От роликов К. Сёмина действительно попахивает Госдепом?!
10:47. 13 марта 2018 Просмотров - 129 2 коммент. Опубликовал: brahman
Может, конечно, я в чём-то сильно ошибаюсь или вообще заблуждаюсь, но после просмотра этого ролика К. Сёмина явно ощутил… запах Пиндосии, пардон, Америки.
В видео два главных тезиса: Россия и её народ сегодня практически не отличаются соответственно от Украины и тамошних, гм, русских.
Второй тезис – в нынешней мерзкой жизни, когда бал правят деньги, виновник ясен: капитал.
Последний тезис, как основная часть более обширного утверждения о причинах нынешнего достаточно плачевного положения России, безусловно справедлив. И ниже речь не о нём.
Насколько правилен первый тезис – судить непросто. Я в Украине давно не был, поэтому полагаться приходится на информацию из Интернета и беседы со знакомыми украинцами. Полученная информация тезис Сёмина не подтверждает.
Но речь даже не об этом – по первому тезису можно подискутировать. Тут другое.
В видео два главных тезиса: Россия и её народ сегодня практически не отличаются соответственно от Украины и тамошних, гм, русских.
Второй тезис – в нынешней мерзкой жизни, когда бал правят деньги, виновник ясен: капитал.
Последний тезис, как основная часть более обширного утверждения о причинах нынешнего достаточно плачевного положения России, безусловно справедлив. И ниже речь не о нём.
Насколько правилен первый тезис – судить непросто. Я в Украине давно не был, поэтому полагаться приходится на информацию из Интернета и беседы со знакомыми украинцами. Полученная информация тезис Сёмина не подтверждает.
Но речь даже не об этом – по первому тезису можно подискутировать. Тут другое.
Давайте вспомним депутата и общественного деятеля Чирикову. Запад к ней относился крайне благосклонно – наверно там тоже очень любят Химкинский лес.
„Евгения Сергеевна Чирикова в 2011 году отмечена наградой Государственного департамента США «За храбрость».”
Не будем перечислять с десяток международных НГО, сотрудничающих с Чириковой. Им любой повод подходит, чтобы проникнуть на территорию России и вербовать там сторонников западного „правого дела”.
Или, вот, Алекс Йельский, сиречь, Алексей Навальный. Вроде замечательная декларация у него: против коррупции. И тоже с поддержкой из-за океана: им, понимаешь, не нравится коррупция в России! Они желают её полностью изжить в нашей стране, чтобы Россия стала сильным, крепким и процветающим государством. Ну, вы понимаете…
Одна из задач подобного рода борцунов, вроде Чириковой или Навального, – создать боевой уличный костяк. Другая – постоянно подогревать эмоции народа. Поводы-то действительно справедливые, кто бы спорил!!!
А задача максимум подобных поддерживаемых Западом агентов – раскачать общество по сценарию украинского майдана и сменить действующую (далеко не идеальную – и тут спора нет!) власть на менее строптивую по отношению к этому самому Западу. Типа администрации Порошенко – вот где расцветут знающие американский язык чириковы с навальными!
Технология работающих на США агентов (а Константин Сёмин окончил в 2012 г. магистратуру в Нью-Йоркском университете США) видится следующей.
Выбираем какую-нибудь важную для общества проблему. Освещаем её максимально правдиво (что особенно хорошо удавалось Навальному: порою он выкладывал в Сеть такие банковские бумаги какого-нибудь российского коррупционера, которые могли достать лишь западные спецслужбы). Затем потихоньку, незаметно смещаем акценты в сторону одного-единственного: нынешнюю власть необходимо убрать любыми способами.
Причём что взамен – в этом вопросе полная тишина. По умолчанию предполагается, что Чирикова на уровне Москвы или Навальный на уровне страны смогут быстро сделать всех счастливыми, поднять экономику на недосягаемые высоты, всем обалденные зарплаты и далее в том же духе. Хотя, про обороноспособность страны ни один из них ни разу даже не заикнулся…
Проколовшись с Навальным, чей интеллект явно не может претендовать ни на широту, ни на глубину, Запад улучшил качество описываемой методики. Теперь на этапе правдивого освещения проблемы необходимо опираться на некоего авторитета. В случае с Сёминым таковым является всенародно уважаемый Евгений Юрьевич Спицын.
Но Спицын работает в защиту образования, за сохранение лучшего из советских и дореволюционных традиций в нём. А вот Сёмин, создав БРЕНД „Последний звонок”, под его прикрытием и уже в отсутствие Спицына проводит ту самую раскачку общества, о которой говорилось выше. В духе описанной методики.
В точности, как Навальный, разве что тема, разрабатываемая Сёминым имеет даже чуть больший общественный резонанс, нежели коррупция. Ведь с фактами коррупции не каждый из нас сталкивался напрямую, тогда как качество образования волнует практически любого человека.
И вот полилось: нынешняя Россия вообще мало чем отличается от бандеровской Украины, а понятие Русский мир – полная чушь. И подводят слушателя к мысли, что во всём виновата власть, которая даёт возможность капиталу делать из людей винтики.
(Что же предлагает журналист, верно разоблачая негативную роль капитала? Строить заново социализм? Так в условиях нынешней открытости всех и всяческих российских границ, увы, не получится. Стать как в нынешней Украине – запросто выйдет, а вот как в СССР – пока никак.)
Причём зачитывает текст достаточно уникальный ведущий:
„К.В. Сёмин является единственным российским тележурналистом, побывавшим на американском авианосце «Гарри Трумэн».”
Я за выступлениями Сёмина особо не слежу. Но вот такое совпадение: предыдущая моя публикация о журналисте уже имела весьма тревожный заголовок „Константин Сёмин, вы осознаёте, что создаёте… электорат Навальному?”. И она последовала за тогдашним выпуском „Агитпропа”.
Красиво и очень зажигательно излагал Константин – молодцы нью-йоркские профессоры! Причём тот выпуск был опубликован дней за 10 до предполагавшегося „митинга по вопросам политики городских властей 3 сентября” в Москве.
Сколько дней осталось до митинга, запланированного командой Грудинина-Зюганова-Удальцова на 19 марта??!
С.Ю. Сальников
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Автор статьи К. Сёмина не понимает. Да и где ему его понять, если он придерживается капиталистических взглядов. С моей точки зрения, да Сёмин был за границей, возможно он завербован. Но он, пока единственный, кого я знаю, кто излагает и правильно понимает марксистско-ленинскую теорию. Он отвечает на вопросы словно по учебнику. Почему он сравнивает народ России с украинским, да потому и тот и другой не знает настоящих причин положения и блуждает в капиталистической идеологии. Только смена социально экономической формации (системы) поможет народу(а не смена царя, короля или президента). И это он объясняет и понимает, что народ к этому ещё не готов, а если вздумает подняться, то именно, произойдёт как на Украине. Основная масса народа не готова сменить систему, поэтому надо вести пропаганду. Вот это Сёмин и делает. А то, что он до сих пор жив, можно предположить, что его кто-то очень сильный прикрывает(ГП?). Но для меня важны дела, ведущие к благосостоянию народа, а не то, кто за этими делами стоит.
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Оказывается ещё есть кто верит, что именно народ делает революции! Все революции делает только один маленький но “избранный” народец и цель у него одна отобрать у аборигенов их имущество и присвоить себе любимым. А всё остальное в том числе и лозунги это для местных лохов. ВНА Украине несколько тысяч евреев, совершили самый удивительный кидок. а именно это было всё совершенно только для создания третьего каганата. на территории Юго-Востока Украины, а по сути на русских землях, по тому и было ритуальное убийство людей в Одессе и Мариуполе! Правый сектор подтверждает: костяк движения составляют евреи, прошедшие ЦАХАЛ
Активистка правого сектора на ТВ Чехии: Правый сектор не бандеровцы, Парвый сектор – украинские евреи, прошедшие подготовку в израильском Цахале.
Информация и выводы из неё — кровавый конфликт на Украине планировали и спровоцировали еврейские боевики:
Корреспондент: … между прочим, говорят, что там у вас действует группа экстремистов «радикальные правые», участвующие в тех протестах. Как вы думаете, что они такие страшные, как бандеровцы?