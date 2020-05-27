Сёмин про особую цивилизацию Путина
Надеяться на то, что класс капиталистов может «исправиться», перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих прибылей, есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике превращающаяся в обман народа. (В. И. Ленин)
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Cn7Vs…
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#КонстантинСемин
,….З Д Р А В С Т В У Й Т Е….,
О-о-о…чь-ё-р-т побери…а ведь Сёмин – Абсолютно Прав,
в том – ПРО то О ЧЁМ Говорит!Прав-Прав – 100% Прав!
[ну СКОРО начнётся в его адрес "ЛАЙ" и Т.П."гав-гав-гав"...]
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- Росию ныне РАЗРУШАЕТ…КЛАН,под названием “ВОР”!
ЭТО : В,ласть О,лигархат Р,елигия = “ВОР”!
[Власть в России - у...ЧУЖ`ИХ...НЕ у Русских!]
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~~~ ВLасть на Руси…~~~
_Уже МНОГО сотен лет на Руси – власть у ЧУЖ`ИХ…
МНОГО сотен лет назад – власть ОТНЯЛИ у Русских…
За владение Властью на Руси – Борьба НЕ прекращается…
Борьба эта – ДО-СИХ-ПОР – на Руси Продолжается…
_ГОВОРЯТ…что с “петра-1-го” – власть на Руси ПОДМЕНИЛИ…
Но эТО преступление – Иезуитски умело С К Р Ы Л И…
Люди в петра-КРОВАВОГО – на Руси поВЕРИЛИ…
“царя” ЛЖИВОГО Руси ПОДсунули – ЛОЖЬЮ “ОКОРМИЛИ”…
_С тех пор – ставленники ЧУЖ`ИХ…на Руси ЛИШЬ были…
всячески тех “УТИЛИЗИРОВАЛИ”,кто про “ЭТО” говорили…
Однако-же про Сталина…”такое” НЕ утверждали…
Повидимому времена Сталина(для Руси)- Правильные Были…
[но Власть в России,ОТ паразитов - НЕ...доочистили...]
_Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь РАЗВАЛИВАЕТ!
Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь “УТИЛИЗИРУЕТ”!
Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь РАЗГРАБЛЯЕТ!
Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь РАЗРУШАЕТ!
[i КАЖДЫЙ - НЫНЕ властвующий - Зоны Заслуживает!]
_Безусловно,что власть на Руси – НЕОБХОДИМО Менять!
ГОВОРЯТ…что Путин`ским на Руси – ПЕРЕСТАЛИ доверять…
А ещё “ШУ-ШУ-ШУ-кают,ся” о том,что “семья”[еLьцiнiсты]-
ХОТЯТ,м-натуре…вернуть СЕБЕ власть в России ОПЯТЬ…
_Ну а “роССийские” ПОПЫ…будут кого-угодно благославлять…
Лижбы ИМ ВЕРНУЛИ возможность(как ПРИ царях) О П Я Т Ь…
ЗА СЧЁТ России – Русь “окормлять”=РАЗГРАБЛЯТЬ=поРАБощать!
* Религия – САМАЯ ПАРАЗИТическая – социально-ВРЕДительская “рать”!
***Власть на Руси – Нужно Русским людям – в свои Руки Брать!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 27-5-20.
Россию захватили этнические преступные группировки. Это не власть воров, а партия фашистов, которая лишает народ всех прав и свобод. Переговоры с фашистами недопустимы. Эти этнические группировки создавались коммунистами на территории России под предлогом самоопределения наций. Коммунисты заранее заложили неравенство между народами, населяющими Россию. Все бывшие союзные республики и автономии получили от коммунистов “Разрешение на национализм”. Советский строй был основан и создан для подавления русских. В СССР воспитывались целые поколения бездуховных людей с потерянными понятиями о настоящем патриотизме и любви к Родине. “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”, то есть воплотить утопию коммунизма в отдельно- взятой стране. “Марксизм-ленинизм не просто интернациональное учение, а прямо и конкретно антирусское учение, с русским патриотизмом”.
ООН объявила о начале нового мирового порядка. Под его эгидой заработал сайт Нового мирового порядка. На смену капитализму и социализму приходит Хеппитализм – Всемирного счастья. Разработка американского института общественного мнения Gallup. Последователи внедрения Всемирного счастья есть и в России: глава Герман Греф и др.