Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2020
- 09:23 На Украине просят вернуть «пережиток СССР».
- 09:04 «Нас тоже закидают камнями?» — украинские заробитчане в Италии боятся травли на родине.
- 08:31 Украинская комедия про войну «Наши котики» ожидаемо провалилась в прокате (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 «Жуткий вирус Новых Санжаров» (ВИДЕО).
- 02:00 Хроники средневековья: На Украине устроили травлю семье, вернувшейся из Китая (ВИДЕО).
- 01:08 Сын Порошенко считает себя русским.
- Вчера 21:57 Спиcок “группы Парасюка”.
На Украине просят вернуть «пережиток СССР»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что обратился к украинскому правительству с просьбой возобновить работу санитарно-эпидемиологической службы.
Как выяснилось, этот «пережиток совка» нужен в цивилизованном обществе. Ну или хотя бы для того, чтобы оно оставалось цивилизованным.
«…вы знаете, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации… а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять.
Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране», — сказал он в интервью программе ТСН на телеканале «1+1» в воскресенье вечером.
Отдельное удовольствие — это обороты речи секретаря СНБО, который, похоже, брал уроки риторики у пана Кличко: «чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять» — это почти «окрасили себя в те цвета, в которые окрасили».
Впрочем, Данилов тут же защитился от возможных нападок, заявив, что Украина полностью готова к возможным биологическим вызовам.
«Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом», — подчеркнул он (орфография сохранена).
Ранее в украинских СМИ сообщалось, что границы «незалежной» преодолевают различные экзотические инфекции.
Так, на сегодняшний день в стране 20 эпидемических очагов лихорадки западного Нила. Еще одной опасностью для украинцев является вирус Зика. Он может долго находится в организме без симптомов. О вспышке норовируса на днях писала «Русская Весна».
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«Нас тоже закидают камнями?» — украинские заробитчане в Италии боятся травли на родине
Как сообщала «Русская Весна», коронавирус всё же перекинулся на Европу и выбрал Италию — уже заразились десятки людей, трое человек умерли, 12 городов на севере страны фактически закрыли на карантин.
Ситуация настолько серьезна, что итальянские власти не исключают закрытия границ.
Но есть в Италии и люди, которые боятся больше остальных. Это украинские заробитчане, которых в стране традиционно много. Из западных регионов Украины всегда много ехали в Италию и Испанию, порой нелегально и даже перевозя семьи.
Глядя на то, как встречали украинцев, эвакуированных из Китая, «итальянские украинцы» справедливо опасаются за свою жизнь.
Некоторые заробитчане уже засобирались на Украину, чтобы переждать вспышку вируса «в безопасном месте», но пока, помня о средневековом безумии в Новых Санжарах, волнуются за автобусы с посылками, которые они передают на родину.
«Ну все. Бусы с передачами на следующей неделе тоже камнями закидают или подожгут», — цитирует издание «Страна» уроженку Збаража Люсю Шафранскую из-под Неаполя.
«Вот поедут наши люди домой на Пасху с хорошим настроением и подарками, а вместо „ласкаво просимо“ на границе полетят камни в окна автобуса или какой-то „поп“ забацает молебен, чтобы их самолет не махал больше крыльями», — пожаловалась журналистам живущая в Италии Алина Бенко.
«Вероятность высока, что такое может быть реальностью. Я всегда говорю, что уехавшие украинцы не на шутку раздражают оставшихся земляков, а больные заробитчане или те, которые приехали из страны риска, и подавно», — добавляет Елена Пенк.
Впрочем, ехать на Украину некоторые заробитчане хотят ещё и вот по какой причине: европейская медицина совсем не похожа на остатки советской, оставшейся дома.
«В Италии медицина бесплатная, но если обратиться к участковому врачу, то это ужас. Чтобы сделать тот же рентген, надо записаться к специалисту. Запись на прием к пульмонологу (специалист по заболеваниям лёгких и дыхательных путей) надо ждать не менее трех месяцев. Если нужно быстрее — ищите частного», — рассказывает живущая в Италии украинка Людмила Коваленко.
А пока полки итальянских супермаркетов пустеют, а в аптеках сметают с полок одноразовые маски.
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Украинская комедия про войну «Наши котики» ожидаемо провалилась в прокате (ФОТО, ВИДЕО)
Украинская «комедия про АТО» — «Наши котики», которую продюсировала Ульяна Супрун и внук Бандеры прогнозируемо провалилась в прокате, собрав в кинотеатрах меньше потраченных на съёмки бюджетных средств.
Так, бюджет картины составил 42 миллиона гривен, из которых более 10 миллионов выделило государство в лице Украинского культурного фонда и госагентство по вопросам кино.
Но за три недели проката в 90 кинотеатрах нашлась только 91 тысяча украинцев, которые отправились смотреть это кино за деньги. Сборы составили всего 8 миллионов гривен.
А вот обзор фильма в блоге «Ясно.Понятно» украинской журналистки Олеси Медведевой, посмотрело 248 тысяч человек. То есть, в 2,7 раза больше, чем сам фильм.
«Фильм трэш-комедия „Наші котики“, который продюсировали Супрун и Степан Бандера, с треском провалился в прокате. Фильм в кинотеатрах просмотрели 91 тыс человек. Из госбюджета на него было потрачено 12 млн гривен наших с вами денег. При этом мой обзор фильма посмотрело 248 тысяч человек, на него было потрачено 0 грн наших с вами денег!», — написала на своей странице в соцсети Олеся Медведева.
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«Жуткий вирус Новых Санжаров» (ВИДЕО)
Эвакуация украинских граждан из китайского Уханя многих повергла в шок. Такого варварства от «патрiотов», «встречающих» эвакуированных, никто не ожидал.
«Не знаю, как у вас, но у меня вчера был „испанский стыд“ от украинской эвакуации из-за китайского вируса», — рассказал украинский журналист Павел Кухаркин в эфире канала Klymenko Time.
Но, по его словам, смешного на самом деле мало.
«Мне до сих пор стыдно. Ведь это даже не деревня дураков и даже не **даков, а что-то намного более обидное, как по мне. Но, знаете, проблема в том, что это всё началось не вчера, и не тогда, когда обнаружили коронавирус. Мне кажется, это началось намного раньше. Не знаю совпадение — это или нет, но ровно шесть лет назад, 20 февраля, также было совершено нападение на автобус, на своих же граждан. Это Корсунь в 2014 году и тот автобус, который ехал в Крым», — поделился он.
Тогда на колонну автобусов с крымчанами, сторонниками Антимайдана, направлявшимися из Киева домой, напали сторонники Майдана. Среди них — жители некоторых населенных пунктов Корсунь-Шевченковского района.
Со слов очевидцев, они поджидали транспорт в районе так называемых блокпостов, останавливали и бросали в окна «коктейли Молотова», камни, чтобы вытравить людей оттуда. Или же просто расстреливали автобусы и людей.
Многие эксперты считают, что именно «Корсуньский погром» стал последней каплей в том, чтобы Крым окончательно отделился от Украины.
«Я думаю, вы тоже вспомнили 20 февраля. Тогда это казалось чем-то из ряда вон выходящим. На самом деле это было начало полного беззакония, — продолжил журналист.
— Шли последние дни так называемой революции, которая, как оказалось, стала началом конца всего вменяемого и началом вседозволенности и безнаказанности. Ну, конечно всё ради европейского будущего. Вот, скажите мне, насколько близок алкаш (Павел говорит об участниках беспорядков возле медцентра «Новые Санжары» — прим. РВ) к Европе? Такие были и раньше. Более того — они и будут, от этого никуда не деться. Может быть, пора наказать виновных?».
Так, по информации местных журналистов, в ходе протестов в этом районе пострадали 9 правоохранителей и один местный житель. В полиции Полтавы отметили, что когда автобусы с эвакуированными прибыли к медцентру, местные начали забрасывать их камнями. Кроме того, один из участников протестов пытался автомобилем наехать на силовиков.
По словам журналиста, то, что «вместе с украинцами эвакуировали граждан других стран, способствовало тому, что «вся Латинская Америка смогла убедиться в том, куда отправили граждан и какие “хорошие”, “замечательные” люди живут в Новых Санжарах».
«Я напомню, что уже 18 стран эвакуировали раньше своих граждан и нигде вообще не было такого трэша. Я даже не знаю, что они чувствовали в этот момент», — отметил Кухаркин.
Для людей, которых эвакуировали из Уханя — это был непростой перелёт. Помимо разницы в часовых поясах и того, что вылетели они около двух часов ночи по Киеву, им пришлось совершить несколько кругов вокруг Харькова, совершить рейс в Киев и обратно. Плюс несколько часов в автобусе. В целом — сутки на то, чтобы добраться в тот самый полтавский санаторий, который был готов их принять на карантин. И как верно подметил журналист: «За это время можно долететь из Лондона в Сидней».
«Номера, где они смогут провести 14 дней и отдохнуть — это не самое худшее, но и далеко не самое лучшее, что им могли предоставить. В Англии, если не ошибаюсь, там разместили в гостинице. Но, тем ни менее, придётся 14 дней провести именно здесь. Когда вокруг ещё бушует безумная толпа и мало ли что…» — добавил блогер.
С его слов, всё это «выглядит так, как начало нового романа Стивена Кинга “14 ночей в Новых Санжарах” или реалити-шоу “Остаться в живых”».
«Я надеюсь, что с нашими ребятами и с иностранцами будет всё в порядке и кто-то остановит это безумие. Хотя, знаете, судя по местным жителям, которые вчера устроили весь этот трэш, у них больше шансов умереть от цирроза печени, чем от коронавируса», — сказал Кухаркин.
По его мнению, не лишним будет спросить украинских властей о том, что «когда Донбасс реинтегрируется, их также будут встречать — все эти первые поезда и первых жителей, которые свободно, без блокпостов, смогут путешествовать по всей Украине?».
«Чуть не забыл! А что будет с теми двоими, которые переболели коронавирусом на лайнере? С этими двумя гражданами Украины, которые вернутся. Их тоже сожгут?» — сказал Кухаркин.
Между тем, Павел напомнил, что только от гриппа за прошлую неделю умерли 10 человек. А если считать с начала года, то это порядка 38. Что, по словам блогера, «больше, чем от коронавируса».
«Я молчу про эпидемию кори и всего остального. У меня, например, это вообще не укладывается», — добавил он.
Ситуация, которую мы все наблюдаем, считает он, «должна быть холодным душем для власти», чтобы «сделать какой-то урок» и наказать тех, кто всё это устроил.
«Посмотреть видео поющих гимн, установить личности. Сделать выговор, уволить нахрен из этой больницы! И, может быть, даже завести какое-то дело. Ну, а тех, кто кидал камни, покалечил полицейских — они должны нести реальную ответственность и срок. Хватит этого беспредела! Если власть не вернёт ответственность людей перед законом, дальше будет хуже. И будет поздно», — поделился мнением блогер.
В «деревне дураков», как выразился Кухаркин, отказываются брать на себя ответственность за свои дела и «по-прежнему обвиняют во всём, что произошло, сериал “Слуга народа”». Кто-то говорит, что «в эти дни (так совпало) началась война с Россией» и «Россия начала убивать людей». И даже в этой «провокации» видят «руку Кремля».
Как сообщала «Русская Весна», президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам из-за событий в Новых Санжарах. А эвакуированных из Уханя украинцев могут отправить на родину Зеленского в Кривой Рог.
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Хроники средневековья: На Украине устроили травлю семье, вернувшейся из Китая (ВИДЕО)
Жители села Долиняны в Черновицкой области устроили травлю семье, вернувшейся из КНР из-за вспышки коронавируса.
Галина Думанская с больным ДЦП 4-летним сыном Назаром вернулись после лечения, которое мальчик проходил ежегодно.
Женщину с ребенком проверяли как минимум четыре раза на наличие коронавируса. Когда семья все же вернулась в родное село, односельчане устроили семье травлю, заставив изолироваться.
«Люди начали критиковать меня, что мы совершили преступление, потому что мы не прошли обследование в „Борисполе”, я не знаю какое», — рассказала Галина.
По ее словам, ущемлять начали даже ее старшую дочь, которая Китай не посещала. В результате семья смогла выходить только на двор, чтобы подышать несколько минут свежим воздухом. Медики взяли у них кровь, приехав в защитных костюмах, что еще больше перепугало местных жителей.
«Телефон был красный, у меня паника. Директор школы говорит — приходят родители из этого класса, плачут, потому что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей», — рассказала староста Долинян Валентина Дудчак.
По словам заместителя руководителя села Анатолия Мигалатюка, на самом деле жителей взволновало то, что семья не прошла обследование в аэропорту «Борисполь».
Женщина с детьми уже почти две недели не выходит из дома. «Карантин» должен закончиться 24 февраля. Что примечательно, семья больше недели ждет результаты анализов. Тем временем староста не разрешила после завершения срока изоляции выходить на улицу. По ее словам, карантин оглашается на 30–40 дней.
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Сын Порошенко считает себя русским
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Спиcок “группы Парасюка”
Украинское издание "Страна.ЮА" опубликовала список лиц из "группы Парасюка", которая причастна к организации массовых убийств в Киеве в 2014 году.
Документ был известен Генпрокуратуре Украине еще в 2017 году, но благополучно положен под сукно в рамках сокрытия улик указывающих на причастность украинских властей к организации массовых убийств.
Всего 34 человека. Некоторые, вроде Бубенчика (который сам признавался в убийствах), были известны и ранее.
1. Назар Юськевич (в списке проходит как "Комарно" – это родной город Назара на Львовщине)
2. Михаил Иванович Ковалив из Самбора (Львовская область)
3. Игорь Ярославский. Тоже из Комарно. Соучастник Юськевича в разбое, за который он сел в 2015 году и родня Парасюка.
4. Борис Зай из Львова
5. Андрей Фриджевич ("Фридля") из Борислава (Львовская обл.)
6. Игорь Федин
7. Петр Сидоренко
8. Владимир Депа
9. Юрий Панив, Львов
10. Григорий Кобив, Самбор
11. Богдан Ольховый, Комарно
12. Петр Радович, Комарно
13. Андрей Иванов, Донецк
14. Назар Марценюк (Дейл), Комарно
15. Стефан Бычковяк, Бучалы (Львовская обл)
16. Андриан Гарилюк, Львов
17. Виталий Крюков, Киев
18. Андрей Патрайко, Львов
19. Александр Нечипорук, Львов
20. Роман Франчишин, Львов
21. Владимир Ковалив, Межгайцы (Волынская обл)
22. Александр Кремса, Комарно
23. Богдан Дзюб, Жолква (Львовская обл)
24. Дмитрий Дутко ("Кирчей"), Стебник, Львовщина
25. Николай Зубрицкий, Борислав
26. Дмитрий Липовой, Харьков
27. Гриша, Одесса
28. Ярослав Голуб (Славко), Самбор
29. Зиновий Парасюк, Львов
30. Владимир Парасюк, Львов
31. Иван Бубенчик, Львов
32. Василь Прийма, Жолква
33. Богдан Висоцкий ("Кукур"), Жолква
34. Микола Котляр, Киев, район Оболонь
Подробнее о некоторых персонажах из списка тут https://strana.ua/news/250376-kto-ubival-ljudej-na-majdane-20-fevralja-2014-hoda-dokumenty-sledstvija.html
Добавьте к этому показания грузинских снайперов, которых курировали Парубий, Пашинский и Саакашвили, и получите уже более полный список тех, кто напрямую ответствен за массовые убийства в Киеве.
Как представляется, роль группы Парасюка была именно в провоцировании кровопролития, а толкали ситуацию за грань именно грузинские снайперы, которые целенаправленно убивали и сотрудников "Беркута" и протестующих.
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