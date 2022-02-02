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Коротко о разном. 02.02.2022

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Коротко о разном. 02.02.2022

1. По заявлению CNN Байден одобрил отправку дополнительных контингентов войск США в Европу. Отправка начнется в ближайшие дни. Речь идет о 3000 солдат в Польше, Германии и Румынии. Ранее поляки заявляли об отправке 2,5 тыс. солдат из США в Польшу.
2. Польша, вслед за Прибалтикой, передаст на Украину ПЗРК и различные боеприпасы. Чехия передаст Украине партию артиллерийских боеприпасов.
3. Президент Хорватии заявили, что Британия сознательно толкает Украину к войне с Россией. Так сказать подытожил визит Джонсона в Киев и всю сопутствующую говорильню.
4..Германия запретила вещание RT DE на немецком языке. Интересно, когда уже на территории РФ заблокируют DW и Фонд Эберта в нагрузку?
5. Вдобавок к анонсированном расширении ВСУ на 100 000 человек, анонсированы дополнительные раздачи оружия (включая ПЗРК и ПТРК) для тербатов для городских боев. Такие тербаты при необходимости могут быть включены в состав ВСУ и использоваться для поддержки наступательных действий.
6. Глава СБУ Баканов поручил подготовить вывоз личных дел сотрудников СБУ работающих на оккупированных территориях ДНР и ЛНР.  Ранее уже поступали сообщения, что документы украинских спецслужб вывозятся на западную Украину.
7. МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу. Спустя сутки после заявлений Зеленского о готовности стараться выполнять Минские соглашения.
8. В ДНР прокатилась волна распространяемых с Украины фейковых звонков о минировании 400 зданий. Вчера на линии фронта погиб солдат УНМ ЛНР (бомба с дрона).

В целом, признаки приближающейся эскалации сохраняются, особенно на фоне дипломатического тупика.
Наиболее вероятный сценарий старта событий – какая-то провокация на Донбассе или на границе Украины и РФ, на которую РФ не сможет не отреагировать, после чего против РФ будут введены подготовленные санкции.
США и Британия толкают Украину именно по этому пути несмотря на жалобные протесты шайки Зеленского, которую также гонят на убой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7423892.html
Метки: Британия, война на украине, нато, Россия, США, Украина, холодная война
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