Третий звонок по К. Сёмину
07:20. 28 мая 2018 Просмотров - 99 3 коммент. Опубликовал: brahman
Один из звоночков по Сёмину прозвенел в этом блоге в конце августа 2017 г.:„Константин Сёмин, вы осознаёте, что создаёте… электорат Навальному?”.
Тогда было лишь смутное подозрение, что в действительности этот талантливый журналист работает против долгосрочных интересов России.
А служит Западу, где, кстати, и получил навыки и образование организатора масс, - по хорошо себя зарекомендовавшей схеме: выбираем волнующий граждан сюжет, проблему. Работаем по ней с полной отдачей в интересах страны. Завоёвываем себе популярность, создаём громкое имя.
Когда этот этап завершается и большая аудитория гарантирована, потихоньку и незаметно приучаем народ к мысли, что нынешнюю власть необходимо свергнуть методом украинского майдана. Именно так действовал Навальный.
Второй звонок – в публикации от середины марта „От роликов К. Сёмина действительно попахивает Госдепом?!”. А оказывается, в марте же была и прямая дискуссия Сёмина с Фёдоровым. Последний лично мне особого доверия также не внушает, однако про него нельзя сказать, что он прямо работает на интересы Запада.
В любом случае несравненно больше вызывает доверие офицер-афганец, нежели эксклюзивный российский репортёр на американском авианосце. Даже несмотря на то, что публикации Сёмина в содружестве со Спицыным по вопросам образования – замечательные.
Получается, что сегодняшняя публикация – третий звонок по Константину Сёмину.
Разоблачен главный проамериканский агент на российском телевидении
В эфир Первого канала вышел второй сезон сериала "Спящие". В этой ленте красочно отображена работа внедренных в государственные органы и в крупный бизнес иностранных агентов, ожидающих активизации по сигналу своих западных кураторов в подходящий для этого момент. По заявлению в аннотации, сериал основан на реальных событиях.
Как оказалось, "Спящие" в российском обществе – совсем не миф и не чей-то сценарный вымысел. В преддверии президентских выборов 2018 года многие засланцы иностранных спецслужб начинают свою активную деятельность в курируемых ими областях. Выяснилось, что одной из таких областей влияния стал государственный федеральный телеканал "Россия 24". Представителем "пятой колонны" оказался ведущий популярной телепередачи "Агитация и пропаганда", журналист Константин Сёмин.
Помимо своего основного рода деятельности, Сёмин является автором раскрученного видеоблога в Youtube, где мягко, но настойчиво пытался промывать мозги подрастающему поколению, примеряя на себя образ "советского патриота".
Эксперты отмечают, что Сёмин в своих роликах прибегает к явному манипулированию терминами и смыслами, опирается на эмоциональное восприятие неокрепших детских умов и активно внедряет аудитории мысль о неизбежности "патриотического майдана".
Евгений Фёдоров и Константин Сёмин
Разоблачил проамериканского коллаборациониста депутат Государственной Думы России, ветеран афганской войны Евгений Фёдоров. Пропагандист с "России-24" сам пригласил Фёдорова на интервью с целью дискредитации патриотических движений в стране, но вскоре пожалел о необдуманном решении. Полковник советской армии хладнокровно разгромил "домашние заготовки" Сёмина с манипулятивными попытками навязать зрителям общность американских и российских интересов.
На попытки западного агитатора внедрить идею о глобализации и "всеобщем мире без границ", Федоров ответил, что его деды и прадеды во время Великой Отечественной войны сражались против фашистских оккупантов за совершенно иные идеалы. Уверенность и непоколебимость Федорова вызвала чуть ли не эмоциональный срыв у раскрасневшегося Сёмина. "Так значит опять у вас злые пиндосы во всем виноваты!" – порывисто заключил "спящий".
После странного эфира Евгений Фёдоров решил провести частное расследование и вскоре поделился его результатами с общественностью:
"Как выяснилось, Сёмин был одним из числа нескольких подготовленных людей, прошедших обучение в специализированных американских ВУЗах. Он там не просто учился ради получения диплома, а целенаправленно обучался пропаганде. Западные офицеры идеологически инструктировали этих людей по работе с врагом, а затем внедряли в средства массовой информации. Сёмин, в частности, профессионал достаточно высокого уровня, поэтому был отряжен в главное российское СМИ."
После интервью с депутатом Фёдоровым начали прозревать многие интернет-поклонники на Youtube-канале Сёмина. Люди в комментариях активно выражали своё несогласие с раскрывшимся в новом обличье кумиром и массово отменяли подписку на его видеоблог. Как отреагирует на национал-предателя руководство федерального телеканала? У Евгения Фёдорова свое мнение на этот счет:
"Киселев пока еще боится Путина, поэтому все это дело спешно замнут. Но сам факт присутствия таких персонажей на нашем ТВ не позволяет говорить о суверенитете российских СМИ. Вспомните Украину – местные телеканалы постоянно расхваливали Януковича, однако во время майдана все, как по указке, переключились в режим сочувствия протестующим, завопив в унисон "они же дети!"
Комментарии руководства телеканала получить не удалось. Судя по всему, руководство "России-24" действительно не сильно возражает против присутствия американских "кротов" в сетке своего вещания.
Тогда было лишь смутное подозрение, что в действительности этот талантливый журналист работает против долгосрочных интересов России.
А служит Западу, где, кстати, и получил навыки и образование организатора масс, - по хорошо себя зарекомендовавшей схеме: выбираем волнующий граждан сюжет, проблему. Работаем по ней с полной отдачей в интересах страны. Завоёвываем себе популярность, создаём громкое имя.
Когда этот этап завершается и большая аудитория гарантирована, потихоньку и незаметно приучаем народ к мысли, что нынешнюю власть необходимо свергнуть методом украинского майдана. Именно так действовал Навальный.
Второй звонок – в публикации от середины марта „От роликов К. Сёмина действительно попахивает Госдепом?!”. А оказывается, в марте же была и прямая дискуссия Сёмина с Фёдоровым. Последний лично мне особого доверия также не внушает, однако про него нельзя сказать, что он прямо работает на интересы Запада.
В любом случае несравненно больше вызывает доверие офицер-афганец, нежели эксклюзивный российский репортёр на американском авианосце. Даже несмотря на то, что публикации Сёмина в содружестве со Спицыным по вопросам образования – замечательные.
Получается, что сегодняшняя публикация – третий звонок по Константину Сёмину.
*Оригинал „Разоблачен главный проамериканский агент на российском телевидении” взят у коллеги matveychev_oleg
Разоблачен главный проамериканский агент на российском телевидении
В эфир Первого канала вышел второй сезон сериала "Спящие". В этой ленте красочно отображена работа внедренных в государственные органы и в крупный бизнес иностранных агентов, ожидающих активизации по сигналу своих западных кураторов в подходящий для этого момент. По заявлению в аннотации, сериал основан на реальных событиях.
Как оказалось, "Спящие" в российском обществе – совсем не миф и не чей-то сценарный вымысел. В преддверии президентских выборов 2018 года многие засланцы иностранных спецслужб начинают свою активную деятельность в курируемых ими областях. Выяснилось, что одной из таких областей влияния стал государственный федеральный телеканал "Россия 24". Представителем "пятой колонны" оказался ведущий популярной телепередачи "Агитация и пропаганда", журналист Константин Сёмин.
Помимо своего основного рода деятельности, Сёмин является автором раскрученного видеоблога в Youtube, где мягко, но настойчиво пытался промывать мозги подрастающему поколению, примеряя на себя образ "советского патриота".
Эксперты отмечают, что Сёмин в своих роликах прибегает к явному манипулированию терминами и смыслами, опирается на эмоциональное восприятие неокрепших детских умов и активно внедряет аудитории мысль о неизбежности "патриотического майдана".
Евгений Фёдоров и Константин Сёмин
Разоблачил проамериканского коллаборациониста депутат Государственной Думы России, ветеран афганской войны Евгений Фёдоров. Пропагандист с "России-24" сам пригласил Фёдорова на интервью с целью дискредитации патриотических движений в стране, но вскоре пожалел о необдуманном решении. Полковник советской армии хладнокровно разгромил "домашние заготовки" Сёмина с манипулятивными попытками навязать зрителям общность американских и российских интересов.
На попытки западного агитатора внедрить идею о глобализации и "всеобщем мире без границ", Федоров ответил, что его деды и прадеды во время Великой Отечественной войны сражались против фашистских оккупантов за совершенно иные идеалы. Уверенность и непоколебимость Федорова вызвала чуть ли не эмоциональный срыв у раскрасневшегося Сёмина. "Так значит опять у вас злые пиндосы во всем виноваты!" – порывисто заключил "спящий".
После странного эфира Евгений Фёдоров решил провести частное расследование и вскоре поделился его результатами с общественностью:
"Как выяснилось, Сёмин был одним из числа нескольких подготовленных людей, прошедших обучение в специализированных американских ВУЗах. Он там не просто учился ради получения диплома, а целенаправленно обучался пропаганде. Западные офицеры идеологически инструктировали этих людей по работе с врагом, а затем внедряли в средства массовой информации. Сёмин, в частности, профессионал достаточно высокого уровня, поэтому был отряжен в главное российское СМИ."
После интервью с депутатом Фёдоровым начали прозревать многие интернет-поклонники на Youtube-канале Сёмина. Люди в комментариях активно выражали своё несогласие с раскрывшимся в новом обличье кумиром и массово отменяли подписку на его видеоблог. Как отреагирует на национал-предателя руководство федерального телеканала? У Евгения Фёдорова свое мнение на этот счет:
"Киселев пока еще боится Путина, поэтому все это дело спешно замнут. Но сам факт присутствия таких персонажей на нашем ТВ не позволяет говорить о суверенитете российских СМИ. Вспомните Украину – местные телеканалы постоянно расхваливали Януковича, однако во время майдана все, как по указке, переключились в режим сочувствия протестующим, завопив в унисон "они же дети!"
Комментарии руководства телеканала получить не удалось. Судя по всему, руководство "России-24" действительно не сильно возражает против присутствия американских "кротов" в сетке своего вещания.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Автор решил одним выстрелом убить “двух зайцев”. А сам не разбирается в сути проблемы. Почему Сёмин не понял Фёдорова, а Фёдоров в свою очередь, сделал вид, что не понял Сёмина? Но, что бы это понять, надо знать работы Ленина, который различает смысл слова “Отечество”. В одном понятии, когда говорят просто одно слово “отечество”( к примеру Фёдоров), подразумевают капиталистическое отечество, в котором государство защищает и отстаивает интересы буржуазии(элит). Другое понятие – “социалистическое отечество” (два слова), в котором государство защищает и отстаивает интересы всех граждан(простого народа). Да Сёмин был за границей и не исключено, что он “спящий”, но он сейчас выполняет работу настоящего революционера, большевика, несущего народу коммунистическую пропаганду, посему он и стал врагом для автора статьи.
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Вот не надо ля-ля! Спецобучение в СГСА – это клеймо и квитанция от госдепа в том, что Сёмин их человек.
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Так вы за капитализм, который приведёт к гибели всё человечество?(А я разве отрицаю, что Сёмин работник Госдепа?) Если Сёмин, ведёт пропаганду на ТВ , то это кому-то нужно. Подумайте, зачем? Умный поймет Сёмина правильно, а сейчас, Сёмин не призывает к майдану. Слабоумный всё извратит.