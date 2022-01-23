С-400. Секрет ракеты // Военная приемка
Впервые на экранах – тайны создания ракеты для знаменитого на весь мир комплекса С-400 «Триумф». В этом выпуске зритель увидит практически все этапы производства уникальной ракеты на заводе «Авангард», о существовании которого многие не догадываются, хотя расположен он прямо в черте Москвы, всего 9 километрах от Кремля. Также в этом фильме будет подробно объяснено, чем отечественный комплекс С-400 отличается от американского «Пэтриот», и почему Турция, страна НАТО, отказалась от закупки американской системы ПВО и остановила свой выбор на российском «Триумфе».
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Если “минские соглашения” разработанные ЕС не помогли Украине помириться, то встретились две ведущие державы мира Россия и США. Похоже что на Украине помириться не хотят, и обвиняют США и Россию в сговоре.
Вся надежда на С-400.