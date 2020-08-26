Сёмин про новую эпоху
17:41. 26 августа 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Рабочие — не мелкие буржуа. Они не боятся крупнейшего «государственного капитализма», они его ценят, как их, пролетарское, орудие, которое их, Советская, власть употребит в дело против мелкособственнического распада и развала. (В. И. Ленин)
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#КонстантинСемин
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
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