Интересные выдержки из доклада Конгресса США об организации и структуре политической цензуры в США.

Все цитаты взяты из переведенного отчета комитета по судебной власти и специальным комитетом по вооружению федерального правительства. Вышел 6 ноября 2023 года, то есть все актуально и по сей день.



После президентских выборов 2016 года появился сенсационный нарратив, будто бы иностранная "дезинформация" повлияла на честность выборов. Эти утверждения, подпитанные левым отрицанием легитимности победы президента Трампа, вызвали новое внимание к роли социальных медиаплатформ в распространении такой информации.

Были созданы "дезинформационные" аналитические центры и "эксперты", правительственные целевые группы и университетские центры. Все это для изучения и борьбы с предполагаемым ростом дезинформации. Как показал ранее Комитет Палаты представителей по судебной системе и Специальный подкомитет по вооружению федерального правительства, эти усилия по борьбе с так называемым иностранным влиянием и дезинформацией быстро трансформировались в борьбу с внутренней, то есть американской, свободой слова.

Первая поправка к Конституции справедливо ограничивает роль правительства в контроле и цензуре речи американцев, но исследователи дезинформации (часто финансируемые, по крайней мере частично, за счет средств налогоплательщиков) не были строго связаны этими конституционными рамками. То, что федеральное правительство не могло делать напрямую, оно фактически передавало на аутсорсинг только что возникшему цензурно-промышленному комплексу.

Election Integrity Partnership (EIP) – консорциум "дезинформационных" ученых во главе со Стэнфордской интернет-обсерваторией (SIO) Стэнфордского университета, который напрямую сотрудничал с Министерством внутренней безопасности и Центром глобального взаимодействия, многоведомственной структурой, входящей в состав Госдепартамента, для мониторинга и цензуры высказываний американцев в Интернете в преддверии президентских выборов 2020 года. Созданная летом 2020 года "по просьбе" Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), EIP дала федеральному правительству возможность отмыть свои цензурные действия в надежде обойти как Первую поправку, так и общественный контроль.

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В преддверии выборов 2020 года, на фоне пандемии COVID-19, американская общественность и законодатели обсуждали достоинства беспрецедентных изменений избирательных процедур в середине избирательного цикла. Эти вопросы, как и все современные дискуссии по вопросам политической важности, активно обсуждались на крупнейших в мире социальных медиаплатформах — будто бы современной версии городской площади. Но когда американские граждане, включая кандидатов на этих выборах, пытались реализовать свои права по Первой поправке на этих платформах, их речь, защищенная Конституцией, была намеренно подавлена вследствие прямой координации федерального правительства со сторонними организациями, в частности университетами, и платформами социальных сетей. Речь, касающаяся выборов – процесса, посредством которого американцы выбирают своих представителей, – конечно же, имеет право на надежную защиту в соответствии с Первой поправкой. Этот основополагающий принцип еще более важен, когда речь идет о политических кандидатах. Но, как признают "эксперты" по дезинформации, навешивание ярлыков на любой вид речи "по своей сути является политическим" и само по себе представляет собой форму "цензуры".

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Как следует из этой новой информации, а также из данного отчета, федеральное правительство и университеты оказывали давление на представители социальных сетей, заставляя их цензурировать правдивую информацию, шутки и политические мнения. Это давление было направлено в основном в пользу одной стороны политического прохода: правдивая информация, размещенная республиканцами и консерваторами, была помечена как "дезинформация", в то время как ложная информация, размещенная демократами и либералами, оставалась практически незамеченной и не тронутой цензорами. Псевдонаука дезинформации сейчас – и всегда была – не более чем политической уловкой, чаще всего направленной против сообществ и отдельных людей, придерживающихся взглядов, противоречащих господствующим представлениям.

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Принцип работы EIP был прост: "внешние заинтересованные стороны", включая федеральные агентства и организации, финансируемые федеральным правительством, представляли отчеты о дезинформации непосредственно в EIP. Далее "аналитики" EIP по дезинформации просматривали интернет в поисках дополнительных примеров цензуры. Если в представленном отчете отмечался, например, пост в Facebook, аналитики EIP искали аналогичный контент в Twitter, YouTube, TikTok, Reddit и других крупных социальных сетях. После того как все оскорбительные ссылки были собраны, EIP отправляла наиболее значимые из них непосредственно в Big Tech с конкретными рекомендациями о том, как социальные медиа-платформы должны цензурировать эти посты, например, уменьшить их "обнаруживаемость", "приостановить возможность аккаунта продолжать твиты в течение 12 часов", "отслеживать, если какой-либо из отмеченных аккаунтов влияния ретвитнет" конкретного пользователя, и, конечно же, удалять тысячи постов американцев.

Правительственные агентства и "эксперты" по дезинформации быстро ссылаются на необходимость борьбы с иностранными субъектами, пытающимися подорвать американские выборы, в качестве оправдания этого режима цензуры. Хотя иностранные государства действительно пытаются проводить операции по оказанию влияния, расследование Комитета и Специального подкомитета показало, что истинным фокусом и целью работы цензоров по обеспечению "честности выборов" были те самые американцы, которых они, как они утверждают, защищают. Вместо того чтобы бороться с иностранными или неаутентичными (прим. фейковыми, ненастоящими) аккаунтами, EIP нацелилась на американцев, в основном на кандидатов и комментаторов с консервативными взглядами. И несмотря на заявленную цель борьбы с "дезинформацией", EIP сотрудничала с представителями социальных сетей для цензуры правдивой информации, шуток и сатиры, а также политических мнений.

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Кто подвергался цензуре?

• Президент Дональд Трамп

• Сенатор Том Тиллис

• Спикер Ньют Гингрич

• Губернатор Майк Хакаби

• Конгрессмен Томас Масси

• Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин

• Newsmax

• Вавилонская пчела (блогер)

• Шон Хэннити

• Молли Хемингуэй

• Хармит Дхиллон

• Чарли Кирк

• Кэндис Оуэнс

• Джек Пособиец

• Том Фиттон

• Джеймс О'Киф

• Бенни Джонсон

• Мишель Малкин

• Шон Дэвис

• Дэйв Рубин

• Пол Сперри

• Трейси Бинз

• Шанель Рион

• Неисчислимое количество обычных американцев всех политических взглядов

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Это вводная часть отчета, где вполне официально указывается, что в США существуют сложившиеся структурные частно-государственные механизмы государственной политической цензуры, которые вступают в прямое противоречие с различными декларациями о свободе слова, правах человека и с той же Конституцией США и первой поправкой. При этом США, разумеется, не стесняются критиковать другие страны за то, что открыто и системно делают сами в отношении собственных граждан. Ввиду этого рассказы про свободу слова и отсутствие цензуры в нынешних реалиях являются ничего не значащей пустышкой и пропагандистским клише, что отлично показывает официальный документ Конгресса США.

И это даже не рассматривая актов цензуры в отношении прочих стран, где накал политической цензуры со стороны США и контролируемых США корпорациях Биг-Теха носит еще более огульный и даже всеобъемлющий характер (привет российским блогерам на Ютубе).

В следующем материале из этого отчета будут касаться уже конкретных механизмов организации и реализации политической цензуры США на практике.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. После выборов 2016 года в США появился нарратив о влиянии "иностранной дезинформации" на выборы. Это привело к созданию структур по борьбе с "дезинформацией".

2. Эти структуры фактически занимались цензурой внутренней, американской свободы слова, обходя Первую поправку к Конституции.

3. Координация федерального правительства США со сторонними организациями и IT-компаниями привела к цензуре конституционно защищенной речи американцев в интернете перед выборами 2020 года.

4. Цензурировалась преимущественно правдивая информация, размещенная республиканцами и консерваторами. Ложная информация демократов оставалась нетронутой.

5. Под цензуру попали многочисленные американские политики, журналисты, блогеры и простые граждане.

6. Таким образом, в США существует разветвленная система политической цензуры, противоречащая декларируемым принципам свободы слова.

Вывод: статья на основе официального доклада Конгресса США подтверждает наличие масштабной системы государственной политической цензуры в США, направленной преимущественно против консервативных взглядов, несмотря на конституционные гарантии свободы слова.