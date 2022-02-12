Открой своё предназначение. Презентация книги. Александр Жарков
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В эфире будут раскрыты очень важные темы из книги «Открой свое предназначение» разных сфер жизни – от личного здоровья и межличностных отношений до собственного бизнеса и мира во всём мире. Все знания подаются в едином структурированном потоке информации и практических занятий, а также интерактивного общения между лектором и участниками.
Если Вы:
Перестали любить и не принимаете себя.
Признаете свою несовершенность и не цените себя.
Блокируете свою сексуальность и испытываете проблемы в отношениях или в их отсутствии.
Не доверяете ни жизни, ни людям.
Не умеете наслаждаться жизнью и получать удовольствие.
То это для Вас. Приходите к нам на эфир.
Вы сможете научиться тому как:
восстановить и улучшить отношения с родителями или детьми,
избавиться от родовых проклятий и наследственных заболеваний,
восстановить и поддерживать своё здоровье,
правильно подходить к вопросу здорового питания,
включить и усилить денежный поток,
построить свой бизнес или вывести уже имеющийся на качественно новый уровень,
Вы раскроете своё истинное предназначение, а также получите универсальные технологии по его реализации и мотивации к действиям.
Материалы для книги основаны на реалиях непростой современной жизни и собирались буквально по крупицам, как итог его собственной многолетней целительской практики.
Автор книги Александр Жарков – целитель, парапсихолог, ясновидящий
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#предназначениечеловека #АлександрЖарков
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