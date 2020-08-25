Сёмин про белорусский IT-сектор
16:03. 25 августа 2020 158 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Может ли белорусский it-пузырь накормить 10 миллионов человек? Нет, конечно. Но он может стать поводом для зависти, а также отличным рекламным плакатом в пользу либеральных реформ. Ведь все видят, как хорошо живут программисты и как бедно живут колхозники. Так давайте завтра отменим колхозников и все будут программистами?
Полное видео по ситуации в Беларуси:
https://www.youtube.com/watch?v=uHAt7KV59-0
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
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#КонстантинСемин
Полное видео по ситуации в Беларуси:
https://www.youtube.com/watch?v=uHAt7KV59-0
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
Какой сегодня седьмой доброжелательно откровенный день общения в стрельце.
Кто то тут стрелец затерялся втихаря.
Жуть, жуть одна.