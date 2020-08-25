Сёмин про белорусский IT-сектор

Может ли белорусский it-пузырь накормить 10 миллионов человек? Нет, конечно. Но он может стать поводом для зависти, а также отличным рекламным плакатом в пользу либеральных реформ. Ведь все видят, как хорошо живут программисты и как бедно живут колхозники. Так давайте завтра отменим колхозников и все будут программистами?Полное видео по ситуации в Беларуси:https://www.youtube.com/watch?v=uHAt7KV59-0Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIgСайт Константина Сёмина: https://agitblog.ruКонстантин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Сёмин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zr_jYkTWs5g