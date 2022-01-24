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Сёмин про антиваксеров, блогеров и пропаганду

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Интервью в ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DTkFBfzQgVY
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Сделанные одним лаптем
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16071 14545
    Руса два часа назад

      Правильно говорит Сёмин. Кругом ложь,обман и воровство.
      Люди не верят властям и их пропаганде, каждый выживает сам по себе,
      особенно в регионах, где нет рабочих мест, а вахтовый метод- не панацея.
      Перманентные реформы в образовании уже задолбали всех, из выпускников
      педагогических вузов мало кто работает в школах, в телевидении и кино
      полная деградация. Наверное государство такая ситуация устраивает.

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