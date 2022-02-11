«А что думают русские?». Сообщение под таким заголовком перепечатали многие российские СМИ. Именно так поставили вопрос участники американского форума Reddit, где разгорелся спор о вкладе СССР в разгром нацизма во Второй мировой войне. Поводом стали итоги опроса в США, Франции, Британии и Германии, в котором большая часть французов, американцев и немцев назвала определяющим вклад США, британцы — вклад своей страны, остальная часть дискуссантов — что СССР.

«Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому», — написал один участник разговора. «Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы», — утверждал Wtfwurst. В целом он выразил сомнение в том, что решающую роль сыграл СССР.

По мнению участника VonGlick, этот вопрос можно рассматривать только с позиции того, что это «сложная система, где всё взаимосвязано». «Это в принципе неверный вопрос, потому что уберешь один элемент — и все рассыплется», — полагает он. «После капитуляции Франции Великобритания воевала с нацистами в одиночку. Подпиши британцы мирный договор, у Германии остался бы единственный фронт — против СССР, а значит, их шансы бы здорово окрепли», – написал VonGlick, добавив, что «без ленд-лиза СССР бы не выстоял, а без вклада СССР на востоке западные союзники не смогли бы высадиться во Франции и Италии».

Подобные оценки давно не новость: еще с послевоенных времен англосаксы определяют свою роль во Второй мировой как главенствующую. И не стоит рассчитывать на то, что эта позиция в ближайшем будущем изменится, поскольку в представлении англосаксов мир неизменно американоцентричен.

Однако на сей раз в споре за вклад в победу над фашистской Германией появилась и альтернативная точка зрения.

Комментатор ConventionalWisdumb отметил: «Я американец, но скажу, что СССР». «Сразу после войны немцы говорили, что русские, а американцы здорово отставали. Вот что делают 70 лет голливудские фильмы», — отметил Masek_Kiel. «Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война», — добавил Jadeskye7. «Только СССР, а не Россия. Без других республик они бы не справились», — уточнил MaritimeMonkey. «Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР», — написал Azaghal1988, добавив, однако, что «без тысяч тонн вооружения от западных союзников они бы схлопнулись» (они — это русские. — В. П.). «Так, интересно, а русские что думают?» — задался вопросом участник дискуссии с ником wmg22. Действительно, что?

Нынешняя интернет-дискуссия — на американском форуме, но более всего вопрос «А русские что думают?» вызвал вполне определенные ассоциации с известной песней советских времен «Хотят ли русские войны?».

Стих под таким названием написал поэт Евгений Евтушенко (музыку — композитор Эдуард Колмановский). Там все строки настолько пронзительны, что достают до глубины души, но эти — особенно: «Спросите вы у тех солдат,//что под березами лежат,//и пусть вам скажут их сыны,//хотят ли русские войны.//Не только за свою страну//солдаты гибли в ту войну,//а чтобы люди всей земли//спокойно видеть сны могли». Позже Евтушенко рассказывал, что задумка написать песню, в которой выражались бы протест против войны и призыв к всеобщему миру, возникла у него осенью 1961 г. во время очередной поездки по странам Западной Европы и США.

За границей Евтушенко часто спрашивали: «Хотят ли русские войны?», поэт ответил стихом с таким же названием, тут же положенным на музыку. Давайте вспомним, какое это было время и, в частности, чем именно тот год запомнился в истории наших отношений с Западом.

К началу 1960-х гг. перевес США в ядерных силах над СССР был очевиден: американцы имели на вооружении до 6 000 ядерных боеголовок против 300 советских. Но Вашингтон продолжал наращивать давление на Советский Союз. В 1961 г. по распоряжению президента США Джона Кеннеди в районе турецкого города Измир были развернуты 15 американских ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с ядерными боеголовками. Радиус действия этих ракет составлял 2 400 км, что позволяло им поражать европейскую часть СССР, включая Москву. Главное их преимущество заключалось в том, что подлетное время из Турции составляло 5-10 мин., в то время как советским ракетам понадобилось бы не меньше 25 мин., чтобы достичь территории США. Таким образом, возможности советской стороны для принятия контрмер в случае нанесения удара снижались до минимума.

Возмущение советской стороны не было принято во внимание официальным Вашингтоном. Шаткое и без того равновесие было нарушено. В качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции была разработана операция «Анадырь» — план по размещению на Кубе советских ракет средней дальности, которые могли держать под прицелом Вашингтон и базы американских стратегических бомбардировщиков.

Так начинался Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны. О нем в последнее время говорят часто, но при этом об американских ракетах в Турции почти не вспоминают, хотя именно их развертывание стало причиной последующих событий.

Кстати, мало кто знает, что после разрешения кризиса американская сторона, не афишируя данный факт, объявила размещённые в Турции ракеты «устаревшими», демонтировала и вывезла их в США.

Карибский кризис показал: мир настолько хрупок, что любой инцидент между ядерными державами может привести к необратимым последствиям. Но Запад ни тогда, ни сейчас не сделал никаких выводов. Ранее в том же, 1961 г., произошел Второй Берлинский кризис. Тогда. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущев вполне справедливо требовал, чтобы Западный Берлин стал демилитаризованным свободным городом. Страны Запада ответили отказом. Вместе с тем для руководства ГДР большой проблемой было то, что, начиная с 1949 г., эмиграция на Запад через Восточный Берлин возрастала и к 1961 г. достигла 2,5 млн чел. Для предотвращения незаконной миграции вокруг Западного Берлина в течение августа-октября 1961 г. была возведена бетонная стена.

Американское командование в Западном Берлине решило ее разрушить, и к границе Восточного и Западного Берлина у контрольно-пропускного пункта «Чарли» были стянуты американские танки, затем сюда подошли и советские. Их разделяли несколько десятков метров. Напряжение между сторонами было очень высокое, поскольку все прекрасно понимали, что один выстрел может привести не только к боестолкновению в Берлине, но и к полномасштабной войне. Не исключалась угроза и Третьей мировой.

Танки США и СССР стояли друг против друга почти сутки. А тем временем по дипломатическим каналам шли переговоры между Кеннеди и Хрущевым. Утром 28 октября первыми начали отходить советские танки. Вскоре ушли и американские. С тех пор Берлинская стена стала для Запада символом холодной войны.

Но отношения между двумя противоборствующими блоками резко ухудшились ранее из-за шпионского скандала 1960 г. (Впрочем, когда они были хорошими?) В небе над Уралом был сбит американский самолет-разведчик U-2, летчик которого катапультировался и остался жив. Этот «голубь мира» долго летал над советской территорией совершенно безнаказанно, до тех пор, пока у нас не появилась ракета с достаточной дальностью стрельбы. Для США это был шок, и они долго юлили, утверждая, что «русскими» был сбит самолет метеорологической службы. Однако доказательства шпионажа были неопровержимыми. Показания дал и пилот, сотрудник ЦРУ Ф. Пауэрс. (Спустя два года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.)

Естественно, после таких потрясений в западных странах советского поэта Евтушенко чаще всего спрашивали: «Хотят ли русские войны?». Хотя именно Западу следовало, прежде всего, задаться вопросом: а не он ли хочет войны с СССР? Как и сейчас, когда западные деятели на всех евроатлантических перекрестках кричат об «агрессии» современной России. И у нас возникают прямые аналогии с теми событиями разгара холодной войны, которые побудили Евтушенко написать удивительное по своей эмоциональной силе произведение. Размещение американских ядерных ракет в Турции, ставшее причиной Карибского кризиса, вполне сопоставимо с установкой ударных ракетных комплексов «Томагавк» американской глобальной системы ПРО в Румынии и Польше. Эта провокация ядерной войны подобна той, что устроили американцы в 1961-м.

Экспансия НАТО на восток, «тихое» вторжение на Украину, спровоцировавшее противостояние с Россией, по сути своей, равнозначны Берлинскому кризису в его самые напряженные моменты.

А ложь США об истинных виновниках катастрофы гражданского самолета над районом боевых действий регулярной армии Украины с донецкими ополченцами подобна той лжи, что тиражировалась Америкой, когда был сбит U – 2. В первом случае Вашингтон утверждал, что русские уничтожили мирный самолет, во втором — что вся ответственность ложится на ополченцев, но поскольку ракета там якобы была русской, то, естественно, повинна в международной трагедии «агрессивная» Россия. И других вариантов как не было, так нет и пока не предвидится. По крайней мере, Запад любые иные версии даже не рассматривает.

Конечно, высказывания участников форума на американском ресурсе нельзя считать репрезентативными, однако не будем также забывать, что, как говорили латиняне, Vox pópuli vox Déi (глас народа — глас Божий). И этот самый «глас» подает сигнал, что в общественном мнении Запада начинают проявляться ростки здравого смысла. Нужно также отметить, что жесткая цензура США пропустила этот диспут сквозь свое антироссийское сито. Впрочем, спор на тему вклада разных стран и народов в разгром фашистской Германии не нов и, похоже, бесконечен. И нам гораздо важнее, что думают по этому поводу сограждане.

По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), вклад СССР в победу во Второй мировой войне считают основным или очень значительным большинство опрошенных россиян на протяжении замеров с 2009 г. (88% в 2009 году, 84% в 2016 году и 84% в 2019 г.). Следующими по значимости вклада в победу, по мнению респондентов, являются США и Великобритания: 29% отмечают, что довольно значительный вклад в победу внесли США, каждый четвертый (25%) — Великобритания. При этом чаще россияне утверждают, что вклад этих стран в победу был незначителен (США — 33%, Великобритания — 38%).

Для сравнения приводится также несколько иных параметров, определяющих величину вклада советского государства и других стран. Напомним некоторые из них. Почти 90% вражеских дивизий были разбиты на советско-германском фронте. На Западе и в среде либералов существует мнение, что победа Красной армии напрямую зависела от иностранных поставщиков. Но продукция, предоставляемая по ленд-лизу, не всегда была качественной и пригодной для применения в боевых условиях. И только 2% от оружия, использованного на войне советскими войсками, было предоставлено Соединенными Штатами. Роль Советского Союза безусловна не только в боевых действиях против фашизма на своей территории, но и в освобождении других народов. «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые», — это слова президента Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельта. Но вряд ли они известны американцам, тем более — молодым, да и тем, кто постарше, но войну знает только по голливудским фильмам.

И вот уже появляется сообщение о том, что американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.

«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», — подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru. Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях. (Кстати, американские дети не могут показать Украину и Россию на карте мира.)

В ответ российские подростки в комментариях к таким видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. В общем, и у них все как у взрослых — холодная война в разгаре. А в мире больших дядей и тетей западные СМИ всем евроатлантическим хором денно и нощно вопят о «русской агрессии», «вторжении на Украину» и «адских санкциях для России». При этом, прикрываясь дымовой завесой густой лжи, непрерывно выливают на нас и нашу Отчизну ушаты пропагандистской грязи. И все бы оно ничего, — бывали времена и хуже, — да только нынешние американские дети скоро вырастут… Вырисовывается уже не привычная модель исторической спирали, но уже — круг. Для Запада — круг, внутри которого он продолжает свой русофобский бег.

«Вы хотите воевать с Россией?» — этот вопрос Владимир Путин задал французскому президенту, но, по сути, он адресовался всему корпоративному Западу. Дело в том, что Эммануэль Макрон прилетел в Москву в тот момент, когда кампания по поводу «возможного вторжения России на Украину» достигла такой степени коллективного безумия, что стала восприниматься в сознании западного общества как реальность. США начали переброску воинских подразделений в Европу, НАТО стягивать войска к своему восточному флангу, как в соответствии с боевой терминологией Вашингтон и Брюссель именуют страны Прибалтики и Польшу. Именно поэтому в части разговора с Путиным, открытой для прессы, французский гость употребил слово «война». И Путин перехватил тему «войны в Европе». «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет! Ну вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией?..» — сказал он на совместной с Макроном пресс-конференции.

Именно через Макрона как посланца «доброй евроатлантической воли» наш президент еще раз попытался объяснить Европе ее ответственность за безопасное будущее континента, которое без безопасности России невозможно. И войны хотят не русские…

В той страшной войне 1941-1945 гг. Советский Союз потерял около 27 млн человек, из числа которых около 9 млн человек полегли на фронте, 16 млн — потери в зоне немецкой оккупации, остальные жертвы — это те, кого вывезли на принудительные работы в Германию и другие страны-сателлиты. Американцы в сражениях потеряли немногим более 400 тыс. чел., потери среди гражданских лиц составили 12 тыс. чел. Вместе с тем только на одном Пискаревском кладбище в С.-Петербурге (Ленинграде) покоится более 500 тыс. чел. — точно тогда не считали. И, мягко говоря, некорректно обсуждать вопрос о том, кто внес наибольший вклад в борьбу против фашизма. Прах тех солдат, «что под березами лежат», стучит в наши сердца.