Сёмин про особую цивилизацию Путина

Надеяться на то, что класс капиталистов может «исправиться», перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих прибылей, есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике превращающаяся в обман народа. (В. И. Ленин)







Полное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Cn7Vs…







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7_C0ILUK0uM