От роликов К. Сёмина действительно попахивает Госдепом?!

Может, конечно, я в чём-то сильно ошибаюсь или вообще заблуждаюсь, но после просмотра этого ролика К. Сёмина явно ощутил… запах Пиндосии, пардон, Америки.В видео два главных тезиса: Россия и её народ сегодня практически не отличаются соответственно от Украины и тамошних, гм, русских.Второй тезис – в нынешней мерзкой жизни, когда бал правят деньги, виновник ясен: капитал.Последний тезис, как основная часть более обширного утверждения о причинах нынешнего достаточно плачевного положения России,. И ниже речь не о нём.Насколько правилен первый тезис – судить непросто. Я в Украине давно не был, поэтому полагаться приходится на информацию из Интернета и беседы со знакомыми украинцами. Полученная информация тезис Сёмина не подтверждает.Но речь даже не об этом – по первому тезису можно подискутировать. Тут другое.