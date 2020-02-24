Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2020

Эвакуация украинских граждан из китайского Уханя многих повергла в шок. Такого варварства от «патрiотов», «встречающих» эвакуированных, никто не ожидал.

«Не знаю, как у вас, но у меня вчера был „испанский стыд“ от украинской эвакуации из-за китайского вируса», — рассказал украинский журналист Павел Кухаркин в эфире канала Klymenko Time.

Но, по его словам, смешного на самом деле мало.

«Мне до сих пор стыдно. Ведь это даже не деревня дураков и даже не **даков, а что-то намного более обидное, как по мне. Но, знаете, проблема в том, что это всё началось не вчера, и не тогда, когда обнаружили коронавирус. Мне кажется, это началось намного раньше. Не знаю совпадение — это или нет, но ровно шесть лет назад, 20 февраля, также было совершено нападение на автобус, на своих же граждан. Это Корсунь в 2014 году и тот автобус, который ехал в Крым», — поделился он.

Тогда на колонну автобусов с крымчанами, сторонниками Антимайдана, направлявшимися из Киева домой, напали сторонники Майдана. Среди них — жители некоторых населенных пунктов Корсунь-Шевченковского района.

Со слов очевидцев, они поджидали транспорт в районе так называемых блокпостов, останавливали и бросали в окна «коктейли Молотова», камни, чтобы вытравить людей оттуда. Или же просто расстреливали автобусы и людей.

Многие эксперты считают, что именно «Корсуньский погром» стал последней каплей в том, чтобы Крым окончательно отделился от Украины.

«Я думаю, вы тоже вспомнили 20 февраля. Тогда это казалось чем-то из ряда вон выходящим. На самом деле это было начало полного беззакония, — продолжил журналист.

— Шли последние дни так называемой революции, которая, как оказалось, стала началом конца всего вменяемого и началом вседозволенности и безнаказанности. Ну, конечно всё ради европейского будущего. Вот, скажите мне, насколько близок алкаш (Павел говорит об участниках беспорядков возле медцентра «Новые Санжары» — прим. РВ) к Европе? Такие были и раньше. Более того — они и будут, от этого никуда не деться. Может быть, пора наказать виновных?».

Так, по информации местных журналистов, в ходе протестов в этом районе пострадали 9 правоохранителей и один местный житель. В полиции Полтавы отметили, что когда автобусы с эвакуированными прибыли к медцентру, местные начали забрасывать их камнями. Кроме того, один из участников протестов пытался автомобилем наехать на силовиков.

По словам журналиста, то, что «вместе с украинцами эвакуировали граждан других стран, способствовало тому, что «вся Латинская Америка смогла убедиться в том, куда отправили граждан и какие “хорошие”, “замечательные” люди живут в Новых Санжарах».

«Я напомню, что уже 18 стран эвакуировали раньше своих граждан и нигде вообще не было такого трэша. Я даже не знаю, что они чувствовали в этот момент», — отметил Кухаркин.

Для людей, которых эвакуировали из Уханя — это был непростой перелёт. Помимо разницы в часовых поясах и того, что вылетели они около двух часов ночи по Киеву, им пришлось совершить несколько кругов вокруг Харькова, совершить рейс в Киев и обратно. Плюс несколько часов в автобусе. В целом — сутки на то, чтобы добраться в тот самый полтавский санаторий, который был готов их принять на карантин. И как верно подметил журналист: «За это время можно долететь из Лондона в Сидней».

«Номера, где они смогут провести 14 дней и отдохнуть — это не самое худшее, но и далеко не самое лучшее, что им могли предоставить. В Англии, если не ошибаюсь, там разместили в гостинице. Но, тем ни менее, придётся 14 дней провести именно здесь. Когда вокруг ещё бушует безумная толпа и мало ли что…» — добавил блогер.

С его слов, всё это «выглядит так, как начало нового романа Стивена Кинга “14 ночей в Новых Санжарах” или реалити-шоу “Остаться в живых”».

«Я надеюсь, что с нашими ребятами и с иностранцами будет всё в порядке и кто-то остановит это безумие. Хотя, знаете, судя по местным жителям, которые вчера устроили весь этот трэш, у них больше шансов умереть от цирроза печени, чем от коронавируса», — сказал Кухаркин.

По его мнению, не лишним будет спросить украинских властей о том, что «когда Донбасс реинтегрируется, их также будут встречать — все эти первые поезда и первых жителей, которые свободно, без блокпостов, смогут путешествовать по всей Украине?».

«Чуть не забыл! А что будет с теми двоими, которые переболели коронавирусом на лайнере? С этими двумя гражданами Украины, которые вернутся. Их тоже сожгут?» — сказал Кухаркин.

Между тем, Павел напомнил, что только от гриппа за прошлую неделю умерли 10 человек. А если считать с начала года, то это порядка 38. Что, по словам блогера, «больше, чем от коронавируса».

«Я молчу про эпидемию кори и всего остального. У меня, например, это вообще не укладывается», — добавил он.

Ситуация, которую мы все наблюдаем, считает он, «должна быть холодным душем для власти», чтобы «сделать какой-то урок» и наказать тех, кто всё это устроил.

«Посмотреть видео поющих гимн, установить личности. Сделать выговор, уволить нахрен из этой больницы! И, может быть, даже завести какое-то дело. Ну, а тех, кто кидал камни, покалечил полицейских — они должны нести реальную ответственность и срок. Хватит этого беспредела! Если власть не вернёт ответственность людей перед законом, дальше будет хуже. И будет поздно», — поделился мнением блогер.

В «деревне дураков», как выразился Кухаркин, отказываются брать на себя ответственность за свои дела и «по-прежнему обвиняют во всём, что произошло, сериал “Слуга народа”». Кто-то говорит, что «в эти дни (так совпало) началась война с Россией» и «Россия начала убивать людей». И даже в этой «провокации» видят «руку Кремля».

Как сообщала «Русская Весна», президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам из-за событий в Новых Санжарах. А эвакуированных из Уханя украинцев могут отправить на родину Зеленского в Кривой Рог.

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