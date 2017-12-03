Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2017
- 06:00 Трюк с покаянием: о письме Филарета.
- 04:00 «Уровень доверия не очень высокий»: что может случиться с украинской экономикой без помощи Запада.
- 03:30 «Хуже, чем в тюрьме». Как украинцы становятся рабами в Польше.
- 01:51 У Трампа заявили о продолжении поставок оружия Украине.
- Вчера 23:52 В Донецке состоялся концерт для людей с ограниченными возможностями.
- Вчера 23:11 Один удар – пять улыбок.
Трюк с покаянием: о письме Филарета
Интрига, связанная с посланием Михаила Денисенко, именующего себя патриархом Филаретом, хотя право на ношение монашеского имени Филарет, данное ему в честь святого VIII века он потерял, будучи отлучен от церкви и лишен сана, была, была интрига, но какая-то странная.
«Покаянное» письмо в адрес Архиерейского собора почти сразу же было дезавуировано. Сначала глава пресс-службы Украинской православной церкви Киевского патриархата объявил текст фальшивкой, потом аутентичность письма была признана, однако последовали разъяснения, что никакого покаяния за раскольническую деятельность Денисенко приносить не намерен, его цель — добиться признания автокефалии УПЦ КП.
Эксперты полагали, что, возможно, глава раскольнической церкви пытается вступить в диалог с дальним прицелом. В свое время самозваный патриарх пытался уйти под власть Константинополя, который в начале 90-х годов прошлого века склонен был поддерживать церковных сепаратистов на постсоветском пространстве. Однако это был краткий период и Денисенко не успел в него попасть.
Ему ответили, что его просьба может быть рассмотрена только после того, как он снимет все претензии в свой адрес со стороны Русской православной церкви. Многие подумали, что бывший митрополит киевский и галицкий намерен приступить к длительному и непростому общению с РПЦ ради того, чтобы получить шансы на признание возглавляемой им организации одной из самых влиятельных поместных церквей.
Об этом вроде бы свидетельствовали некоторые особенности послания. Автор текста испрашивает прощения за совершенные грехи, подписано же письмо просто именем без указания сана, не признаваемого УПЦ. Это было воспринято как знак уважения к православному канону.
Но как должно было выглядеть письмо в том случае, если у Денисенко и впрямь были серьезные намерения? Прежде всего, он обязан был покаяться в грехе, который Церковью считается одним из наиболее тяжких — в учинении раскола, ставшего причиной отделения от РПЦ части прихожан и клира. Это, собственно, и есть главная причина тех «прещений и запретов» которым был подвергнут самопровозглашенный патриарх.
Но как выяснилось в тот же день и подробно разъяснено на следующий в ходе пресс-конференции никаких серьезных планов положить начало общению у главы УПЦ КП не было. Он отказался признавать себя схизматиком и заявил о приверженности прежним позициям относительно необходимости существования самостоятельной украинской церкви, поддерживающей независимое украинское государство. Кроме того, Михаил Денисенко заявил, что не намерен отказываться от киевской кафедры до самого смертного часа, а обратиться к Архиерейскому собору его побудило стремление к достижению автокефалии.
Ситуация все равно не слишком понятная. Просьба о снятии наказаний могла бы быть рассмотрена и не обязательно удовлетворена только в случае преодолении схизмы и признания ответственности за нее. Кроме того, с точки зрения РПЦ, Денисенко и его клирики виновны еще и в захвате храмов и церковного имущества Украинской православной церкви Московского патриархата, а также в том, что в течение многих лет прямо провоцировали украинских националистов, ставших ударным кулаком УПЦ КП, на применение насилия в имущественных спорах и захват храмов. На майдане клирики раскольнической церкви благословляли собравшихся на расправу с представителями власти, а после начала боевых действий стали по сути фронтовыми батюшками, окормлявшими военнослужаших ВСУ перед отправкой на фронт, в том числе, и бойцов националистических батальонов.
Сам Денисенко, кстати, уроженец Донецкой области — занял предельно радикальную, никак не соотносимую с христианской верой позицию в отношении мятежного Донбасса. Он неоднократно и во всеуслышание заявлял, что жители края должны заплатить кровью за свой выбор на референдуме, а их уничтожение нельзя считать убийством. Таким образом, уже далеко за пределами раскола, глава УПЦ КП успел совершить множество достойных церковного порицания деяний.
Можно предположить, что написание и отправка письма были своего рода игрой на повышение ставок возглавляемой Денисенко организации. Не имея ни малейших перспектив на признание своей церкви какой-либо из поместных православных церквей, он, как и прежде, отчаянно нуждается в доказательствах, которые он мог бы предъявить своей пастве, в том, что его детище что-то, да значит, Что, даже не признавая УПЦ КП, с нею вынуждены считаться, вступать в диалог, рассматривать ее прошения и инициативы, что ее не могут просто игнорировать.
Отчасти этот трюк оказался успешен. Архиерейский собор сформировал специальную комиссию для переговоров с УПЦ КП просто потому, что не мог поступить иначе. Любой призыв к общению, пусть он даже исходит от схизматика, должен быть услышан. Его нельзя отвергнуть, не разобравшись в сути и мотивах поданного прошения. На решении о создании комиссии и было сконцентрировано внимание во время пресс-конференции, на которой дело представили таким образом, будто бы это РПЦ крайне озабочено тем, как бы вернуть украинских раскольников в лоно канонической церкви. Денисенко умудрился даже возмутиться тем фактом, что комиссия была сформирована в Москве, а не в Киеве.
Венцом изобретательной, хотя и не слишком эффективной рекламной кампании можно считать вчерашний ход, сделанный уже от имени так называемого священного синода УКП КП, который, как говорится в сообщении его пресс-центра, «рассмотрит желание Русской православной Церкви вести диалог и примет соответствующее решение».
Подобная схема опробована на Украине многократно: сначала делается какое-либо заявление, потом следует реакция из Москвы, а Киев представляет ее как отдельную самостоятельную инициативу России: дескать, это она сама проявляет преступный интерес к украинским делам, но у нее ничего не выйдет, она ничего не получит, ни пяди своей земли не отдадим агрессору.
Раньше к этому финту охотно прибегали политики, теперь, похоже, его взял на вооружение и 88-летний Денисенко, исчерпавший набор аргументов в пользу того, что созданная им организация имеет хоть какие-то основания именоваться церковью.
Андрей Бабицкий, Украина.ру
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«Уровень доверия не очень высокий»: что может случиться с украинской экономикой без помощи Запада
Евросоюз сворачивает программу финансовой помощи Украине до проведения в стране структурных реформ. Об этом заявили в Еврокомиссии.
Транш в размере €600 млн, на который рассчитывал Киев, заморожен. Пётр Порошенко попытался сгладить эффект от этой новости, заявив, что Брюссель якобы одобрил другой транш в размере €1,8 млрд. Однако в отчёте Еврокомиссии эта информация не упоминается. Оставшись без финансовой поддержки ЕС, Киев рискует столкнуться с серьёзнейшим кризисом, считают эксперты. Сможет ли Украина выйти из экономического пике без иностранной поддержки, разбирался RT.
Украина не получит третий финансовый транш в размере €600 млн. Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном 1 декабря. Перевод средств планировался изначально в рамках программы финансовой помощи Киеву, однако украинские власти не выполнили часть взятых ранее на себя обязательств, касающихся проведения структурных реформ, говорится в сообщении ЕК.
Речь может идти, в частности, о снятии экспортного запрета на поставки леса-кругляка, законе о кредитном реестре НБУ и проверке сведений о бенефициарных владельцах компаний.
Вернуться к обсуждению мер финансовой поддержки можно будет после того, как Киев продолжит осуществлять согласованные ранее с ЕС реформы, уточняется в сообщении ЕК.
1 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества в Киеве, что Еврокомиссия одобрила помощь Украине в размере €1,8 млрд. О переговорах по «очень амбициозному» проекту макрофинансовой помощи Украине глава государства говорил и ранее. Якобы Брюссель в период 2018–2019 годов намерен направить украинской стороне три новых транша.
В пятницу Порошенко объявил о новой программе помощи, как об уже решённом вопросе.
«Только что вышло коммюнике Европейской комиссии по итогу моих переговоров во время саммита „Восточного партнёрства“. Хочу подчеркнуть, что переговоры были очень непростыми очень непростыми. Президент Еврокомиссии, еврокомиссары в той сложной бюджетной ситуации, в которой сейчас пребывает Европейский Союз, приняли важное для Украины решение — решение о предоставлении Украине четвёртого транша макрофинансовой помощи. Объём его, как я и говорил, €1,8 млрд», — цитирует Порошенко агентство «Униан».
Однако в опубликованном ЕК документе конкретных гарантий не приводится, а говорится только о приостановке финансовой поддержки Киева.
Впрочем, эта новость не стала большой неожиданностью. Ещё 26 ноября комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия не находит необходимым принятие «плана Маршалла» в отношении Украины.
«Мы готовы давать деньги (Киеву. — прим.ред.), но не будем давать их без чётких критериев. Простите, что должен об этом говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим только тогда, когда что-то сделано», — заявил Хан.
Напомним, так называемый «план Маршалла» для Украины в рамках ЕС активно лоббирует Литва. Вильнюс предлагает странам-участницам Евросоюза оказать Незалежной помощь в размере $50 млрд сроком на 10 лет. Однако эксперты скептически оценивают эти инициативы — европейцы не готовы жертвовать средства, конечное использование которых сложно проследить в условиях коррупции.
Без оптимизма
Население Украины также не испытывает никакого оптимизма по поводу преобразований в стране, которые должны приблизить Украину к стандартам ЕС. Как показал опрос, проведённый фондом «Демократические инициативы», украинцы считают провалившимися реформы судебной власти, избирательной системы и госслужбы. Но самое большое беспокойство вызывает ситуация с коррупцией. Только 1% респондентов отметили какие-то положительные тенденции в антикоррупционной сфере, 80% опрошенных заявили, что борьба с коррупцией не ведётся.
В апреле 2017 года Украина заняла первое место по уровню коррупции в рейтинге, составленном британской консалтинговой компанией Ernst & Young. Незалежная потеснила по коррумпированности страны Африки, Ближнего Востока, Европы, а также Индию.
В исследовании приняли участие более 4000 человек в 41 государстве. 88% украинских респондентов заявили, что страдают от коррупции у себя в стране. Ситуация не улучшается, невзирая на декларации властей: по сравнению с данным за 2015 год, коррупционный показатель Украины вырос на несколько пунктов.
Как отмечает обозреватель американского издания The Washington Times Л.Тодд Вуд, антикоррупционная политика на Украине находится на грани провала, к разочарованию Вашингтона и Брюсселя.
Национальное антикоррупционное бюро Украины, несмотря на всю поддержку со стороны Запада, не спешит расследовать случаи коррупции.
Перевес явно оказывается на стороне коррупционеров, констатирует автор, приводя в пример историю национализации группы «Приват» Игоря Коломойского. Как выяснилось, незадолго до национализации, собственники вывели со счетов предприятия $600 млн. Что интересно, вскрыли эту информацию вовсе не сотрудники НАБУ, а журналисты украинской программы «Схемы».
По мнению автора The Washington Times, провернуть операцию по выводу средств со счетов банка удалось благодаря тайной сделке между главой НАБУ Артёмом Сытником и беглым олигархом Игорем Коломойским.
«Господин Сытник не упоминал о деле более двух месяцев. Ходят слухи о прибыльной секретной сделке между господином Сытником и господином Коломойским, чтобы не давать делу хода», — уточняет журналист.
По мнению завкафедрой международных экономических отношений украинской Национальной академии управления Олега Соскина, коррумпированность украинского режима уже всерьёз раздражает США и Евросоюз. Западные партнёры Киева задумываются об альтернативах команде Петра Порошенко. Всё меньше находится сторон, готовых поддерживать правящий режим на Украине путём финансовых вливаний.
«Все уже видят, что такими политиками, как Порошенко и Гройсман, доверять невозможно, это тупик, — пояснил эксперт в интервью RT. — Киев не выполнил ничего из взятых на себя обязательств. При этом украинский президент умудрился испортить отношения Украины с целым рядом стран. Не исключено, что на Западе уже думают о том, что уход команды Порошенко был бы лучшим выходом».
Свободное падение
Потеряв финансовую поддержку ЕС, Киев рискует столкнуться с серьёзнейшим кризисом, считают эксперты.
Отметим, что в середине ноября глава Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил, что Киев превысил лимит возможной помощи со стороны ВБ и МВФ.
«Мы достигли нашего лимита и даже превысили его в поддержке Украины. То же самое сделал и МВФ. Но МВФ — это большая организация, намного больше, чем мы, у них есть более триллиона долларов, которые они могут предоставить в качестве займов», — заявил глава Всемирного банка.
Со своей стороны, МВФ также не настроен продолжать кредитную поддержку Украины без гарантий проведения в стране структурных реформ. В частности, фонд настаивает на повышении тарифов на газ для населения на 19% в рамках приведения расценок к рыночному знаменателю.
Это не единственное требование фонда. Как заявил в начале ноября представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, рассчитывать на очередной кредит Киев может только при условии проведения приватизации и создания антикоррупционного суда.
Отметим, что из-за проволочек с реализацией необходимых мер в 2017 году Киев смог получить от МВФ помощь в размере лишь $1 млрд. Кроме того, организация ожидает, что украинские власти всё же проведут земельную реформу, как пояснил ранее Йоста Люнгман, МВФ не отказался от этого требования, а просто сдвинул сроки его реализации.
Продолжающееся падение курса национальной валюты (на 1 декабря курс гривны к доллару превысил отметку в 27 грн за $1), в Национальном банке Украины объяснили это «сезонными факторами». Как заявил замглавы НБУ Олег Чурий, всё дело в закупках энергоносителей в начале отопительного сезона.
«Хотя „Нафтогаз“ сейчас валюту не закупает, а больше является её продавцом за счёт полученной за транспортировку (валюты). Но есть участники рынка, которые валюту закупают. Есть закупка сезонных товаров под Новый год», — заявил Чурий.
Иной точки зрения придерживаются эксперты. По словам Олега Соскина, падение курса гривны обусловлено плохими финансово-экономическим состоянием Украины.
«Известно, что МВФ прекратил свою программу кредитной поддержки Украины, а теперь ещё и ЕС приостановил помощь на неопределённый срок. Ясно, что эти средства очень нужны Украине: экономическая ситуация в стране не улучшается, разговоры о росте ВВП — не более, чем пропаганда. Страна держалась за счёт больших внешних вливаний, государственный долг растёт и подбирается уже к $78 млрд», — пояснил эксперт.
Соскин напомнил, что, хотя Киеву удалось выпустить внутренние облигации, это не помогло переломить негативный тренд.
«Экспортных вливаний тоже нет, экспорт сократился по сравнению с показателями прошлого года, фиксируется отрицательное торговое сальдо. Подъём в таких экономических условиях зарплат бюджетникам и пенсий привёл к росту цен. В отсутствие внешней помощи положение приобрело критический характер, что хорошо видно по ситуации на межбанковской бирже. Нацбанк будет вынужден тратить свои валютные запасы, которые в чистом виде составляют порядка $6 млрд — это немного, долго за счёт этих запасов продержаться нельзя», — подвёл итог Соскин.
Надежда Алексеева
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«Хуже, чем в тюрьме». Как украинцы становятся рабами в Польше
В польских СМИ все чаще пишут о трудовых лагерях для украинских гастарбайтеров, где те вынуждены работать только за еду и ночлег.
С новой миграционной волной все больше украинских заробитчан попадают в Европе в кабальные условия, которые трудно представить в XXI веке.
Чаще всего неприятности с ними случаются в соседней Польше, самой популярной среди заробитчан стране из-за большого выбора вакансий от чернорабочих до айтишников.
Сотни тысяч украинцев едут к полякам, соблазнившись зарплатой в три-пять раз выше, чем на родине. Но на деле все складывается удачно далеко не у всех.
У некоторых жизнь превращается в ад из-за рабского труда и постоянного страха быть наказанным.
Забирают паспорта
Многим или не доплачивают, или вообще держат в черном теле и заставляют пахать за миску супа и ночлег в комнатах по 20 человек в комнате или под завязку забитых хостелах.
Перед этим отбирают паспорта под видом «оформления» и угрожают депортацией из-за полулегальной работы.
По статистике, с проблемами при трудоустройстве в Польше столкнулись 60% украинских заробитчан. Часто аферистами оказываются украинцы, которые когда-то сами были заробитчанами, но нередко украинцев обманывают польские предприниматели.
По словам Дмитрия Горбаня, первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Польше, в последнее время увеличилось количество обращений украинцев в связи с нарушением их прав недобросовестными работодателями, в основном из-за невыплат зарплат.
«Обращаются и те, у кого работодатели забрали паспорта. Это по сути преступление в сфере торговли людьми», — говорит в интервью одному из украинских СМИ Горбань.
Эксперты признают: заробитчан все чаще «кидают» еще на этапе поиска работы и уже на месте.
«Многие работают нелегально, их обмануть проще всего», — говорит сопредседатель профсоюза украинцев в Польше Петр Островский.
После введения безвиза в Польшу можно въехать по биометрическому паспорту без разрешения на трудоустройство и найти работу уже на месте. Но это не избавляет от необходимости получать все то же разрешение.
Обманутым украинцам в посольстве советуют, во-первых, оформлять трудовой договор, а если что-то пошло не так, жаловаться в территориальную инспекцию труда.
Если не было трудового договора, советуют обращаться в суд. Но нужны хоть какие-то документы вроде бумаги от работодателя с количеством рабочих часов.
«Здесь такая мафия, что ничего не докажете»
Бывалые не верят в эффективность жалоб.
«Здесь такая мафия и проплаченные в полиции свои люди, что ни черта вы не докажете. Ни одна организация в Польше вам не поможет. Они все требуют массу бумаг и доказательств. А какие? Если 90% рабов пашут „на чёрно“, еще, бывает, в конце и сами деньги должны — якобы за штрафы», — делится свпечатлениями львовянин Богдан Ляшенко, который недавно вернулся с заработков в Польше.
«Польская полиция по этим делам работать не будет, и украинское консульство тоже. Аналогичная ситуация по Чехии и Румынии. Украинские работники предоставлены сами себе», — убежден другой заробитчанин Виталий Махинько.
Многие работники рассказывают, что столкнулись за границей с обманом при расчете, или с рабскими условиями труда.
«Я устроился на фабрику под Варшавой фасовать колбасу. Мало того, что пришлось тягать мешки по 50 кг, вкалывать по 18 часов в сутки, так еще и с деньгами надули. — рассказывает франковчанин Олег Луцышин.
— Хозяин обещал платить по 8 злотых (52 грн) в час, в месяц выходило на наши деньги около 9–10 тыс. грн. Жить должен был за счет фирмы в общежитии и есть в их столовой бесплатно. Сначала зарплату задержали, а через два месяца выплатили только треть обещанного.
Объяснили, что сняли за жилье и еду. Оказалось, что по такой схеме кидают многих заробитчан, там большая текучка. Еще одна схема — обещают полную занятость, и по факту работаешь три дня в неделю, так что за месяц выходит меньше денег».
Другой заробитчанин, Иван Вархоляк из Тернополя, рассказал, что ему не доплатили 800 злотых (6 тысяч грн) за полгода работы.
«Поднимали на работу пинками и били»
Польские издания в этом году рассказывали не одну историю об «украинских рабах».
«Им иногда плохо платят, они работают в течение многих часов без дополнительной оплаты, их размещают в условиях, противоречащих ощущению добропорядочности и человеческому достоинству. Они работают без договора, без страхования. У них забирают загранпаспорта и путем различных финансовых наказаний не доплачивают», — написал Dzienniku Gazecie Prawnej
Весной этого года на польском телеканале TVN 24 показали сюжет о трудовом лагере для украинцев.
Репортер программы «Superwizjer» опубликовал видео, на котором одна из украинок рассказала о том, как попала в настоящее рабство.
Женщина по имени Оксана должна была работать на предприятии по производству продуктов питания, где ей обещали 1 тыс. долларов в месяц. Но она не увидела не только обещанных денег, все оказалось намного хуже, чем она могла себе представить. У женщины сразу же все отобрали:
«Оставили только мою одежду. Телефон забрали, чтобы никому не звонила. Работать пришлось „нон-стоп“. Оставалось надеяться, что если буду послушна, то, может быть, мне что-то заплатят», — вспоминала Оксана в интервью TVN 24.
Женщины, которые работали на предприятии, по ее словам, выглядели так, как в Украине те, кто возвращается с войны.
«В их глазах был страх, такие как машины, как зомби», — рассказывает она.
На работу Оксану поднимали пинками: «В четыре утра меня разбудил пан ногой в спину со словами: „Вставай, не прикидывайся“. Пнул, как животное, а не человека». А когда стала возмущаться, пару раз ударил по спине. Кормили тоже как зверей — отбросами.
Угрожали вырезать семью за побег
Оксане удалось сбежать от «рабовладельцев», но позже она столкнулась с угрозами.
«Захожу на „Фейсбук“ и вижу сообщение от человека, который нашел мне работу. Мол, если я пойду в полицию, то он вырежет мою семью», — с ужасом признается женщина.
На момент подготовки репортажа Оксана проходила процедуру включения ее в программу защиты жертв торговли людьми. Журналисты пока не смогли найти место, в котором ее удерживали. На момент ее побега на этом предприятии находилось около полусотни женщин из Украины.
В сентябре прошлого года интернет-издание fakt24.pl опубликовало материал под названием «Драма украинцев в Варшаве. Поляк сделал из них рабов», в котором рассказало о лагере, где использовался рабский труд украинцев.
Семейная пара из Львова, Олег и Светлана, говорит об ужасах лагеря: «В комнате, где мы жили, нельзя было нормально пройти между напиханными койкам. В некоторых комнатах жило по 16 человек. Люди спали даже в коридоре.
Везде кишело блохами и клопами, а единственный душ был в подвале. Там тоже жили люди, спали на матрацах. Они говорили, что им не платят по 4−5 месяцев, многие работники никогда не дождались своих выплат. У людей забирали паспорта».
За вычетом стоимости проживания люди получали около 950 злотых в месяц (около 7200 гривен). Некоторым задерживал зарплату по пару месяцев.
«Хозяин, пан Мирек, кричал на нас, называл украинским быдлом, люди его очень боялись и закрывались в своих комнатах. Когда заболела одна из женщин, он заставлял ее работать. У нее была температура 40 градусов», — рассказала польским журналистам заробитчанка Ирина.
Сам предприниматель, с которым связались репортеры, отрицал издевательства, и сам обвинил украинцев в попытке его запугать и в вымогательстве денег. В полиции не могут начать расследование без показаний потерпевших.
«Большинство работает „в черную“, поэтому избегают полиции, — говорит Ирина.- Они предпочитают лучше потерять заработок за несколько месяцев, чем получить в паспорт штамп о запрете на въезд в Польшу (от 6 месяцев до 5 лет)».
«Там было хуже, чем в тюрьмах»
Интернет-издание strajk.eu сообщило, что в апреле этого года пограничная служба нашла еще один трудовой лагерь недалеко от города Нове-Място-Любавске, в котором украинцы жили и работали в рабских условиях.
Пограничники несколько недель наблюдали с помощью беспилотников за двумя предприятиями по переработке пищевых продуктов. Их подозрение вызвало то, что работники не покидали территорию этих предприятий.
«На месте мы увидели множество маленьких комнат, каждая — около восьми квадратных метров. В них находилось по паре двухъярусных кроватей, чтобы в каждой могли спать по четыре человека. Там было хуже, чем в тюрьмах», — сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурского отделения пограничной службы Мирослава Александрович.
В лагере оказалось около 50 украинских заробитчан. «У 35 человек не было ни свидетельств легальности их работы, ни трудовых договоров», — сказала Александрович.
Похожие истории происходят с украинскими заробитчанами в Прибалтике. Литовский портал 15min.lt провел журналистское расследование о местной сети работорговцев.
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Преступники обманом заманивали украинцев в Литву, предлагая высокие зарплаты. «Заробитчан» привозили, трудоустраивали, но всё заработанное забирали, оставляя украинцев голодать и своими силами добираться на родину.
«Литовцы уезжают в Западную Европу, а нас здесь держат рабами», — рассказал журналистам сварщик Олег Тома из Кривого Рога. Он четыре месяца проработал на клайпедском заводе всего за 20 евро в неделю.
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У Трампа заявили о продолжении поставок оружия Украине
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в ходе интервью заявил, что Соединённые Штаты продолжат осуществлять поставки нелетального оружия Украине.
Об этом сообщает Fox News.
На вопрос о том, входит ли в планы действующей администрации поставлять вооружение Украине, помощник президента США ответил положительно.
«Да. И мы продолжим укреплять оборонные возможности Украины. Все знают о том, что это основано на предоставлении нелетальной помощи», — заявил Макмастер.
Он также отметил ряд реформ, в том числе и военных, которые проводятся украинскими властями.
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В Донецке состоялся концерт для людей с ограниченными возможностями
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Один удар – пять улыбок
От нормальных людей 652, 653, 654, 655, 656 – надпись изменил, оператор не записал в получившие еще одну бабушку:)
Исключительно (!) по желанию: Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
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Да Филарет письмо написал в чисто христианском стиле, он и не собирадся каиться, ведь есть же манера у христиан просить прощение, надо ни надо прости меня, но к последствиям это ни какого отношения не имеет у них же нет ответственности за слова
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Ему уже за 80 и он галочки ставит кому прощение попросить, так на всякий случай, вдруг представиться