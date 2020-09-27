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Сёмин про миф о ГУЛАГе

11:37. 27 сентября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Целью работодателей уже много лет является удлинение рабочего дня сверх пределов человеческой выносливости и снижение заработка квалифицированного рабочего до заработка чернорабочего путём бессовестного применения системы контрактов и натравливания одних рабочих на других. (К. Маркс)

Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lxCDR_KTtHk


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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HlE4xw5wP2c

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