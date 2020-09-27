Сёмин про миф о ГУЛАГе
11:37. 27 сентября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Целью работодателей уже много лет является удлинение рабочего дня сверх пределов человеческой выносливости и снижение заработка квалифицированного рабочего до заработка чернорабочего путём бессовестного применения системы контрактов и натравливания одних рабочих на других. (К. Маркс)
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lxCDR_KTtHk
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#КонстантинСемин
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lxCDR_KTtHk
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин