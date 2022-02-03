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Это другая цензура

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Немного немецкой хуцпы.

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала неприемлемым запрет России на вещание Deutsche Welle на российской территории, на который российская сторона пошла из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в Германии.
«Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие её офиса в Москве абсолютно неприемлемы», — говорится в заявлении Рот, поступившем в РИА Новости.
Она также отметила, что ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle нельзя сравнивать.
«Судя по всему, это решение призвано стать ответной реакцией на решение земельных управлений по делам СМИ запретить распространение подпадающей под лицензирование программы вещания RT DE. Однако уравнение не имеет под собой никаких оснований», — сказала она.
По словам министра, в случае двух СМИ есть различия, связанные с лицензией.
«RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании земельное управление по делам СМИ принял решение. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию», — добавила Рот.

https://russian.rt.com/world/news/956994-vlasti-frg-rossiya-deutsche-welle – цинк

* * *

«Закрытие Deutsche Welle российским правительством является решительной мерой цензуры и массовым ограничением свободы прессы»

https://twitter.com/DJVde/status/1489247057961357312 – цинк

Оруэлл был бы доволен такими старательными эпигонами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7426070.html
Метки: Германия, двойные стандарты, цензура. сми
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