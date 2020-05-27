Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Сёмин про особую цивилизацию Путина

11:39. 27 мая 2020 200 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Надеяться на то, что класс капиталистов может «исправиться», перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих прибылей, есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике превращающаяся в обман народа. (В. И. Ленин)



Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Cn7Vs…



Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qo…
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/


#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7_C0ILUK0uM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
По новостям и событиям 10.04
...госпиталь) в городе Галифакс (про Галифакс см.прошлый обзор ...это невозможно в западной цивилизации, а в цивилизации, где есть Куклачёв,... траулера перекликается с числом особей леопарда. Стоит отметить что...этом вовремя вышел фильм К.Сёмина “Зерна и плевелы”, ...
Коллектив и личность в западном кинематографе
... это как раз про образ американского школьного ...новым социальным нормам, представляют особую опасность как для окружающих... произведения искусства прошлых цивилизаций подлежат конфискации и полному...игру российский журналист Константин Сёмин. Две мысли из...
Изборский клуб: Революция – русская мечта
...переход от цивилизации постоянства к цивилизации прогресса на ...как временная, продиктованная особыми внешними обстоятельствами мера в... идеям Октября.Константин СЁМИН, журналист, телеведущий ...эти про исключительно эволюционный путь развития, про необходимость...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 470 374
    Valeriy Bondarik 27 мая 2020 в 12:33

    ,….З Д Р А В С Т В У Й Т Е….,

    О-о-о…чь-ё-р-т побери…а ведь Сёмин – Абсолютно Прав,
    в том – ПРО то О ЧЁМ Говорит!Прав-Прав – 100% Прав!
    [ну СКОРО начнётся в его адрес "ЛАЙ" и Т.П."гав-гав-гав"...]
    “““““““““`
    - Росию ныне РАЗРУШАЕТ…КЛАН,под названием “ВОР”!
    ЭТО : В,ласть О,лигархат Р,елигия = “ВОР”!
    [Власть в России - у...ЧУЖ`ИХ...НЕ у Русских!]
    “““““““““““““““““““““““
    ~~~ ВLасть на Руси…~~~

    _Уже МНОГО сотен лет на Руси – власть у ЧУЖ`ИХ…
    МНОГО сотен лет назад – власть ОТНЯЛИ у Русских…
    За владение Властью на Руси – Борьба НЕ прекращается…
    Борьба эта – ДО-СИХ-ПОР – на Руси Продолжается…

    _ГОВОРЯТ…что с “петра-1-го” – власть на Руси ПОДМЕНИЛИ…
    Но эТО преступление – Иезуитски умело С К Р Ы Л И…
    Люди в петра-КРОВАВОГО – на Руси поВЕРИЛИ…
    “царя” ЛЖИВОГО Руси ПОДсунули – ЛОЖЬЮ “ОКОРМИЛИ”…

    _С тех пор – ставленники ЧУЖ`ИХ…на Руси ЛИШЬ были…
    всячески тех “УТИЛИЗИРОВАЛИ”,кто про “ЭТО” говорили…
    Однако-же про Сталина…”такое” НЕ утверждали…
    Повидимому времена Сталина(для Руси)- Правильные Были…
    [но Власть в России,ОТ паразитов - НЕ...доочистили...]

    _Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь РАЗВАЛИВАЕТ!
    Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь “УТИЛИЗИРУЕТ”!
    Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь РАЗГРАБЛЯЕТ!
    Именно власть ЧУЖ`ИХ…Русь РАЗРУШАЕТ!
    [i КАЖДЫЙ - НЫНЕ властвующий - Зоны Заслуживает!]

    _Безусловно,что власть на Руси – НЕОБХОДИМО Менять!
    ГОВОРЯТ…что Путин`ским на Руси – ПЕРЕСТАЛИ доверять…
    А ещё “ШУ-ШУ-ШУ-кают,ся” о том,что “семья”[еLьцiнiсты]-
    ХОТЯТ,м-натуре…вернуть СЕБЕ власть в России ОПЯТЬ…

    _Ну а “роССийские” ПОПЫ…будут кого-угодно благославлять…
    Лижбы ИМ ВЕРНУЛИ возможность(как ПРИ царях) О П Я Т Ь…
    ЗА СЧЁТ России – Русь “окормлять”=РАЗГРАБЛЯТЬ=поРАБощать!
    * Религия – САМАЯ ПАРАЗИТическая – социально-ВРЕДительская “рать”!
    ***Власть на Руси – Нужно Русским людям – в свои Руки Брать!!!
    ““““““““““““““““““““`[44-122]“`
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 27-5-20.

    Ответить
    1
    • 9226 3487
      nikolayValeriy Bondarik 27 мая 2020 в 13:57

      Россию захватили этнические преступные группировки. Это не власть воров, а партия фашистов, которая лишает народ всех прав и свобод. Переговоры с фашистами недопустимы. Эти этнические группировки создавались коммунистами на территории России под предлогом самоопределения наций. Коммунисты заранее заложили неравенство между народами, населяющими Россию. Все бывшие союзные республики и автономии получили от коммунистов “Разрешение на национализм”. Советский строй был основан и создан для подавления русских. В СССР воспитывались целые поколения бездуховных людей с потерянными понятиями о настоящем патриотизме и любви к Родине. “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”, то есть воплотить утопию коммунизма в отдельно- взятой стране. “Марксизм-ленинизм не просто интернациональное учение, а прямо и конкретно антирусское учение, с русским патриотизмом”.

      Ответить
         
  • 9226 3487
    nikolay 27 мая 2020 в 14:40

    ООН объявила о начале нового мирового порядка. Под его эгидой заработал сайт Нового мирового порядка. На смену капитализму и социализму приходит Хеппитализм – Всемирного счастья. Разработка американского института общественного мнения Gallup. Последователи внедрения Всемирного счастья есть и в России: глава Герман Греф и др.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)