Целью работодателей уже много лет является удлинение рабочего дня сверх пределов человеческой выносливости и снижение заработка квалифицированного рабочего до заработка чернорабочего путём бессовестного применения системы контрактов и натравливания одних рабочих на других. (К. Маркс)Полное видео:https://www.youtube.com/watch?v=lxCDR_KTtHkОсновной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIgСайт Константина Сёмина: https://agitblog.ruКонстантин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Сёмин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HlE4xw5wP2c