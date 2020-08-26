Сёмин про новую эпоху

Рабочие — не мелкие буржуа. Они не боятся крупнейшего «государственного капитализма», они его ценят, как их, пролетарское, орудие, которое их, Советская, власть употребит в дело против мелкособственнического распада и развала. (В. И. Ленин)Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIgСайт Константина Сёмина: https://agitblog.ruКонстантин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Сёмин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=00Un8wyrkhI