских НКО при абсолютно зачищенном пророссийском секторе, лютую зависть и ненависть хуторянско-колхозного белорусского руководства ко всему российскому и России в целом, а также заботливо взращиваемую белорусскими евроинтеграторами антироссийски настроенную молодежь.



Ну и где, спрашивается, предпосылки для того, чтобы большинство населения из оставшихся восьми (это еще вопрос) миллионов хорошо относилось к России? Их нет. Большинство граждан Белоруссии, хорошо относящееся к России, существует только в ошибочных суждениях российского экспертного и академического сообществ. Я полностью согласен с Ищенко: хорошо относятся к России сорок процентов, и это в лучшем случае. Причем представлена эта прослойка людьми зрелого и совсем преклонного возраста, которые на улицах с плакатами бегать не будут.

Могу привести интересный пример уже из личной практики. Помните скандал с вагнеровцами в Белоруссии? Как же у нас на участке радовались многие украинские заробитчане, прямо-таки гордились, что «избушка (СБУ) наконец-то показала москалям свою силу». При этом никто из них не хотел вспоминать, что операция, целью который было похищение и вывоз на территорию Украины российских граждан, провалилась. Главное, что показали!



И уж точно никто из этих дурней не хотел думать о последствиях. Ведь одним из вероятных ответов на массовое похищение российских граждан другим государством (не террористами и бандитами, а государством) было вынужденное и обоснованное объявление войны Украине с катастрофическими последствиями для украинской государственности. Но «то такое…», как говорят в Одессе.

Вот вам и белорусская иллюстрация. Недавно Лукашенко приезжал к Путину в Сочи. Поговорили, договорились о помощи в размере полутора миллиарда долларов для Белоруссии. И вот Лукашенко отбыл восвояси, и что? Мы опять видим попытки водить Россию за нос и непрекращающееся стремление договориться с Западом.



Другое дело, что европейские недалекие тугодумы загоняют бульбогетмана в довольно узкий коридор, но явные попытки реанимировать политику «багатовэкторности» налицо. И как к этому относятся белорусы? Спросил белорусских заробитчан и в большинстве случаев услышал примерно это: «Да молодец! Поехал, уболтал, денег для державы “пробил”, и дальше гнет свою линию. Умеет же! Если что не так, еще раз съездит, еще денег “пробьет”».



Извините, дорогие читатели, у меня другой реакции для вас нет. По-другому отвечали только те, кто подал на гражданство, но об этом ниже. И все мои попытки объяснить белорусским гастарбайтерам, что «если что не так», то эти деньги могут оказаться последними для Лукашенко, натыкались на стену из смешков и фырканий.

Но вернемся к главной теме. Как же все-таки подразделяются заробитчане в строительной отрасли России? А подразделяются они на две совершенно разные категории.

Первая: высокооплачиваемые специалисты на сдельной форме оплаты труда. Это монтажники металлоконструкций (получают бригадно за каждую тонну смонтированных конструкций), монолитчики (получают бригадно за каждый кубометр возведенных железобетонных монолитных конструкций), крановщики (получают сдельно за каждый подъем крана) и так далее. Возрастные категории здесь самые разные. Я встречал от девятнадцати до пятидесяти семи лет.

Вторая категория: специалисты на окладе. Это мастера, прорабы, редко ― начальники участка, геодезисты, электрики, механики и крайне редко ― главные механики. Это более молодая категория относительно первой и более квалифицированная. Многие из них уже успели по нескольку раз повысить в России квалификацию и, что называется, «обросли корочками». Старше сорока четырех лет я никого не встречал.

Как читатель уже догадался, подают на гражданство, как правило, заробитчане из второй категории. Этот факт полностью противоречит убеждениям российских экспертов о том, что, чем выше экономическая привлекательность России, тем лучше население бывших союзных республик будет относиться к РФ.



Ведь у заробитчан из первой категории месячный заработок всегда переваливает за сто тысяч рублей, если ничего экстренного не произошло (к примеру, погода работать не давала или поставщики с доставкой материала сильно затягивали и так далее).



А у специалистов из второй категории, которые на окладе, средний месячный заработок равен примерно семидесяти-восьмидесяти тысячам рублей, не выше. Но именно эта категория заробитчан является основным «поставщиком» новых граждан для нашего государства. Как вам такое, господа гении российской академической мысли и титаны социологии?

Теперь разберем причины, почему же люди из первой категории не хотят стать гражданами Российской Федерации.

Причина первая ― лютая ненависть к России. Да-да, несмотря на высокие заработки в «разваливающейся Рашке» и те возможности, что предоставляет им «Мордор» во главе с Темнейшим, они нашу страну ненавидят. Я уже писал об этом статью в мае, она называется «На прежних рубежах».



Я напомню читателю, что заробитчане из первой категории, самой высокооплачиваемой, в большинстве своем поддержали Евромайдан в 2013 году. Они и сейчас гордо об этом заявляют. Эти заробитчане из первой категории, возвращаясь на Родину, на Украину или в Белоруссию, рассказывают местному населению сказки о том, что «в России за МКАДом все плохо, бабло только в Москве, да и вообще Россия скоро развалится».



Интересно, как этот факт будут опровергать или объяснять наши прекраснодушные ученые из академических кругов? Было бы интересно посмотреть и послушать.

Причина вторая: состоявшийся личный социальный статус. Я об этой весьма занятной и для меня необычной, но довольно распространенной среди заробитчан причине узнал от одного относительно молодого монолитчика из Запорожской области. Ему 32 года, работает в России он девятый год подряд, но на гражданство никогда не подаст.



Вот что он мне поведал (лексика нисколько не изменена): «Понимаешь, Анатоль, ну здеся я хто? Один из многих, тута таких полно. А у себя в Запорижжи (живет не в областном центре, а где-то в районе) я первый парень на деревне, уважаемый человек. Каждые три-четыре месяца привожу пару сто пятьдесят ― сто семьдесят тысяч гривен в семью. Живем в своем доме, отец работает, мать уже на пенсии, а жена у меня, у одного из немногих в нашем селе, вообще не работает, под присмотром моих родителей двух наших деток воспитывает, дома сидит. Владелец нашего местного сельского магазинчика, если надо немного деньжат подзанять на покупку товара, первым делом не в банк ― к нам в хату бежит. Отношение в селе к нашей семье особое ― мы уважаемые люди. А здеся такого уже не будет».

Причина третья ― злорадное ожидание всероссийского апокалипсиса. Многие из заробитчан первой категории всерьез полагают, что России «скоро капец», поэтому (точная цитата) «весь этот путинский балаган с большими стройками скоро закончится». Ну а раз закончится, то и нечего сюда переезжать.



К тому же, как всем известно, Украина (или Белоруссия) скоро станут европейскими локомотивами и супердержавами мирового значения. А поэтому, пока есть возможность, нужно зарабатывать в России и ждать ее развала, после которого потекут по Украине и Белоруссии молочные реки и вырастут кисельные берега.



Я думаю, пояснения так же излишни, как и попытки некоторых моих коллег объяснить свидомым бабуинам, что Россия разваливаться не собирается от слова «совсем».

А теперь разберем причины, по которым заробитчане из второй категории стремятся стать гражданами России.

Причина первая: культурный код и ностальгия (даже среди совсем молодых) по уже несуществующей большой и великой империи. Для одних это СССР, для других ― Российская империя. Но есть одно общее и объединяющее: многие заробитчане второй категории не мыслят себя без ассоциирования с Великой Русской Культурой. Они не мыслят само свое существование без нашей литературы, кинематографа, телевидения, а самое главное ― русского языка.



Не на последнем месте стоит и вера, многие из подающих на российское гражданство ― реально воцерковленные люди, несмотря на то что их средний возраст гораздо меньше моего. Отдельно стоит упомянуть и отношение к Великой Победе и в целом к Великой Отечественной войне. Заробитчане, желающие стать гражданами России, не воспринимают лозунги и идеи бандеровцев и змагаров. Для них, как и для нас, они преступники и коллаборационисты.

Причина вторая ― меркантильная. Да, и такие люди есть, мало того, они и должны быть, и от себя добавлю, что меркантилистов значительно больше, чем идейных. И это нормально.



Правда, вопреки суждениям и прогнозам наших ученых-социологов, никак не желающих после почти семи лет безграничной веры в собственные ошибочные суждения все же признать их ошибочными, эти самые заробитчане-меркантилисты образовались не в первой, самой высокооплачиваемой категории, а во второй.



Эти меркантилисты верят, что в России у них есть будущее, а на Украине ― нет. И попробуй с ними поспорь. Главный аргумент ― на Украине почти невозможно найти постоянную работу с окладом в двадцать пять тысяч гривен, при которой предприятие обеспечивает тебя ежедневным трехразовым питанием, платит за тебя налоги и отправляет тебя на курсы повышения квалификации за свой счет.



Поспорь с ними о том, что, к примеру, в России не надо на каждый чих врача совать ему стогривневую купюру в руку, если у тебя есть полис. Не надо волноваться за свои деньги, хранящиеся в Сбербанке, он завтра точно не лопнет и никакой Коломойский из него ваши кровные никуда не выведет, можно спокойно копить. Наши тарифы на коммуналку и цены на продукты кажутся им смешными.



Это в великих украинских легендах, транслируемых из всех утюгов нэньки, на Украине до сих пор «одни из самых низких цен на продукты на территории СНГ». Сей факт давно почил в бозе. Украинцы уже шестой год подряд львиную долю заработка отваливают на коммуналку и продукты, о накоплениях вообще говорить не приходится.



Попробуйте с ними поспорить о качестве образования в школах. Да, разные западные «новшества», которыми успели заразить нашу систему образования разнообразные «новаторы» в девяностые и нулевые, необходимо искоренять, но по сравнению с украинским образованием это небо и земля. Не говоря уже о том, что наши родители давно уже не скидываются на ремонт кухни или кровли школы, как это делают на Украине.



А потом местные чинуши благополучно записывают этот добровольно-принудительный родительский ремонт в заслугу местной муниципальной администрации или местной ячейки партии «Слуга народа», как это произошло в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях летом этого года.



Повторюсь еще раз, никакие споры заробитчан-меркантилистов не разубедят, они уверены, что в России у них и их детей есть будущее. На базе элементарного сравнения доступности российской и украинской систем и программ ипотечного кредитования они любому «заукраинцу» быстро обоснуют «почем в Одессе рубероид».

Итак, кто же переезжает на ПМЖ в Россию? Отвечаю: в основном квалифицированные специалисты узкого профиля со средним или высшим образованием либо молодые люди, которые впоследствии таковыми станут.



Это ответ тем, кто вечно вопит о том, что «в России нет внятной политики в отношении Украины и Белоруссии».



В 2014–2015 годы Россия вывозила из страны победившего Майдана авиастроителей, корабелов, металлургов и машиностроителей.



Сейчас массово выезжают люди, которые будут заняты в сфере капитального, промышленного и дорожного строительства. Но эта негативная тенденция ничему не научила свиноподобную украинскую недоэлиту, которая, как сейчас шутят, всегда арахамила, арахамит и будет арахамить. В добрый путь, свидомиты, как говорится, целую ваши мысли.



Запрещаете преподавать на русском языке в школах? Нам не помешают преподаватели русского языка и литературы в наших школах. Ограничиваете публикации и эфирные показы на русском языке? Флаг вам в руки, барабан на шею. Нам не помешают русскоязычные лояльные России журналисты, публицисты и эксперты. А также некоторые ваши профессора и кандидаты наук. Запрещаете врачам и младшему медперсоналу обращаться к пациентам на русском языке? Сказочные долбоящеры! Нам как раз не помешают квалифицированные врачи и медсестры. Так держать, шароварники!

Что же в итоге? А в итоге имеем европейский гигантский пылесос, подключенный к западным границам Украины и Белоруссии, что высасывает дешевую неквалифицированную рабочую силу в страны, населенные исключительно эльфами. Там они трудятся в прачечных, парикмахерских, на фруктовых полях и в других сферах исключительно «демократических эльфийских индивидуальных услуг».



Также имеем российский, еще более гигантский пылесос, подключенный к восточным границам гордых лимитрофных стран, что высасывает примерно в три раза больше квалифицированной рабочей силы в «тоталитарный Мордор», населенный свирепыми «урук-хаями».



Далее рабочая сила приобретает «мордорское» гражданство и работает в основном по специальности в реальном секторе «мобилизационной авторитарной и отсталой» экономики.



Но, что еще более страшно, эти специалисты впоследствии вывозят в «степи Орды» своих детей и супругов. Налицо массовый отток квалифицированного, трудоспособного и репродуктивного населения с детьми на ПМЖ в другую страну, где они в интересах этой самой страны преподают в школах, лечат людей, служат в полиции и армии, строят заводы, самолеты, корабли и дороги.



А с кем останутся Украина и Белоруссия? Они останутся с чиновниками, силовиками, пенсионерами, директорским составом немногочисленных предприятий, офисными хомячками бандеровско-змагарского разлива, разнообразными «актывыстами» и «побратымами», а также кучкой заробитчан, привыкших сдельно работать за большие деньги. С такими людьми промышленность развивать невозможно по определению. А это нам и не нужно.



Я убежден, что Россия в скором времени вернет себе территории Западной Руси, что сейчас называются Украиной и Белоруссией. Только вот завозить туда население и строить там предприятия, как во времена проклинаемого незалэжниками Советского Союза, больше никто не будет. Населения там будет в разы меньше, нежели на момент развала СССР, а экономика этих регионов будет базироваться преимущественно на сельском хозяйстве и туризме, как и предсказывали белорусским и украинским скакунам их западные покровители.



Что, змагары и свидомиты, не верите? Такого не может быть? Так съездите в «просвещенную», отдемокраченную во все дыры Прибалтику, примите таблеточку реальности.



Тут вам и раздутый донельзя госаппарат, в четыре раза превышающий российский показатель количества чиновников на душу населения, убитая промышленность, взвинченные тарифы, умирающая инфраструктура и самая страшная форма депопуляции ― когда уезжают молодые. В общем, всё, как вы любите, полный спектр аттракционов колониальной демократии.



И когда наконец ваша деградация достигнет прибалтийских демократических высот, вы на совершенно законных основаниях сможете называть свои территории Европой, но недолго. Россия всегда возвращает своё.

Анатолий Урсида



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