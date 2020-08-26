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Сёмин про новую эпоху

17:41. 26 августа 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Рабочие — не мелкие буржуа. Они не боятся крупнейшего «государственного капитализма», они его ценят, как их, пролетарское, орудие, которое их, Советская, власть употребит в дело против мелкособственнического распада и развала. (В. И. Ленин)

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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=00Un8wyrkhI

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